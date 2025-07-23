Esse arquivo JSON descreve os metadados de IA agêntica e pode ser acessado usando um URL. Ele contém informações básicas sobre um agente, incluindo seu nome, descrição, versão, URL do endpoint de serviço, modalidades compatíveis ou tipos de dados e requisitos de autenticação.

Os cartões de agente são semelhantes aos cartões de modelo para grandes modelos de linguagem (LLMs). Eles também anunciam os recursos e qualificações de um agente, servindo como um cartão de visita, um currículo ou um perfil do LinkedIn que permite que os agentes conheçam uns aos outros.