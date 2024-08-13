Alguns observadores dizem que o surgimento de agentes de IA como o Truth Terminal marca um ponto de virada na inteligência artificial. Diferentemente das ferramentas de IA tradicionais, que executam tarefas específicas com base em entradas humanas, esses agentes podem tomar decisões independentes e interagir com o ambiente de maneira cada vez mais complexa.

Benjamin Lee, professor da University of Pennsylvania, explica como os agentes de IA poderiam aprimorar a interação do usuário com a IA generativa: “Em vez de fornecer prompts individuais, o usuário humano poderia fornecer um objetivo geral e pedir a um agente de IA que desenvolva um plano ou sequência de análises para atingir esse objetivo”. Lee acrescenta que os agentes de IA poderiam operar tanto em mundos virtuais quanto ciberfísicos, expandindo os recursos da IA generativa e interagindo com o ambiente físico.

Alan Chan, um pesquisador no Centre for the Governance of IA, oferece uma perspectiva semelhante sobre o potencial dos Agente de IA. “Agentes de IA futuros e mais capazes podem ser úteis para automatizar tarefas essenciais que são tediosas, perigosas ou indesejáveis”, diz Chan. Ele prevê a IA enfrentando desafios complexos, como "sondagem de vulnerabilidades de segurança em uma base de código" ou realização de pesquisas científicas independentes.

No entanto, ambos os especialistas enfatizam a necessidade de proteções. Lee sugere que “os agentes de IA devem ser capazes de produzir explicações interpretáveis ou detalhar seu plano. Os humanos devem ser capazes de inspecionar ou diagnosticar as causas das saídas ou ações de um agente." Ele também propõe uma nova proteção onde "o agente pode aprender e propor uma sequência de análises ou etapas em direção a uma meta, mas o usuário humano pode precisar aprovar esse plano antes da execução."

Chan concorda com esse sentimento, observando: "Ainda é necessário trabalhar para descobrir quais proteções seriam apropriadas e quando." As possíveis medidas incluem "restringir as ações que um agente pode realizar em nome do usuário, manter a capacidade de o usuário interromper o agente e deixar claro para o usuário o que o agente está fazendo".

O desafio de controlar os agentes de IA torna-se ainda mais assustador à medida que eles se aproximam ou superam a inteligência de nível humano. Roman V. Yampolskiy, um renomado professor de ensino da University of Louisville, destaca um desafio significativo: "Se eles se tornarem mais inteligentes do que os humanos, atualmente não temos nenhuma técnica para controlá-los em uma direção positiva ou negativa."