Automação de PRDs multiagentes com o MetaGPT, Ollama e DeepSeek

Autores

Vanna Winland

AI Advocate & Technology Writer

Aprenda a criar uma ferramenta impulsionada por IA com o MetaGPT, DeepSeek e Ollama que ajuda os gerentes de produtos a criar rapidamente documentos de requisitos de produtos (PRDs) abrangentes usando uma equipe de agentes de IA especializados.

O MetaGPT é um framework multiagentes desenvolvido pela DeepWisdom, uma startup de tecnologia focada no desenvolvimento de ferramentas de código aberto que automatizam o trabalho usando inteligência artificial, sistemas multiagentes e fluxos de trabalho agênticos.

Diferentemente da abordagem de agente único, em que um modelo tenta lidar com todos os aspectos da tarefa, esse sistema multiagentes atribui a cada agente uma função específica e responsabilidades claramente definidas. Ao seguir fluxos de trabalho estruturados e avaliar as saídas uns dos outros, a equipe gera coletivamente um PRD de alta qualidade que está mais alinhado com os objetivos dos stakeholders, melhor organizado e menos propenso a falhas.

Antes de começarmos, veja a seguir alguns termos para ajudar você a se familiarizar com a stack técnica da aplicação:

MetaGPT: um framework que estrutura agentes de grandes modelos de linguagem (LLM) em funções colaborativas, permitindo que trabalhem juntos como uma equipe coordenada.
Ollama: um tempo de execução local para executar e gerenciar LLMs de código aberto diretamente em seu computador pessoal ou estação de trabalho.
DeepSeek: um modelo de linguagem de código aberto otimizado para tarefas como pesquisa, raciocínio e redação técnica.

Automação de PRDs com colaboração multiagentes

A criação de PRDs pode ser demorada, mas a inteligência artificial pode ajudar ao acelerar o processo de conclusão.

A colaboração multiagentes é implementada em frameworks como o MetaGPT, uma ferramenta de IA que orquestra a coordenação de vários agentes que desempenham funções para realizar uma tarefa complexa. Uma tarefa complexa pode ser considerada qualquer coisa que exija mais de uma etapa para ser concluída.

A criação de PRDs de IA é um excelente caso de uso para a colaboração multiagentes porque espelha um processo de desenvolvimento de produtos do mundo real, em que vários stakeholders contribuem em etapas como pesquisa, planejamento, avaliação e refinamento. Para obter o máximo de conteúdo gerado por IA, deve-se considerar o uso de um sistema multiagentes em vez de um único chatbot, como o ChatGPT da OpenAI ou o Copilot da Microsoft.

Por que usar um sistema multiagentes como o MetaGPT?

O MetaGPT usa agentes de IA especializados com funções distintas, onde cada função diferente pode ser personalizada para se adequar a praticamente qualquer fluxo de trabalho com programação mínima. Essa flexibilidade é possível devido à forte capacidade do LLM de entender a linguagem natural. Os usuários definem comportamentos de agentes e fluxos de trabalho por meio de engenharia de prompts e desenvolvimento de software leve.

O objetivo do MetaGPT é permitir a colaboração multiagentes eficaz. Ao simular uma equipe estruturada, ele permite o raciocínio específico por função e a delegação de tarefas, produzindo saídas mais consistentes e com reconhecimento de contexto, como PRDs de alta qualidade.

Mais adiante neste tutorial, mostraremos como um único agente gera um rascunho inicial do PRD, semelhante ao uso de um chatbot autônomo. Em seguida, compararemos esse rascunho com o PRD final e mais preciso produzido por meio da colaboração multiagentes. Este método demonstrará como o trabalho em equipe melhora a qualidade além do que um agente pode alcançar sozinho.

Por que usar o DeepSeek para automação de PRDs?

O DeepSeek, desenvolvido pela DeepSeek-AI, é uma família de LLMs de código aberto de ponta otimizados para tarefas de raciocínio, criação de conteúdo estruturado e fluxos de trabalho eficiente de desenvolvimento de IA. Neste projeto, usamos o deepseek-r1, um modelo de base de desempenho ideal para automatizar a documentação de produtos.

