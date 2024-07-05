Os líderes financeiros enfrentam um papel cada vez mais exigente: os CFOs precisam navegar em um cenário complexo, seja negociando as complexidades da transformação digital ou se adaptando às mudanças nos hábitos de consumo dos consumidores.
Ao mesmo tempo, o setor de serviços financeiros está passando por uma transformação profunda à medida que a inteligência artificial generativa (IA gen) remodela a forma como as instituições operam e gerenciam riscos potenciais. Usando modelos de linguagem avançados e algoritmos de aprendizado de máquina, a IA generativa está automatizando e simplificando cada vez mais uma ampla gama de processos financeiros, incluindo análise financeira, gestão de ativos, geração de relatórios, aquisição e contas a pagar.
Os processos financeiros estão entre as funções mais críticas dentro de uma organização, deixando pouco espaço para erros. A IA generativa, juntamente com ferramentas de automação direcionadas, pode reduzir erros e aumentar a eficiência no setor financeiro. Ao sintetizar informações de várias fontes, essas tecnologias ajudam as instituições a obter vantagens competitivas significativas.
Por exemplo, de acordo com uma pesquisa da IBM, as organizações que implementaram efetivamente a IA em finanças experimentaram os seguintes benefícios:
Mas para aproveitar o poder da IA generativa, os CFOs e as equipes financeiras devem considerar cuidadosamente uma série de variáveis, com foco na avaliação de riscos e na gestão de dados. A integração bem-sucedida da IA nas operações financeiras exige uma abordagem estratégica e bem planejada.
"Para integrar com sucesso a IA às operações financeiras, é essencial adotar uma abordagem estratégica e bem planejada", diz Monica Proothi, Líder de Transformação Financeira Global da IBM. "As iniciativas de IA e IA generativa podem realmente ter tão sucesso quanto os dados subjacentes permitirem."
IA generativa refere-se a sistemas de inteligência artificial que criam novo conteúdo. Nas finanças, esses sistemas normalmente usam grandes modelos de linguagem (LLMs) e outros algoritmos de aprendizado de máquina para entender dados financeiros, regulamentos e dinâmicas de mercado. Essas IAs então geram respostas, análises, recomendações ou insights semelhantes aos humanos.
A eficácia dos modelos de IA em aplicações financeiras depende fortemente de processos sofisticados de gerenciamento de dados que transformam informações brutas em conjuntos de dados prontos para IA. Isso significa que as instituições financeiras geralmente integram dados de várias fontes. Esses dados brutos são, então, submetidos a uma extensa limpeza e padronização para lidar com inconsistências ou duplicatas.
Os casos de uso de IA generativa diferem de acordo com as necessidades específicas de uma organização, mas algumas das implementações mais comuns incluem:
Os sistemas de IA generativa potencializam chatbots e assistentes virtuais sofisticados, que lidam com consultas complexas de clientes ou orientam os usuários em processos como solicitações de empréstimos. Os assistentes de IA mantêm o contexto entre as conversas e fornecem conselhos personalizados com base em perfis de clientes individuais, liberando os agentes financeiros humanos para trabalhos mais criativos.
As instituições financeiras lidam com enormes volumes de documentos diariamente, desde solicitações de empréstimos até declarações regulatórias. A tecnologia de IA generativa extrai informações importantes e resume documentos longos. As ferramentas de IA generativa também têm a capacidade de gerar relatórios padronizados a partir de dados não estruturados, uma funcionalidade especialmente valiosa para relatórios de conformidade e análise de contratos.
Alguns profissionais de finanças usam a IA generativa para sintetizar grandes quantidades de dados de várias fontes para gerar análises de mercado financeiro. A tecnologia pode analisar uma ampla variedade de informações de várias fontes, incluindo chamadas de lucros e demonstrações financeiras, para produzir documentos de investimento abrangentes e avaliações de riscos. Usando ferramentas de forecasting e modelagem, as equipes financeiras obtêm insights mais profundos para orientar as estratégias de investimento, entre outros.
A IA generativa analisa padrões nos dados de transações e gera cenários de fraude, fornecendo um sinal de alerta antecipado de atividades suspeitas.
A IA generativa auxilia na conformidade regulatória, analisando registros e garantindo que a documentação atenda aos padrões regulatórios. Ele também pode gerar relatórios e atualizar registros para se manter atualizado com as mudanças nos requisitos.
As equipes de tecnologia financeira usam IA generativa para escrever e otimizar o código para algoritmos de negociação, sistemas de gerenciamento de riscos e pipelines de processamento de dados, aumentando, assim, a segurança em toda a organização.
