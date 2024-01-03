A pandemia da COVID-19 revelou dados perturbadores sobre a desigualdade na saúde. Em 2020, o National Institute for Health (NIH) publicou um relatório afirmando que americanos negros morreram de COVID-19 em taxas mais altas do que americanos brancos, embora representem um percentual menor da população. De acordo com o NIH, essas disparidades se devem ao acesso limitado aos cuidados, inadequações nas políticas públicas e uma carga desproporcional de comorbidades, incluindo doenças cardiovasculares, diabetes e doenças pulmonares.
O NIH afirmou ainda que entre 47,5 milhões e 51,6 milhões de americanos não podem se dar ao luxo de ir a um médico. Há uma grande probabilidade de que comunidades historicamente carentes usem um transformador generativo, especialmente um que esteja incorporado inconscientemente a um mecanismo de busca, para pedir orientação médica. Não é inconcebível que as pessoas acessem um mecanismo de busca popular com um agente de IA incorporado e consultem: “Meu pai não pode mais comprar o medicamento para o coração que foi prescrito para ele. O que está disponível no balcão que pode funcionar em vez disso?”
De acordo com pesquisadores da Long Island University, o ChatGPT é impreciso em 75% das ocasiões e, de acordo com a CNN, o chatbot até forneceu conselhos perigosos às vezes, como aprovar a combinação de dois medicamentos que podem ter reações adversas graves.
Como os transformadores generativos não entendem o significado e têm saídas errôneas, comunidades historicamente carentes que usam essa tecnologia em vez de ajuda profissional podem ser prejudicadas em taxas muito maiores do que outras.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Com os novos produtos de IA generativa de hoje, as questões de confiança, segurança e regulatórias continuam sendo as principais preocupações dos líderes de diretoria executiva que representam empresas biofarmacêuticas, sistemas de saúde, fabricantes de dispositivos médicos e outras organizações. O uso da IA generativa exige governança de IA, incluindo conversas sobre casos de uso apropriados e proteções em relação a segurança e confiança (consulte o blueprint de IA dos EUA para uma Declaração de Direitos da IA e a Lei de IA da UE).
Selecionar a IA de forma responsável é um desafio sociotécnico que requer uma abordagem holística. Há muitos elementos necessários para ganhar a confiança das pessoas, incluindo garantir que seus modelos de IA sejam precisos, auditáveis, explicáveis, imparciais e protejam a privacidade de dados. E a inovação institucional pode desempenhar um papel para ajudar.
A mudança institucional é muitas vezes precedida por um evento cataclísmico. Considere a evolução da Food and Drug Administration dos EUA, cuja função principal é garantir que alimentos, medicamentos e cosméticos sejam seguros para uso público. Embora as raízes desse órgão regulador remonte a 1848, o monitoramento da segurança de medicamentos não era uma preocupação direta até 1937, o ano do desastre do Elixir Sulfenilmide.
Criado por uma respeitada empresa farmacêutica do Tennessee, o Elixir Sulvenilmide era um medicamento líquido apresentado para curar drasticamente a garganta inflamada. Como era comum na época, o medicamento não foi testado quanto à toxicidade antes de ser lançado no mercado. Isso acabou sendo um erro fatal, pois o elixir continha dietilenoglicol, um produto químico tóxico usado como anticongelante. Mais de 100 pessoas morreram por tomar o elixir envenenado, o que levou à Lei de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos da FDA, exigir que os medicamentos fossem rotulados com instruções adequadas para uso seguro. Esse grande marco na história da FDA garantiu que os médicos e seus pacientes pudessem confiar totalmente na dosagem, qualidade e segurança dos medicamentos — uma garantia que damos como certa hoje em dia.
Da mesma forma, a inovação institucional é necessária para garantir resultados equitativos da IA.
O uso de IA generativa no campo da saúde e ciências biológicas (HCLS) requer o mesmo tipo de inovação institucional que a FDA exigiu durante o desastre do Elixir Sulfenilmide. As recomendações a seguir podem ajudar a garantir que todas as soluções de IA alcancem resultados mais equitativos e justos para populações vulneráveis:
Acreditamos que podemos e devemos aprender com a FDA a inovar institucionalmente nossa abordagem para transformar nossas operações com a IA. A jornada para conquistar a confiança das pessoas começa com a realização de mudanças sistêmicas que garantam que a IA reflita melhor as comunidades que atende.
Conheça alguns insights e ações específicas que os CEOs podem utilizar para acelerar e escalar a adoção da IA generativa com responsabilidade em toda a empresa.
Veja como tornar os dados dos pacientes compartilháveis e seguros exige uma nova forma de pensar sobre os sistemas da área de saúde.
Saiba por que o UHCW NHS Trust se uniu à IBM Consulting e ao parceiro de negócios da IBM Celonis SE para utilizar a tecnologia IBM® watsonx.ai para ajudar a estimular um atendimento mais eficiente aos pacientes.
Transforme a saúde com as soluções avançadas, plataformas seguras e automação robusta com tecnologia de IA da IBM.
A IBM oferece serviços de consultoria em saúde para ajudar os clientes a enfrentar desafios e melhorar os resultados dos pacientes.
Chatbots inteligentes para o setor de saúde, desenvolvidos com o IBM® watsonx Assistant, apresentam respostas coerentes às perguntas dos pacientes e melhorar a experiência dos pacientes.
Transforme a saúde com as soluções avançadas, plataformas seguras e automação robusta com tecnologia de IA da IBM.