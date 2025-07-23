O que é o protocolo A2A (Agent2Agent)?

O protocolo Agent2Agent (A2A) é um protocolo de comunicação para agentes de inteligência artificial (IA), lançado inicialmente pelo Google em abril de 2025. Esse protocolo aberto foi projetado para sistemas multiagentes, permitindo a interoperabilidade entre agentes de IA de vários provedores ou aqueles criados usando diferentes frameworks de agentes de IA.

O A2A é um padrão aberto para comunicação de agentes de IA , semelhante ao Agent Communication Protocol (ACP), lançado pela BeeAI da IBM. Enquanto frameworks anteriores de orquestração de agentes, como o CrewAI e o LangChain, automatizam fluxos de trabalho multiagentes dentro de seus próprios ecossistemas, o protocolo A2A atua como uma camada de mensagens que permite que esses agentes “conversem” entre si, apesar de suas arquiteturas agênticas distintas.

Pense no A2A como uma linguagem comum ou tradutor universal para ecossistemas de agentes. O objetivo é derrubar silos, aprimorando a interoperabilidade dos agentes.

O protocolo A2A foi inicialmente lançado pelo Google e outros parceiros de tecnologia na plataforma de nuvem em abril de 2025.1 Agora está hospedado pela Linux Foundation como o projeto de código aberto Agent2Agent (A2A).2

Qual é a diferença entre o MCP e o A2A?

Lançado anteriormente pela Anthropic em 2024, o Model Context Protocol (MCP) serve como uma camada de padronização para as aplicações de IA se comunicarem de forma eficaz com serviços externos, como APIs (interfaces de programação de aplicativos), fontes de dados, funções predefinidas e outras ferramentas. Enquanto isso, o protocolo A2A se concentra na colaboração de agentes, facilitando a comunicação entre os agentes de IA.

Ambos os protocolos foram criados para se complementar. Por exemplo, uma loja de varejo pode ter seu próprio agente de inventário que usa o MCP para interagir com bancos de dados que armazenam informações sobre produtos e níveis de estoque. Se o agente de inventário detectar produtos com pouco estoque, ele notifica um agente de pedidos interno, que, então, usa o A2A para se comunicar com agentes fornecedores externos e fazer pedidos.

Principais componentes da arquitetura do protocolo A2A

O protocolo Agent2Agent consiste em vários blocos de construção para interações de agentes:

  • Cliente A2A (agente cliente)

  • Servidor A2A (agente remoto)

  • Cartão de agente

  • Tarefa

  • Mensagem

  • Artefato

  • Parte

Cliente A2A (agente cliente)

O cliente A2A, também conhecido como agente cliente, pode ser um aplicativo, serviço ou outro agente de IA que delega solicitações a agentes remotos. Ele usa o protocolo Agent2Agent para iniciar a comunicação.

Servidor A2A (agente remoto)

O servidor A2A, também chamado de agente remoto, recebe solicitações, processa tarefas e responde com atualizações de status ou resultados. Ele expõe um endpoint HTTP compatível com o protocolo Agent2Agent.

Cartão de agente

Esse arquivo JSON descreve os metadados de IA agêntica e pode ser acessado usando um URL. Ele contém informações básicas sobre um agente, incluindo seu nome, descrição, versão, URL do endpoint de serviço, modalidades compatíveis ou tipos de dados e requisitos de autenticação.

Os cartões de agente são semelhantes aos cartões de modelo para grandes modelos de linguagem (LLMs). Eles também anunciam os recursos e qualificações de um agente, servindo como um cartão de visita, um currículo ou um perfil do LinkedIn que permite que os agentes conheçam uns aos outros.

Tarefa

Uma tarefa representa uma unidade de trabalho necessária para atender a uma solicitação. Ela tem um ID exclusivo e progride por um ciclo de vida de estados definidos (enviado, funcionando, necessário para entrada, concluído, com falha). As tarefas são úteis para o processamento de multitentativas ou colaboração de agente para agente de longa duração.

Mensagem

Como unidade fundamental de comunicação, uma mensagem descreve uma única troca ou tentativa em uma conversa. Ela contém uma ou mais partes que detêm o conteúdo real.

As mensagens transmitem respostas, contexto, instruções, prompts, perguntas, réplicas e atualizações de status. Dependendo do remetente, cada mensagem tem uma função associada, que pode ser uma função de agente para mensagens enviadas pelo servidor ou uma função de usuário para mensagens enviadas pelo cliente.

Artefato

Um artefato é um produto tangível gerado pelo servidor A2A como resultado de seu trabalho. Pode ser um documento, imagem, planilha ou qualquer outra entrega. Assim como as mensagens, os artefatos consistem em uma ou mais partes e podem ser transmitidos de forma incremental.