Veja por que o DeepSeek se destaca por construir PRDs com um sistema multiagentes como o MetaGPT:

  • Saída estruturada para automação: os modelos do DeepSeek geram uma saída de markdown consistente, que se alinha bem com os fluxos de trabalho que exigem estruturas formais de documentos, como PRDs ou especificações técnicas.
  • Recursos de raciocínio: o modelo á compatível com loops de interação multiagentes, lidando com etapas de raciocínio sequencial e revisão.
  • Benchmarks de desempenho: de acordo com benchmarks publicados, os modelos do DeepSeek têm um desempenho competitivo com outros modelos de código aberto na faixa de sete a 13 bilhões de parâmetros, incluindo os dos modelos Mistral, LLaMA e IBM® Granite. O Granite, desenvolvido pela IBM® Research, foi projetado para casos de uso de nível empresarial, com forte ênfase em governança, robustez e raciocínio comercial estruturado.
  • Inferência local: a execução do deepseek-r1 por meio do Ollama em GPUs locais permite experimentação com menor latência sem depender de interfaces de programação de aplicativos externas, como endpoints do Microsoft Azure ou OpenAI (sem necessidade de chave de API!). Essa abordagem pode ser útil para fluxos de trabalho que exigem privacidade de dados ou desenvolvimento offline.
  • Compatibilidade com idiomas e janela de contexto: o DeepSeek oferece forte compatibilidade multilíngue, incluindo chinês, e inclui uma janela de contexto razoavelmente longa, compatível com memória estendida em sessões multiagentes.

Embora o DeepSeek seja usado neste tutorial, o mesmo sistema multiagentes pode ser configurado para ser executado com outros LLMs compatíveis com o Ollama, Hugging Face ou a API da OpenAI. A escolha do modelo depende do compromisso entre precisão do raciocínio, produção, disponibilidade de recursos e ambiente de implementação pretendido.

Como funciona o MetaGPT?

O MetaGPT utiliza o conceito de procedimentos operacionais padrão (SOPs) para alinhar a colaboração humana e de IA, estruturando fluxos de trabalho baseados em equipes reais (ou seja, uma empresa de software ou equipe de desenvolvimento de produtos).

Um SOP fornece diretrizes detalhadas, passo a passo, para concluir uma tarefa ou processo específico. O MetaGPT aplica esse conceito decompondo tarefas complexas (como criar um PRD) em etapas claras e praticáveis.

Cada ação é atribuída a um “membro da equipe” designado ou a um agente de IA desempenhando papéis.

Agente de base do MetaGPT

Os agentes do MetaGPT operam dentro de um sistema estruturado, baseado em funções, projetado para simular e coordenar suas tarefas por meio de fluxos de trabalho colaborativos.

Cada agente segue um fluxo de trabalho agêntico organizado baseado em quatro conceitos principais:

  1. Função: uma persona especializada para atingir uma finalidade específica (gerente de projeto, designer, analista).
  2. Ação: a capacidade de executar certas tarefas (escrever, avaliar, pesquisar e muito mais).
  3. Memória: a memória individual é armazenada como uma lista de objetos de mensagens que incluem interações, observações e ações passadas. Essas mensagens são publicadas em um pool de mensagens compartilhadas para comunicação entre agentes. As memórias informam as ações dos agentes.
  4. Ambiente: um espaço comum (o pool de mensagens global) para acessar informações de outros agentes sem interação direta. Esse espaço atua como um contexto compartilhado para todos os agentes.

Juntos, esses componentes formam a base para a autonomia do agente e a execução de tarefas no MetaGPT. A seguir, exploraremos como esses agentes se comunicam e colaboram para concluir tarefas de várias etapas, como a geração de um PRD.

Como os agentes do MetaGPT trabalham juntos

Os agentes do MetaGPT seguem um processo coordenado em que cada agente contribui para um objetivo compartilhado. Cada agente processa informações e motivos com base em sua função, age e compartilha resultados com outros. Essa abordagem possibilita uma colaboração dinâmica e passo a passo, que leva à saída final

Fluxo de trabalho de agentes do MetaGPT:

  1. Observar: o agente avalia os estados atuais (por exemplo, o último rascunho do PRD).
  2. Pensar: usando o LLM, decide o que fazer a seguir com base em suas funções e nas informações disponíveis.
  3. Agir: o agente executa a tarefa atribuída, como escrever, avaliar ou pesquisar.
  4. Compartilhar: o agente registra sua saída e transmite uma mensagem para o ambiente compartilhado, para que outros agentes da equipe acessem.
  5. Próximo agente: o processo passa para o próximo agente, que retoma de onde o último parou e repete o processo até que um consenso seja alcançado.

Os agentes iteram nesse loop estruturado, desenvolvendo o trabalho um do outro em cada rodada até chegar a uma saída final mais completa e precisa.

Com o MetaGPT, é possível criar uma equipe de desenvolvimento de produtos de IA totalmente automatizada, personalizando funções de agentes, SOPs, modelos de PRD, prioridades de stakeholders e objetivos gerais do projeto. O framework é extensível, permitindo que as equipes a adaptem a fluxos de trabalho e requisitos específicos.

