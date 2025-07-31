Aprenda a criar uma ferramenta impulsionada por IA com o MetaGPT, DeepSeek e Ollama que ajuda os gerentes de produtos a criar rapidamente documentos de requisitos de produtos (PRDs) abrangentes usando uma equipe de agentes de IA especializados.

O MetaGPT é um framework multiagentes desenvolvido pela DeepWisdom, uma startup de tecnologia focada no desenvolvimento de ferramentas de código aberto que automatizam o trabalho usando inteligência artificial, sistemas multiagentes e fluxos de trabalho agênticos.

Diferentemente da abordagem de agente único, em que um modelo tenta lidar com todos os aspectos da tarefa, esse sistema multiagentes atribui a cada agente uma função específica e responsabilidades claramente definidas. Ao seguir fluxos de trabalho estruturados e avaliar as saídas uns dos outros, a equipe gera coletivamente um PRD de alta qualidade que está mais alinhado com os objetivos dos stakeholders, melhor organizado e menos propenso a falhas.

Antes de começarmos, veja a seguir alguns termos para ajudar você a se familiarizar com a stack técnica da aplicação:

MetaGPT: um framework que estrutura agentes de grandes modelos de linguagem (LLM) em funções colaborativas, permitindo que trabalhem juntos como uma equipe coordenada.

Ollama: um tempo de execução local para executar e gerenciar LLMs de código aberto diretamente em seu computador pessoal ou estação de trabalho.

DeepSeek: um modelo de linguagem de código aberto otimizado para tarefas como pesquisa, raciocínio e redação técnica.