Parte

Uma parte é um pedaço do conteúdo dentro de uma mensagem ou artefato. As partes têm vários tipos com base nos dados que carregam. Um TextPart é um recipiente para texto, um FilePart representa arquivos e um DataPart engloba dados estruturados JSON (JavaScript Object Notation).

Crie, implemente e monitore agentes de IA

Como o protocolo A2A funciona

O protocolo A2A segue uma configuração de modelo cliente-servidor com um fluxo de trabalho de três etapas:

  1. Descoberta
  2. Autenticação
  3. Comunicação

Descoberta

O fluxo de trabalho do A2A começa quando uma entidade (um usuário humano ou outro agente de IA) inicia uma solicitação ao agente cliente. Por exemplo, um usuário pode pedir ajuda para agendar uma viagem ou um agente de IA faz um pedido de um item com baixo estoque de uma loja de varejo.

Então, um agente cliente prossegue com o processo de descoberta, procurando agentes remotos e buscando seus cartões de agentes para determinar o mais adequado para a tarefa.

Autenticação

Depois que o agente cliente identifica um agente remoto capaz de cumprir a tarefa designada, ele passa pela autenticação de acordo com o esquema de segurança indicado no cartão do agente. O A2A é compatível com esquemas de segurança alinhados com a especificação OpenAPI, como chaves de API, OAuth 2.0 e OpenID Connect Discovery.

Quando o agente cliente for autenticado com sucesso, o agente remoto será responsável pela autorização e pela concessão de permissões de controle de acesso.

Comunicação

A comunicação começa com um agente cliente enviando uma tarefa para o agente remoto escolhido. A comunicação entre agentes ocorre por meio de HTTPS para transporte seguro, com JSON-RPC (Remote Procedure Call) 2.0 como formato para troca de dados.

Em seguida, o agente remoto processa a tarefa. Se forem necessárias mais informações, notificará o agente cliente solicitando detalhes adicionais. Ao concluir a tarefa, o agente remoto envia uma mensagem ao agente cliente juntamente com quaisquer artefatos gerados.

O A2A também oferece funcionalidades de gerenciamento de tarefas para tarefas mais complexas que não podem ser concluídas imediatamente, como as que precisam de intervenção humana ou que envolvem várias etapas. No caso de tarefas de longa duração, que levam horas ou dias, ou se um agente cliente for desconectado, o protocolo A2A permite atualizações assíncronas por meio de notificações por push enviadas para um webhook seguro fornecido pelo cliente. Para saídas grandes ou longas ou atualizações de status contínuas, o protocolo A2A é compatível com a transmissão em tempo real usando eventos enviados pelo servidor (SSE).

Benefícios do protocolo A2A

O protocolo Agent2Agent oferece estas vantagens para comunicação entre agentes em sistemas de IA reais:

  • Privacidade

  • Integração sem dificuldades

  • Segurança

Privacidade

O protocolo trata a IA agêntica como agentes opacos. Essa opacidade significa que os agentes autônomos podem colaborar sem precisar revelar seu funcionamento interno, como memória interna, lógica proprietária ou implementações de ferramentas específicas. Isso ajuda a preservar a privacidade de dados e a propriedade intelectual.

Integração sem dificuldades

O A2A é desenvolvido com base em padrões estabelecidos, incluindo HTTP, JSON-RPC e SSE. Isso facilita a adoção do protocolo pelas empresas e ajuda a garantir a compatibilidade com sua stack de tecnologia atual.

Segurança

O protocolo Agent2Agent foi desenvolvido pensando na segurança. Ele é compatível com mecanismos de autenticação e autorização de nível empresarial e permite a troca segura de informações.

O futuro do A2A

O A2A ainda está em seus estágios iniciais; então, as organizações podem esperar melhorias à medida que o protocolo amadurece. Entre essas melhorias estão a inclusão formal de esquemas de autorização e credenciais opcionais nos cartões dos agentes, um método para verificar dinamicamente habilidades imprevistas ou não compatíveis, compatibilidade com negociação dinâmica da experiência do usuário (UX) dentro das tarefas (como adicionar áudio ou vídeo no meio de uma conversa) e aprimoramento dos métodos de notificação por push e a confiabilidade de streaming.3

Para mais informações, acesse o site oficial do A2A para saber mais sobre os principais conceitos, mergulhar na especificação do protocolo, explorar tutoriais do Python e baixar kits de desenvolvimento de software (SDKs). O A2A também tem um site do Github para amostras de código e demonstrações.