Agora que entendemos como os agentes individuais operam e colaboram, vamos ver como esse processo é orquestrado no nível de aplicação no fluxo de trabalho completo de geração de PRDs.

Como funciona o fluxo de trabalho de PRDs multiagentes

Esta seção atua como um guia passo a passo para entender o fluxo de trabalho da equipe de aplicações de geração de PRDs multiagentes de agentes do MetaGPT.

Definição do procedimento operacional padrão (SOP)

Vamos definir um fluxo de trabalho agêntico estruturado com nossa equipe do MetaGPT por meio da criação de um SOP. Esse SOP divide a complexa tarefa de criar um PRD em etapas claras e praticáveis, atribuindo cada uma a um agente especializado.

Funções e responsabilidades

Um SOP bem definido esclarece a função e as ações de cada agente. Essa estrutura promove a responsabilidade e a execução tranquila em todo o ciclo de vida do PRD: redação, enriquecimento da pesquisa, avaliações e revisão.

Funções da equipe:

  • Gerente de produtos (líder de equipe): orquestra o fluxo de trabalho, elabora o PRD inicial, coleta pesquisas e avalia feedback, revisa o documento e salva todas as versões. O agente gerente de projetos (PM) lidera o processo e coordena os outros agentes. 

  • Pesquisador: enriquece o PRD com pesquisas relevantes e dados de apoio.

  • Revisor: avalia o PRD e fornece feedback prático para melhorias.

Estágios do fluxo de trabalho

  1. Ideia do usuário: o usuário fornece uma ideia de projeto (“Escreva um PRD para uma aplicação bancária para gerenciamento de patrimônio”) por meio da linha de comando.
  2. Configuração da equipe: o aplicativo cria uma equipe e atribui as funções: gerente de produtos, pesquisador, revisor.
  3. Elaboração: o gerente de produto (como líder da equipe) gera e salva o PRD inicial como DraftPRD.md, que descreve os objetivos dos produtos, as personas dos usuários, as características principais e os requisitos funcionais.
  4. Pesquisa: o pesquisador avalia o projeto e fornece pesquisas de apoio.
  5. Avaliação: o revisor examina o projeto e dá feedback.
  6. Revisão: o PM coleta o feedback da pesquisa e da análise, revisa o PRD e salva o documento final como PRD.md.
  7. Saída: o PRD final (com pesquisa e revisões) é salvo como um arquivo de markdown no diretório do projeto.

Esse SOP garante que o gerente de projeto lidere a equipe, coordenando todas as contribuições para automatizar a criação de um PRD respaldado por pesquisa e avaliado.

Requisitos do Sistema

Para executar este tutorial de forma eficaz, os usuários precisam dos seguintes requisitos:

  • Sistema operacional: macOS, Linux ou Windows
  • Memória (RAM): >= 16 GB
  • Espaço em disco: >= 10 GB livre (para ambiente Python, modelos Ollama e arquivos gerados)
  • Ollama: instalado e em execução local (porta padrão 11434)
  • Versão do Python: 3.11.x

Observação: executar modelos maiores ou vários agentes pode exigir mais memória (recomenda-se mais de 32 GB para obter o melhor desempenho). Podem ocorrer erros de tempo limite intermitente. Se você encontrar erros de tempo limite, tente reiniciar o processo e certifique-se de que seu sistema tenha recursos suficientes.

Etapas

Etapa 1. Crie um venv

Essas etapas podem ser seguidas aqui ou na pasta do projeto apropriadamente nomeada no GitHub

Primeiro, crie um ambiente virtual para evitar problemas de dependência do Python. Este projeto funciona de forma mais estável com o Python 3.11.

python3.11 -m venv myvenv
source myvenv/bin/activate

Etapa 2. Instale o MetaGPT

Instale a versão de desenvolvimento mais recente do MetaGPT.

pip install git+https://github.com/geekan/MetaGPT

Importante: para este tutorial, você deve instalar o MetaGPT usando o comando acima. Não instale o MetaGPT a partir do PyPI ou de outras fontes, pois apenas a versão de desenvolvimento mais recente é compatível aqui.

