Os líderes financeiros enfrentam um papel cada vez mais exigente: os CFOs precisam navegar em um cenário complexo, seja negociando as complexidades da transformação digital ou se adaptando às mudanças nos hábitos de consumo dos consumidores.

Ao mesmo tempo, o setor de serviços financeiros está passando por uma transformação profunda à medida que a inteligência artificial generativa (IA gen) remodela a forma como as instituições operam e gerenciam riscos potenciais. Usando modelos de linguagem avançados e algoritmos de aprendizado de máquina, a IA generativa está automatizando e simplificando cada vez mais uma ampla gama de processos financeiros, incluindo análise financeira, gestão de ativos, geração de relatórios, aquisição e contas a pagar.

Os processos financeiros estão entre as funções mais críticas dentro de uma organização, deixando pouco espaço para erros. A IA generativa, juntamente com ferramentas de automação direcionadas, pode reduzir erros e aumentar a eficiência no setor financeiro. Ao sintetizar informações de várias fontes, essas tecnologias ajudam as instituições a obter vantagens competitivas significativas.

Por exemplo, de acordo com uma pesquisa da IBM, as organizações que implementaram efetivamente a IA em finanças experimentaram os seguintes benefícios:

Tempo de ciclo orçamentário 33% mais rápido

Redução de 43% nos saldos incobráveis

Custo 25% inferior por fatura paga

Mas para aproveitar o poder da IA generativa, os CFOs e as equipes financeiras devem considerar cuidadosamente uma série de variáveis, com foco na avaliação de riscos e na gestão de dados. A integração bem-sucedida da IA nas operações financeiras exige uma abordagem estratégica e bem planejada.

"Para integrar com sucesso a IA às operações financeiras, é essencial adotar uma abordagem estratégica e bem planejada", diz Monica Proothi, Líder de Transformação Financeira Global da IBM. "As iniciativas de IA e IA generativa podem realmente ter tão sucesso quanto os dados subjacentes permitirem."