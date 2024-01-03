A pandemia da COVID-19 revelou dados perturbadores sobre a desigualdade na saúde. Em 2020, o National Institute for Health (NIH) publicou um relatório afirmando que americanos negros morreram de COVID-19 em taxas mais altas do que americanos brancos, embora representem um percentual menor da população. De acordo com o NIH, essas disparidades se devem ao acesso limitado aos cuidados, inadequações nas políticas públicas e uma carga desproporcional de comorbidades, incluindo doenças cardiovasculares, diabetes e doenças pulmonares.

O NIH afirmou ainda que entre 47,5 milhões e 51,6 milhões de americanos não podem se dar ao luxo de ir a um médico. Há uma grande probabilidade de que comunidades historicamente carentes usem um transformador generativo, especialmente um que esteja incorporado inconscientemente a um mecanismo de busca, para pedir orientação médica. Não é inconcebível que as pessoas acessem um mecanismo de busca popular com um agente de IA incorporado e consultem: “Meu pai não pode mais comprar o medicamento para o coração que foi prescrito para ele. O que está disponível no balcão que pode funcionar em vez disso?”

De acordo com pesquisadores da Long Island University, o ChatGPT é impreciso em 75% das ocasiões e, de acordo com a CNN, o chatbot até forneceu conselhos perigosos às vezes, como aprovar a combinação de dois medicamentos que podem ter reações adversas graves.

Como os transformadores generativos não entendem o significado e têm saídas errôneas, comunidades historicamente carentes que usam essa tecnologia em vez de ajuda profissional podem ser prejudicadas em taxas muito maiores do que outras.