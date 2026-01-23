Uso do ACP para interoperabilidade de agentes de IA: criação de fluxos de trabalho multiagentes

Este projeto demonstra um fluxo de trabalho multiagentes que mostra como o ACP (por meio do acp-sdk) pode agilizar a colaboração coerente e observável em todos os ecossistemas de agentes.

O fluxo de trabalho começa quando o usuário fornece uma URL. A partir daí, um sistema modular e independente de framework de agentes especializados transforma o conteúdo da página da web em um artefato criativo (uma música original) acompanhado por uma crítica de estilo profissional. Todos os componentes trabalham em conjunto para combinar essas saídas em um único relatório Markdown unificado e legível para seres humanos. Esse resultado final representa uma transformação completa dos dados originais, combinando geração criativa com insights analíticos.

Esse fluxo de trabalho de composição musical ilustra como o ACP permite que um sistema de IA agêntica multiagentes coordene a colaboração entre agentes desenvolvidos com dois frameworks distintos: BeeAI e crewAI, por servir como uma camada de comunicação compartilhada em todo o sistema.

Ao separar a comunicação da implementação, o sistema permanece modular e extensível, capaz de orquestrar agentes entre frameworks enquanto produz produções saídas coesas de ponta a ponta a partir de conteúdo da web não estruturado.

Agentes do ACP

Este projeto utiliza quatro agentes de IA especializados:

Agente de pesquisa (crewAI): extrai temas e informações importantes da URL fornecida.

extrai temas e informações importantes da URL fornecida. Agente compositor musical (crewAI): gera uma música original com base na pesquisa.

gera uma música original com base na pesquisa. Agente de A&R (BeeAI): fornece uma crítica de estilo profissional à música, incluindo potencial de sucesso, pontos fortes, preocupações e recomendações.

fornece uma crítica de estilo profissional à música, incluindo potencial de sucesso, pontos fortes, preocupações e recomendações. Agente de relatório do Markdown (crewAI): combina os dados de saída da equipe de redação da música e dos agentes de A&R e os formata em um relatório do Markdown limpo e legível.

Fluxo de trabalho do projeto de composição musical e crítica

O fluxo de trabalho começa quando o usuário envia uma URL por meio da aplicação do cliente. O cliente envia essa URL para o agente de pesquisa usando mensagens ACP, que então lê e analisa o conteúdo da página da web para extrair temas relevantes. Em seguida, o agente compositor musical recebe os dados da pesquisa e compõe uma música original inspirada nos temas identificados no material de origem durante a análise. A música gerada é, então, enviada pelo ACP ao agente de A&R para crítica. O agente A&R avalia a música, fornecendo feedback detalhado sobre seu potencial, pontos fortes e áreas para melhoria. Também pode identificar audiências, sugerir influências estilísticas e oferecer comparações com artistas ou gêneros semelhantes. Essa crítica, junto com a música, é encaminhada ao agente do relatório do Markdown. Por fim, o agente de relatório do Markdown formata a música e a crítica em um relatório do Markdown limpo e legível, que é salvo e apresentado ao usuário.

Em todo o fluxo de trabalho, as mensagens trocadas entre agentes são estruturadas como objetos JSON enriquecidas com metadados. Esses metadados orientam a compreensão de cada agente sobre o conteúdo da mensagem, o contexto e as respostas esperadas.

Esse fluxo de trabalho demonstra um padrão reutilizável aplicável a qualquer caso de uso que exija a orquestração de pipelines de transformação de dados e análise multiagentes.