Etapa 3. Instale o Ollama

Instale o Ollama usando qualquer um dos seguintes métodos, dependendo do seu sistema operacional:

Para macOS (usando Homebrew)

brew install ollama

Faça o download no site oficial do Ollama (macOS, Linux, Windows)

Etapa 4. Inicie o servidor do Ollama e extraia o deepseek-r1:8b

Após a instalação, você pode iniciar o servidor do Ollama e obter um modelo (deepseek-r1:8b) com:

ollama serve
ollama pull deepseek-r1:8b

Etapa 5. Configure o MetaGPT para usar o Ollama

Para configurar o Ollama e o Deepseek para funcionar com o MetaGPT, precisamos criar e editar um arquivo de configuração.

Inicialize a configuração do MetaGPT:

metagpt --init-config

Essa ação cria um arquivo em~/.metagpt/config2.yaml

Edite o arquivo para configurar seu LLM com as seguintes etapas:

1.        Em uma janela de terminal, execute o seguinte comando para abrir o arquivo de configuração no editor do nano:

nano ~/.metagpt/config2.yaml

2.        Edite o arquivo para corresponder a essa configuração do Ollama que usa o modelo deepseek-r1:8b.

llm:
  api_type: 'ollama'
  base_url: 'http://127.0.0.1:11434/api'
  model: 'deepseek-r1:8b'

Observação: se o campoapi_key: aparecer no arquivo YAML, não o deixe em branco. Forneça uma chave válida ou remova o campo completamente. O programa não será executado se:api_key: existe e está vazio.

  1. Depois de fazer as alterações anteriores, pressione Ctrl + O  para salvar. Depois, pressione Enter para confirmar.
  2. PressioneCtrl + X para sair do nano

Suas alterações de configuração do LLM agora foram salvas!

Para exemplos de configuração adicionais, consulte os dois fornecidos nos documentos do MetaGPT aqui e aqui.

Etapa 6. Saiba como funcionam os agentes do MetaGPT: ações e funções

Os agentes do MetaGPT são criados a partir de dois componentes principais:

  • Ações: tarefas ou operações discretas que um agente pode realizar (por exemplo, redigir um PRD, realizar pesquisas).
  • Funções: definem as responsabilidades do agente e quais ações ele pode adotar (por exemplo, gerente de projeto, pesquisador).

Ações

UmAction é uma classe Python que define uma tarefa específica para um agente.
As ações dizem a cada agente o que fazer e como interagir com o modelo de linguagem.

Cada ação normalmente inclui:

  •  APROMPT_TEMPLATE : a instrução ou mensagem enviada para o LLM (por exemplo, "Redija um PRD no formato de markdown").
  •  Arun()  método: preenche o modelo de prompts, envia para o LLM e retorna a resposta do modelo.
  • Como opção, umparse_text() método: processa a saída do LLM para extrair as informações relevantes (como markdown, código ou JSON).

Exija importações para ações:

import re
import os
from metagpt.actions import Action
  • re é para expressões regulares (usadas emparse_text )
  • os é para operações com arquivos (usadas emSavePRD )
  • Action é a classe base para todas as ações no MetaGPT

Funções

A classe de função representa um agente de IA ou membro da equipe no fluxo de trabalho. As funções instruem o modelo sobre como agir e definem qual parte específica do processo ele deve seguir (como gerenciar, pesquisar ou revisar).

Cada função normalmente inclui:

  • __init__ : inicializa a função, configura suas ações e define quais eventos ou mensagens ela deve observar.

  •  _act : executa uma ou mais ações atribuídas quando é a vez de o agente agir. Esse método define o comportamento do agente no fluxo de trabalho.

Importações necessárias para funções:

from metagpt.roles import Role
from metagpt.schema import Message
from metagpt.logs import logger
  • Role é uma classe base para todas as funções de agentes no MetaGPT.
  • Message é usada para retornar resultados de ações.
  • logger é usada para registro de saída e informações de depuração.

Visão geral do fluxo de trabalho

O MetaGPT organiza o fluxo de trabalho em rodadas, que são ciclos iterativos em que os agentes colaboram para melhorar o PRD. Cada rodada consiste nas seguintes etapas:

Rodada 1: Rascunho inicial

  • O gerente de projetos cria e salva o primeiro rascunho do PRD com base no prompt do usuário.
  • O pesquisador e o revisor recebem esse rascunho para suas tarefas.

Rodada 2 (e além): Avaliação e revisão:

  • O pesquisador gera pesquisas de apoio para o PRD.
  • O revisor fornece feedback sobre o rascunho do PRD.
  • O gerente de projetos revisa o PRD usando a nova pesquisa e o feedback e, em seguida, salva a versão atualizada.

Repetição

  • O processo pode ser repetido por várias rodadas, permitindo que o PRD seja aprimorado incrementalmente a cada ciclo.

