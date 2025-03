O que é orquestração de IA?

Uma das principais preocupações com que as organizações devem lidar quando compilam uma estratégia de IA é como escalar os sistemas de IA com o crescimento dos negócios e a mudança dos casos de uso. A orquestração permite que as empresas se adaptem às mudanças nas demandas e nos fluxos de trabalho com os recursos apropriados nos lugares certos.

Por exemplo, os desenvolvedores podem utilizar Kubernetes para automatizar e administrar a implementação, o gerenciamento e o dimensionamento de aplicativos de IA baseados em contêiner. As plataformas de orquestração alocam dinamicamente recursos em tempo real para lidar com as demandas e prioridades variáveis à medida que os negócios crescem e as necessidades mudam.