Os recursos da IA generativa transformam os fluxos de trabalho financeiros em toda a organização, criando novas eficiências que mudam fundamentalmente a forma como o trabalho é feito. Na IBM, identificamos quatro áreas financeiras principais onde a IA generativa se mostra mais promissora:
Ao longo do ciclo de vida das transações do cliente, ferramentas orientadas por IA generativa personalizam as interações com os clientes e simplificam as operações
A IA pode gerar recomendações inteligentes de pedidos com base no histórico do cliente e nas condições do mercado. Além disso, ela cria documentos de vendas personalizados ou contratos adaptados às necessidades específicas dos clientes.
A IA generativa tem a capacidade de gerar automaticamente faturas precisas, enviar comunicações personalizadas de faturamento e enviar lembretes de pagamento.
A IA generativa pode monitorar padrões de pagamento e gerar insights com base em dados históricos, bem como criar comunicações automatizadas de acompanhamento personalizadas para clientes específicos.
As ferramentas de IA podem gerar estratégias de cobrança personalizadas e automatizar o desenvolvimento de planos de pagamento.
Com a IA generativa, as equipes financeiras analisam padrões de dedução e criam recomendações de melhorias nos processos para reduzir as discrepâncias, além de automatizar processos de ajustes importantes, conforme aprovado pelos funcionários humanos.
A IA generativa melhora a precisão do forecasting e fornece insights mais profundos sobre o desempenho dos negócios. Usando essas ferramentas, as equipes financeiras reúnem informações grandes e, às vezes, díspar, para fornecer uma visão de 360 graus da dinâmica do mercado e das práticas internas.
Por exemplo, a startup de fintech Edger Finance lançou uma série de processos assistidos por IA que simplificou a criação de resumos do CEO a partir de relatórios trimestrais de negócios. Essas ferramentas também permitiram que os investidores interagissem com os dados dos relatórios por meio de um fluxograma de perguntas e respostas. Além disso, esses programas forneceram dados de investimento mais personalizados para clientes e funcionários.
Com a IA generativa, os departamentos financeiros geram planos financeiros abrangentes, que integram vários cenários e produzem análises que ajudam os líderes a compreender os resultados potenciais em diversas condições.
A IA generativa automatiza a criação do orçamento com base em estratégias de preços e outros dados históricos, criando documentação orçamentária detalhada.
Dashboards e relatórios de gerenciamento impulsionados por IA fornecem à liderança saídas que exibem uma visão abrangente do desempenho. A IA generativa também gera insights automaticamente sobre tendências e anomalias, equipando as empresas com informações praticáveis em tempo real.
A IA generativa cria modelos financeiros sofisticados que incorporam várias variáveis e cenários, gera documentação de previsão e produz análises para ajudar a gestão a avaliar as estratégias financeiras. Esses modelos fornecem à liderança informações críticas durante os principais processos de tomada de decisão.
A IA generativa simplifica o processo do registro ao relatório automatizando tarefas rotineiras, aumentando a precisão e fornecendo insights analíticos mais profundos dos dados financeiros. Por exemplo, usando IA e Robotic Process Automation, a IBM Finance criou um processo simplificado para validar entradas no livro-razão e gerar dados de lançamento para avaliações. O novo processo economizou cerca de US$ 600.000 em custos e reduziu o tempo de ciclo em 90%.
A IA gera lançamentos contábeis padrão com base em transações comerciais, liberando as equipes de finanças para se concentrar em trabalhos mais sofisticados.
A IA generativa automatiza as conciliações de contas combinando as transações entre os sistemas.
A IA identifica e combina automaticamente as transações interempresas entre entidades, criando relatórios detalhados para conformidade regulatória.
A IA gera demonstrações financeiras e relatórios regulatórios e produz documentação personalizada para diferentes grupos de stakeholders e exigências regulatórias.
A IA generativa otimiza o processo de procure-to-pay, melhorando a seleção de fornecedores, automatizando as aprovações e aprimorando o processamento de pagamentos. Recentemente, o fornecedor de dados B2B Dun & Bradstreet introduziu um piloto impulsionado por IA que incluía um assistente projetado para acelerar a análise de risco do fornecedor por meio de linguagem de conversa. Essa inovação ajudou a reduzir o tempo necessário para tarefas de aquisição em 10% a 20%.
A IA generativa analisa os requisitos do negócio e gera estratégias ideais de sourcing, automatizando a seleção de fornecedores com base em critérios específicos. Cria também solicitações de requisição, contratos e acordos de fornecedores adaptados às necessidades específicas dos negócios.
A IA processa automaticamente faturas de fornecedores e as associa a ordens de compra e recibos, além de gerar recomendações de pagamento e fluxos de trabalho de aprovação com base em business rules.
A IA generativa reduz drasticamente o tempo necessário para a criação de documentos, análises de dados e outras tarefas rotineiras. O que antes levava horas ou dias pode ser concluído em minutos, permitindo que os profissionais humanos se concentrem em atividades estratégicas de maior valor.