Diagrama de fluxo de trabalho de geração de PRDs multiagentes:

User prompt
   ↓
Team initialization
   ↓
PRD draft (Project Manager)
   ↓
Research and review (Researcher & Reviewer)
   ↓
Draft revision (Project Manager)
   ↓
Save final PRD

Na próxima etapa, você criará uma equipe de agentes para a automação de IA do PRD.
Definiremos a função de cada agente e conectaremos as ações relevantes do fluxo de trabalho.

Etapa 7. Crie uma equipe de PRDs multiagentes com o MetaGPT

Nesta seção, você verá como definir ações dos agentes, criar funções dos agentes e montar uma equipe para automatizar a geração, pesquisa e avaliações de PRDs.

Definir ações dos agentes

Aqui estão as ações dos agentes que a equipe do PRD executará usando aAction classe:

import re
import os
from metagpt.actions import Action

def clean_response(rsp):
    # Cleans LLM output, extracting markdown and removing extra tags
    rsp = re.sub(r"<think>.*?</think>", "", rsp, flags=re.DOTALL)
    pattern = r"```(?:markdown)?(.*?)```"
    match = re.search(pattern, rsp, re.DOTALL)
    text = match.group(1) if match else rsp
    return text.strip()

class WritePRD(Action):
    PROMPT_TEMPLATE: str = """
    Write a comprehensive product requirements document (PRD) for {instruction} and provide the output in markdown format.
    **Important:**
    - Do NOT include any code, programming language, or technical implementation details.
    - Only write markdown for a PRD document (sections like Introduction, Goals, User Stories, Requirements, etc.).
    - Do NOT include code blocks, scripts, or pseudocode.
    - Limit your response to a maximum of 1,500-3,000 words and no more than 7 unique sections.
    - Ensure that no sections are repeated.
    - Ensure that each section is ordered and formatted correctly with appropriate headings and subheadings.

    Return ```your markdown text here with NO other texts, your text:
    """

    name: str = "WritePRD"

    async def run(self, instruction: str):
        prompt = self.PROMPT_TEMPLATE.format(instruction=instruction)
        rsp = await self._aask(prompt)
        prd_text = self.parse_text(rsp)
        return prd_text

    @staticmethod
    def parse_text(rsp):
        return clean_response(rsp)
   
class SavePRD(Action):
    name: str = "SavePRD"

    async def run(self, content: str, filename: str = "PRD.md"):
        filepath = os.path.join(os.getcwd(), filename)
        with open(filepath, "w", encoding="utf-8") as f:
            f.write(content)
        return f"PRD saved to {filepath}"
   
class ConductResearch(Action):
    PROMPT_TEMPLATE: str = """
   Context: {context}
    You are a research assistant working with the Project Manager to ensure that
    the PRD includes information from a detailed research report for the given PRD.
    Use the {instruction} to generate a detailed research report on relevant details
    that should be included in the PRD and provide the output in markdown format.
    Include relevant data, statistics, and references to support the PRD.
    **Important**:
    1. Return only the markdown text.
    2. Do not include any other text or explanations.
    3. Limit your response to the content that is relevant to the PRD and a maximum of 500-1,500 words.
    Return ```your markdown text here``` with NO other texts, your text:
    """

    name: str = "ConductResearch"

    async def run(self, instruction: str, context: str = ""): 
        prompt = self.PROMPT_TEMPLATE.format(instruction=instruction, context=context)
        rsp = await self._aask(prompt)
        research_content = self.parse_text(rsp)
        return research_content    
   
    @staticmethod
    def parse_text(rsp):
        return clean_response(rsp)
   
class PerformReview(Action):
    PROMPT_TEMPLATE: str = """
    You are a product reviewer. The following is a Product Requirements Document
    (PRD) generated for a project.

    Please review the PRD below and provide critical, actionable feedback to improve
    its clarity, completeness, and effectiveness. Highlight any missing sections,
    unclear requirements, or potential risks. Ensure that no sections are repeated.

    **Important**:
    1.  Return only the markdown text.
    2. Do not include any other text or explanations.
    3. Limit your response to the content that is relevant to the PRD.
    4. Limit your response to a maximum of 500-1,000 words.

    Return your feedback in markdown format only.

