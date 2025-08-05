Nessa arquitetura de IA agêntica, os agentes trabalham juntos sequencialmente para atingir o objetivo. Veja como o sistema de IA generativa é organizado:

Agente de planejamento: cria o plano inicial de alto nível, após estar no início do fluxo de trabalho. Por exemplo, se um usuário perguntar: "Quais são projetos de código aberto comparáveis aos que minha equipe está usando?" Em seguida, o agente elaborará um plano passo a passo, que pode ser mais ou menos assim: “1. Pesquise documentos da equipe em busca de tecnologias de código aberto. 2. Pesquise na web em busca projetos de código aberto semelhantes aos encontrados na etapa 1.” Se qualquer uma dessas etapas falhar ou fornecer resultados insuficientes, as etapas poderão ser adaptadas posteriormente pelo agente de reflexão.

Assistente de pesquisa: o assistente de pesquisa é o carro-chefe do sistema. Ele recebe e executa instruções como "Pesquise documentos da equipe em busca de tecnologias de código aberto". Para a etapa 1 do plano, ele usa a instrução inicial do agente planejador. Para as etapas subsequentes, ele também recebe o contexto selecionado dos resultados das etapas anteriores.

Por exemplo, se for solicitado "Pesquise na web em busca de projetos de código aberto semelhantes", ele também receberá a produção da etapa anterior de pesquisa de documentos. Dependendo da instrução, o assistente de pesquisa pode usar ferramentas como pesquisa na web, pesquisa em documentos, ou ambas, para cumprir sua tarefa.

Crítico de etapas: o crítico de etapas é responsável por decidir se a saída da etapa anterior cumpriu satisfatoriamente a instrução recebida. Ele recebe duas informações: a instrução de etapa única que acabou de ser executada e a saída dessa instrução. Ter um crítico de etapas avaliando a conversa traz clareza sobre se o objetivo foi alcançado, o que é necessário para o planejamento das próximas etapas.

Juiz de objetivos: o juiz de objetivos determina se o objetivo final foi alcançado, com base em todos os requisitos do objetivo fornecido, os planos elaborados para alcançá-lo e as informações coletadas até o momento. A saída do juiz é "YES" ou "NOT YET", seguida de uma breve explicação que não tem mais do que uma ou duas frases.

Agente de reflexão: o agente de reflexão é nosso tomador de decisão executivo. Ele decide qual passo dar a seguir, quer seja avançando para o próximo passo planejado, mudando o curso para compensar percalços ou confirmando que o objetivo foi concluído. Como um CEO da vida real, ele toma suas melhores decisões quando tem um objetivo claro em mente e é apresentado a descobertas concisas sobre o progresso feito ou não para alcançar esse objetivo. A saída do agente de reflexão são as próximas etapas a serem executadas ou as instruções para encerrar se o objetivo tiver sido atingido. Apresentamos ao agente de reflexão os seguintes itens:

O objetivo

O plano original

A última etapa executada

O resultado da última etapa indicando sucesso ou falha

Uma sequência concisa de instruções executadas anteriormente (apenas as instruções, não a saída delas)

Apresentar esses itens em um formato estruturado deixa claro para o nosso tomador de decisão o que foi feito para que ele possa decidir o que precisa acontecer a seguir.

Gerador de relatórios: depois que o objetivo é alcançado, o gerador de relatórios sintetiza todas as descobertas em uma produção coesa que responde diretamente à consulta original. Embora cada etapa do processo gere resultados direcionados, o gerador de relatórios une tudo em um relatório final.