Assistentes de IA e outras ferramentas impulsionadas por IA generativa permitem suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os clientes recebem respostas imediatas e precisas a consultas complexas, levando a taxas de engajamento mais altas.
A IA generativa automatiza tarefas rotineiras e minimiza a necessidade de intervenção manual em muitos processos financeiros. Como resultado, as instituições financeiras podem reduzir significativamente os custos operacionais. A tecnologia se destaca particularmente na expansão de serviços sem aumentos proporcionais no pessoal.
A IA generativa sintetiza grandes quantidades de informações com rapidez, fornecendo aos tomadores de decisão análises abrangentes e várias perspectivas sobre situações financeiras complexas. Esse recurso leva a decisões mais informadas e oportunas em todas as áreas financeiras.
As instituições financeiras agora podem prestar serviços altamente personalizados a milhões de clientes simultaneamente. A IA generativa cria comunicações, recomendações e serviços personalizados sob medida para os usuários individuais, mas que são entregues de forma eficiente em escala.
A implementação da IA generativa em serviços financeiros exige uma abordagem estruturada e em fases, que equilibra a inovação com a gestão dos riscos. As etapas a seguir fornecem um roteiro para organizações que buscam aproveitar o poder da IA generativa, mantendo a estabilidade operacional e a conformidade regulatória.
O desenvolvimento de um plano estratégico abrangente é a base da implementação bem-sucedida da IA generativa. Esse plano deve alinhar as iniciativas de IA com os objetivos de negócios mais amplos, identificando as áreas específicas onde a IA generativa cria o maior valor, ao mesmo tempo em que considera a prontidão organizacional e os requisitos de recursos.
O processo de planejamento estratégico também envolve a realização de uma avaliação completa dos recursos e da infraestrutura atuais, especialmente em relação à prontidão dos dados. "As empresas geralmente empreendem várias iniciativas de dados para apoiar sua estratégia de IA", diz Proothi, "que vão desde a mineração de processos até a gestão de dados".
A preparação de dados representa um dos aspectos mais importantes e demorados da implementação da IA generativa. As organizações financeiras devem auditar seus ativos de dados existentes, identificando fontes, problemas de qualidade e desafios de integração que possam afetar o desempenho da IA.
O processo de preparação de dados também envolve o estabelecimento de frameworks robustos de gestão de dados que ajudam a garantir a qualidade e a segurança das informações. As organizações bem-sucedidas criam procedimentos padronizados de coleta e processamento de dados com documentação clara e regras de propriedade, além de reforçar as práticas de cibersegurança para proteger informações confidenciais.
“Depois de implementar as iniciativas de dados certas, é essencial construir a estrutura adequada para integrar com sucesso a IA generativa às operações financeiras”, afirma Proothi. Essa abordagem pode ser alcançada por meio da definição de um caso de negócio claro, articulando benefícios e riscos, garantindo o financiamento necessário e estabelecendo métricas mensuráveis para acompanhar o ROI."
A definição clara de objetivos ajuda a garantir que as implementações de IA generativa proporcionem valor mensurável aos negócios e estejam alinhadas às prioridades organizacionais. As metas devem ser específicas, mensuráveis, alcançáveis e relevantes. Também devem apresentar métricas claras para o sucesso, criando qualificações específicas para orientar as decisões de implementação e a alocação de recursos.
A identificação e a automação de tarefas repetitivas e com uso intenso de mão de obra fornecem valor imediato e aumentam a confiança organizacional nos recursos de IA generativa. Essas implementações iniciais de automação de processos servem como projetos de prova de conceito que demonstram o valor da IA e, ao mesmo tempo, minimizam os riscos e a complexidade.
"Automatize tarefas que exigem muito trabalho, identificando e direcionando as tarefas prontas para a automação da IA generativa", afirma Proothi. "Comece com casos de uso de mitigação de riscos e incentive a adoção pelos funcionários alinhada com responsabilidades reais."
A implementação bem-sucedida da IA generativa requer refinamento e otimização contínuos com base em dados de desempenho, feedback de usuários e mudanças nos requisitos de negócios. As organizações devem estabelecer ciclos de avaliações regulares que avaliem o desempenho da IA, identifiquem oportunidades de melhoria e ajustem as estratégias de implementação com base nas lições aprendidas.
As empresas bem-sucedidas também integram progressivamente fluxos de trabalho e ferramentas de IA generativa mais complexos a seus processos. "É importante usar a IA generativa para ajuste fino do FinOps, implementando a estimativa de custos e framework de rastreamento e simulando dados e cenários financeiros", observa Proothi. "Esses recursos também ajudam a melhorar a precisão dos modelos financeiros, aprimorar o gerenciamento de riscos e apoiar a tomada de decisão estratégica."