    PRD to review:
    {context}
    """

    name: str = "PerformReview"
    async def run(self, context: str):
        prompt = self.PROMPT_TEMPLATE.format(context=context)
        rsp = await self._aask(prompt)
        review_content = self.parse_text(rsp)
        return review_content
      
    @staticmethod
    def parse_text(rsp):
        return clean_response(rsp)
   
class RevisePRD(Action):
    PROMPT_TEMPLATE: str = """
    Revise the Product Requirements Document (PRD) based on the following review feedback.
    Revise the PRD to address all reviewer suggestions, clarifying vague terms, adding
    measurable goals, expanding on integrations, including user stories, functional requirements, and adding
    any missing sections as suggested.
    **Important**:
    1. Return only the markdown text.
    2. Do not include any other text or explanations.
    3. Include a section at the end titled "Document revision notes" that summarizes the key revisions.
    4. Limit your response to a maximum of 1,500-4,000 words and no more than unique 12 sections.
    5. Ensure that no sections are repeated.
    6. Ensure that each section is ordered and formatted correctly with appropriate headings and subheadings.

    PRD:
    {prd}

    Review Feedback:
    {review}

    Return ```your markdown text here``` with NO other texts, your text:
    """

    name: str = "RevisePRD"

    async def run(self, prd: str, review: str):
        prompt = self.PROMPT_TEMPLATE.format(prd=prd, review=review)
        rsp = await self._aask(prompt)
        revised_prd = self.parse_text(rsp)
        return revised_prd

    @staticmethod
    def parse_text(rsp):
        return clean_response(rsp)

Tarefas principais

As cinco classes de ações a seguir definem as principais tarefas executadas pelos agentes nesse fluxo de trabalho de geração de PRDs impulsionado por IA:

  1. O WritePRD cria o PRD.
  2. O SavePRD salva o PRD no disco.
  3. O ConductResearch gera pesquisas de apoio.
  4. O PerformanceReview avalia o PRD.
  5. O RevisePRD revisa o PRD com base no feedback.

Defina as funções dos agentes

Aqui estão as funções dos agentes que representam a equipe de PRDs multiagentes. Veja abaixo o código que especifica quais ações eles realizam.

class ProjectManager(Role):
    name: str = "Pam"
    profile: str = "Project Manager"

    def __init__(self, **kwargs):
        super().__init__(**kwargs)
        self.write_action = WritePRD()
        self.save_action = SavePRD()
        self.revise_action = RevisePRD()
        self._watch([UserRequirement, ConductResearch, PerformReview])
        self.set_actions([self.write_action, self.save_action, self.revise_action])

    async def _act(self) -> Message:
        logger.info(f"{self.profile}: Starting PRD generation process.")
        memories = self.get_memories()
        # If this is the first round, generate and save the draft PRD
        if not any(m.role == "Researcher" or m.role == "Reviewer" for m in memories):
            msg = self.get_memories(k=1)[0]
            prd_content = await self.write_action.run(msg.content)
            draft_save_result = await self.save_action.run(prd_content, filename="DraftPRD.md")
            return Message(
                content=draft_save_result,
                role=self.profile,
                cause_by=type(self.write_action)
            )
        # If this is the second round, combine revised PRD and research, then save
        else:
            research_msgs = [m for m in memories if m.role == "Researcher"]
            review_msgs = [m for m in memories if m.role == "Reviewer"]
            research_content = research_msgs[-1].content if research_msgs else "No research found."
            review_content = review_msgs[-1].content if review_msgs else "No review found."
            # Load the draft PRD from file or memory
            with open("DraftPRD.md", "r", encoding="utf-8") as f:
                prd_content = f.read()
            # Only revise if review feedback exists and is not empty
            if review_msgs and review_content.strip() and review_content.strip() != "No PRD draft found.":
                revised_prd = await self.revise_action.run(prd_content, review_content)
            else:
                logger.info(f"{self.profile}: No review feedback found, skipping revision this round.")
                revised_prd = prd_content.strip()
            final_content = (
                f"{revised_prd}\n\n"
                f"---\n\n"
                f"## Research\n{research_content}\n"
            )
            await self.save_action.run(final_content, filename="PRD.md")
            return Message(
                content=final_content,  # Only the markdown document
                role=self.profile,
                cause_by=type(self.write_action)
            )

class Reviewer(Role):
    name: str = "Rico"
    profile: str = "Reviewer"

    def __init__(self, **kwargs):
        super().__init__(**kwargs)
        self.review_action = PerformReview()
        self.set_actions([self.review_action])   
        self._watch([WritePRD])

    async def _act(self) -> Message:
        try:
            with open("DraftPRD.md", "r", encoding="utf-8") as f:
                prd_content = f.read()
        except FileNotFoundError:
            prd_content = "No PRD draft found."
        logger.info(f"{self.profile}: Reviewing PRD...")
        review_content = await self.review_action.run(prd_content)
        return Message(content=review_content, role=self.profile, cause_by=type(self.review_action))

class Researcher(Role):
    name: str = "Rita"
    profile: str = "Researcher"

