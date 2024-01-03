Tags
Entregando IA responsável no setor de saúde e ciências da vida

A pandemia da COVID-19 revelou dados perturbadores sobre a desigualdade na saúde. Em 2020, o National Institute for Health (NIH) publicou um relatório afirmando que americanos negros morreram de COVID-19 em taxas mais altas do que americanos brancos, embora representem um percentual menor da população. De acordo com o NIH, essas disparidades se devem ao acesso limitado aos cuidados, inadequações nas políticas públicas e uma carga desproporcional de comorbidades, incluindo doenças cardiovasculares, diabetes e doenças pulmonares.

O NIH afirmou ainda que entre 47,5 milhões e 51,6 milhões de americanos não podem se dar ao luxo de ir a um médico. Há uma grande probabilidade de que comunidades historicamente carentes usem um transformador generativo, especialmente um que esteja incorporado inconscientemente a um mecanismo de busca, para pedir orientação médica. Não é inconcebível que as pessoas acessem um mecanismo de busca popular com um agente de IA incorporado e consultem: “Meu pai não pode mais comprar o medicamento para o coração que foi prescrito para ele. O que está disponível no balcão que pode funcionar em vez disso?

De acordo com pesquisadores da Long Island University, o ChatGPT é impreciso em 75% das ocasiões e, de acordo com a CNN, o chatbot até forneceu conselhos perigosos às vezes, como aprovar a combinação de dois medicamentos que podem ter reações adversas graves.

Como os transformadores generativos não entendem o significado e têm saídas errôneas, comunidades historicamente carentes que usam essa tecnologia em vez de ajuda profissional podem ser prejudicadas em taxas muito maiores do que outras.

Como podemos investir proativamente em IA para obter resultados mais equitativos e confiáveis?

Com os novos produtos de IA generativa de hoje, as questões de confiança, segurança e regulatórias continuam sendo as principais preocupações dos líderes de diretoria executiva que representam empresas biofarmacêuticas, sistemas de saúde, fabricantes de dispositivos médicos e outras organizações. O uso da IA generativa exige governança de IA, incluindo conversas sobre casos de uso apropriados e proteções em relação a segurança e confiança (consulte o blueprint de IA dos EUA para uma Declaração de Direitos da IA e a Lei de IA da UE).

Selecionar a IA de forma responsável é um desafio sociotécnico que requer uma abordagem holística. Há muitos elementos necessários para ganhar a confiança das pessoas, incluindo garantir que seus modelos de IA sejam precisos, auditáveis, explicáveis, imparciais e protejam a privacidade de dados. E a inovação institucional pode desempenhar um papel para ajudar.

Inovação institucional: uma nota histórica

A mudança institucional é muitas vezes precedida por um evento cataclísmico. Considere a evolução da Food and Drug Administration dos EUA, cuja função principal é garantir que alimentos, medicamentos e cosméticos sejam seguros para uso público. Embora as raízes desse órgão regulador remonte a 1848, o monitoramento da segurança de medicamentos não era uma preocupação direta até 1937, o ano do desastre do Elixir Sulfenilmide.

Criado por uma respeitada empresa farmacêutica do Tennessee, o Elixir Sulvenilmide era um medicamento líquido apresentado para curar drasticamente a garganta inflamada. Como era comum na época, o medicamento não foi testado quanto à toxicidade antes de ser lançado no mercado. Isso acabou sendo um erro fatal, pois o elixir continha dietilenoglicol, um produto químico tóxico usado como anticongelante. Mais de 100 pessoas morreram por tomar o elixir envenenado, o que levou à Lei de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos da FDA, exigir que os medicamentos fossem rotulados com instruções adequadas para uso seguro. Esse grande marco na história da FDA garantiu que os médicos e seus pacientes pudessem confiar totalmente na dosagem, qualidade e segurança dos medicamentos — uma garantia que damos como certa hoje em dia.

Da mesma forma, a inovação institucional é necessária para garantir resultados equitativos da IA.

Cinco etapas principais para garantir que a IA generativa ajude as comunidades que ela atende

O uso de IA generativa no campo da saúde e ciências biológicas (HCLS) requer o mesmo tipo de inovação institucional que a FDA exigiu durante o desastre do Elixir Sulfenilmide. As recomendações a seguir podem ajudar a garantir que todas as soluções de IA alcancem resultados mais equitativos e justos para populações vulneráveis:

  1. Operacionalizar princípios para confiança e transparência. Justiça, explicabilidade e transparência são palavras grandes, mas o que elas significam em termos de requisitos funcionais e não funcionais para seus modelos de IA? Você pode dizer ao mundo que seus modelos de IA são justos, mas deve se certificar de que treina e audita seus modelos de IA para atender às populações historicamente mais mal atendidas. Para conquistar a confiança das comunidades que atende, a IA deve ter saídas repetíveis, explicadas e confiáveis que têm um desempenho melhor do que o de um ser humano.
  2. Nomeie indivíduos para serem responsáveis pelos resultados equitativos do uso da IA em sua organização. Em seguida, dê a eles poder e recursos para realizar o trabalho difícil. Verifique que esses especialistas de domínio têm um mandato totalmente financiado para fazer o trabalho, porque sem responsabilidade, não há confiança. Alguém deve ter o poder, a mentalidade e os recursos para fazer o trabalho necessário para a governança.
  3. Capacite especialistas no domínio para selecionar e manter fontes confiáveis de dados usadas para treinar modelos. Essas fontes confiáveis de dados podem oferecer base de conteúdo para produtos que utilizam grandes modelos de linguagem (LLMs) para oferecer variações de linguagem para respostas que vêm diretamente de uma fonte confiável (como uma ontologia ou pesquisa semântica).
  4. Determine que as saídas sejam auditáveis e explicáveis. Por exemplo, algumas organizações estão investindo em IA generativa para oferecer conselhos médicos a pacientes e médicos. Para incentivar a mudança institucional e proteger todas as populações, essas organizações HCLS devem estar sujeitas a auditorias para garantir responsabilidade e controle de qualidade. As saídas para esses modelos de alto risco devem oferecer confiabilidade de teste-reteste. As saídas devem ser 100% precisas e detalhar as fontes de dados juntamente com as evidências.
  5. Exija transparência. Conforme as organizações da HCLS integram a IA generativa ao atendimento ao paciente (por exemplo, na forma de ingestão automatizada de pacientes ao fazer o check-in em um hospital dos EUA ou ajudar um paciente a entender o que aconteceria durante um ensaio clínico), elas devem informar aos pacientes que um modelo de IA generativa está em uso. As organizações também devem oferecer metadados interpretáveis aos pacientes que detalham a responsabilidade e precisão desse modelo, a fonte dos dados de treinamento para esse modelo e os resultados da auditoria desse modelo. Os metadados também devem mostrar como um usuário pode optar por não usar esse modelo (e obter o mesmo serviço em outro lugar). À medida que as organizações usam e reutilizam texto gerado sinteticamente em um ambiente de saúde, as pessoas devem ser informadas sobre quais dados foram gerados sinteticamente e os que não foram.

Acreditamos que podemos e devemos aprender com a FDA a inovar institucionalmente nossa abordagem para transformar nossas operações com a IA. A jornada para conquistar a confiança das pessoas começa com a realização de mudanças sistêmicas que garantam que a IA reflita melhor as comunidades que atende.

 

Gautham Nagabhushana

Gautham Nagabhushana

Partner, Data & Technology Transformation - Healthcare, Public Markets, IBM

Phaedra Boinodiris

Global Leader for Trustworthy AI

IBM Consulting