    def __init__(self, **kwargs):
        super().__init__(**kwargs)
        self.research_action = ConductResearch()
        self.set_actions([self.research_action])
        self._watch([UserRequirement, WritePRD])

    async def _act(self) -> Message:
        try:
            with open("DraftPRD.md", "r", encoding="utf-8") as f:
                prd_content = f.read()
        except FileNotFoundError:
            prd_content = "No PRD draft found."
        logger.info(f"{self.profile}: Researching for PRD...")
        research_content = await self.research_action.run(
            "Provide supporting research for the following PRD.", context=prd_content
        )
        return Message(content=research_content, role=self.profile, cause_by=type(self.research_action))

Fluxo de trabalho principal e definições de funções

Os seguintes agentes colaboram para automatizar cada etapa do processo de criação do PRD:

  • ProjectManager (Pam) cria, salva e revisa o PRD.
  • Reviewer (Rico) avalia o PRD e fornece feedback.
  • Researcher (Rita) gera pesquisas de apoio para o PRD.

Etapa 8. Monte e execute a equipe

Use a Team classe para contratar agentes e executar o fluxo de trabalho. Esse aplicativo usa o Typer para executar o processo de forma interativa a partir da linha de comando.

import typer
import asyncio
from metagpt.team import Team

app = typer.Typer()

@app.command()
def main(
    idea: str = typer.Argument(..., help="A PRD for a banking application for wealth management"),
    investment: float = typer.Option(3.0, "--investment", "-i", help="Dollar amount to invest in the project."),
    n_round: int = typer.Option(2, "--n-round", "-n", help="Number of rounds to run the simulation."),
):
    async def runner():
        team = Team(use_mgx=False)
        team.hire([
            ProjectManager(),
            Researcher(),
            Reviewer(),
        ])
        team.idea = idea
        team.invest(investment=investment)
        team.run_project(idea)
        await team.run(n_round=n_round)
    asyncio.run(runner())

if __name__ == "__main__":
    app()

Como o CLI funciona

  • @app.command() : informa ao Typer que a seguinte função (main ) é um comando que pode ser executado no terminal.
  • main(...) : a função principal que executa o programa. São necessários três argumentos:
    • idea : A ideia do projeto (por exemplo, "Um PRD para uma aplicação bancária para gerenciamento de patrimônio").
    • investment : Um valor de investimento opcional (padrão:3.0 ). Essa ação simula o orçamento da equipe e pode afetar a tomada de decisão e o planejamento do agente.
    • n_round : Argumento opcional especificando quantas rodadas a simulação deve executar (padrão:2 ).

Montagem e execução da equipe

  • runner() : uma função assíncrona que executa o fluxo de trabalho:
    • team = Team(use_mgx=False) : cria um novoTeam objeto que representa um grupo de agentes de IA. Ause_mgx=False opção desativa o modo de comunicação MGX avançado usando o comportamento padrão da equipe.
    • team.hire([...]) : contrata (adiciona) os agentes à equipe.
    • team.idea = idea : define a ideia de projeto da equipe a partir da entrada da CLI.
    • team.invest(investment=investment) : aloca o "financiamento" da equipe, influenciando como os agentes simulam o planejamento e a alocação de recursos.
    • team.run_project(idea) : inicia o projeto com a ideia fornecida.
    • await team.run(n_round=n_round) : executa o fluxo de trabalho para o número especificado de rodadas, permitindo que os agentes melhorem o PRD de forma iterativa.

Observação sobre a variabilidade da produção

Observação importante:
os documentos e saídas gerados por este tutorial usam grandes modelos de linguagem (LLMs), que são probabilísticos e, ocasionalmente, podem produzir resultados incompletos, imprecisos ou inconsistentes.
Sempre avalie e valide todo o conteúdo gerado por conta própria.
Os LLMs são ferramentas úteis, mas não substituem totalmente a experiência e o bom senso de uma equipe real de desenvolvimento de produtos.

Exemplo de comando

Para executar o programa com valores padrão paran_round einvestment :

python metagpt_prd_generator.py "Write a PRD for a banking app for wealth managers."

Esse comando iniciará a equipe de agentes, automatizará o processo de criação do PRD e iterará pelo número especificado de rodadas.

Resumo do processo de criação da equipe

  • As ações definem o que cada agente pode fazer.
  • As funções representam agentes e os conectam a ações.
  • A classe Equipe reúne os agentes para automatizar o fluxo de trabalho do PRD.

Essa abordagem modular abre espaço para o ajuste fino do processo de automação de tarefas complexas de desenvolvimento de produtos.

Exemplo de rascunho de saída versus PRD final

Quando você executa a aplicação, os agentes colaboram para produzir e refinar um PRD.

  • Rascunho do PRD (DraftPRD.md ): o PRD inicial criado pelo agente gerente de projetos.
  • Feedback da avaliação: sugestões e críticas do agente avaliador.
  • Relatório de pesquisa: corroborando a pesquisa técnica e de mercado do agente pesquisador.
  • PRD final (PRD.md ): o PRD revisado, incorporando revisão e pesquisa.

Rascunho do PRD (trecho)

# Product Requirements Document: Wealth Manager Banking App

## 1. Introduction & Overview
*   **Product Name:** [Proposed Name - e.g., "WealthBank Pro", "Portfolio Navigator"]
*   **Version:** v0.1 (Initial Draft)
*   **Author:** [Your Team/Name]
*   **Date:** October 26, 2
*   **Status:** Draft

## 2. Purpose & Goals
The purpose of this app is to solve key pain points faced by wealth managers and
their clients with a seamless, integrated digital platform for managing assets,
monitoring portfolio performance, accessing banking services, and facilitating
communication within the financial advisory context.

... (see full draft (`example_DraftPRD.md`) for more sections)

PRD final (trecho)

# Product Requirements Document: Wealth Manager Banking App

## 1. Introduction & Overview
*   **Product Name:** WealthBank Pro (or Portfolio Navigator - to be confirmed)
*   **Version:** v0.2
*   **Author:** [Your Team/Name]
*   **Date:** October 26, 2023
*   **Status:** Draft
*   **Document Revision Notes:** Addressed reviewer suggestions by clarifying
terms, adding measurable goals, expanding integrations, including user stories,
and added missing sections (User Roles, Data Flow).

## 2. Purpose & Goals
This app provides a secure digital platform for financial advisors to manage client
portfolios and offers clients an intuitive interface to monitor their investments
alongside core banking services.

### Measurable Key Goals:
1.  **Enhance Advisor Efficiency:** Reduce investment monitoring time by
[Specify %]%,decrease report generation time by [Specify %]%.
2.  **Improve Client Experience:** Achieve a Net Promoter Score (NPS) of
[Target NPS score], increase client engagement via app to [Target percentage]%.
3.  **Secure Collaboration:** Reduce email inquiries between advisor and clients
by [Target reduction %]%, ensure all messages are traceable within the platform.

## 3. User Roles
*   **Wealth Manager/Financial Advisor:** Full access to assigned portfolios,
    reporting, and communication.
*   **High-Net-Worth Client:** View-only access to their own portfolio and
    account information.
*   **Administrative Staff (Optional):** Read-only access for reporting/client onboarding.

... (see full final PRD (`example_PRD.md`)for more sections)

Melhorias feitas pelos agentes

O arquivo PRD.md final inclui uma seção intitulada notas de revisão do documento, que resume as principais alterações feitas durante o processo de avaliação e revisão. Essa seção ajuda os stakeholders a entender rapidamente o que foi atualizado no documento.

Aqui estão as principais melhorias encontradas no PRD final para a aplicação do gerente de patrimônio:

  • Objetivos mensuráveis adicionados: métricas de sucesso adicionadas como KPIs claros, incluindo pontuações de NPS e reduções de tempo, para informar o MVP e a otimização.
  • Funções dos usuários: funções e permissões definidas para consultores, clientes e funcionários.
  • Integrações: APIs específicas e protocolos de segurança para fluxo de dados.
  • Notas de revisão do documento: alterações importantes resumidas para facilitar o rastreamento.
  • Histórias de usuários: cenários expandidos e esclarecidos para requisitos práticos.
  • Pesquisa: estratégia de entrada no mercado incorporada, como modelos de preços e dados técnicos, para corroborar as decisões.

Exemplos de arquivos de saída

  • DraftPRD.md : documento de requisitos iniciais.
  • PRD.md : documento de requisitos finais revisados.
  • (Opcional) Research.md : pesquisas técnicas e de mercado para corroborar o PRD.

Conclusão

Seguindo este tutorial, você aprendeu a automatizar a criação e o refinamento de um documento de requisitos do produto usando o MetaGPT e Ollama. Você configurou uma equipe multiagentes, definiu ações e funções personalizadas e executou um fluxo de trabalho iterativo que produz PRDs de alta qualidade e praticáveis. Essa abordagem modular pode ser adaptada para outras tarefas colaborativas de IA, tornando-a uma ferramenta poderosa para simplificar o gerenciamento de produtos de IA.

