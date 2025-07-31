Aprenda a criar uma ferramenta impulsionada por IA com o MetaGPT, DeepSeek e Ollama que ajuda os gerentes de produtos a criar rapidamente documentos de requisitos de produtos (PRDs) abrangentes usando uma equipe de agentes de IA especializados.
O MetaGPT é um framework multiagentes desenvolvido pela DeepWisdom, uma startup de tecnologia focada no desenvolvimento de ferramentas de código aberto que automatizam o trabalho usando inteligência artificial, sistemas multiagentes e fluxos de trabalho agênticos.
Diferentemente da abordagem de agente único, em que um modelo tenta lidar com todos os aspectos da tarefa, esse sistema multiagentes atribui a cada agente uma função específica e responsabilidades claramente definidas. Ao seguir fluxos de trabalho estruturados e avaliar as saídas uns dos outros, a equipe gera coletivamente um PRD de alta qualidade que está mais alinhado com os objetivos dos stakeholders, melhor organizado e menos propenso a falhas.
Antes de começarmos, veja a seguir alguns termos para ajudar você a se familiarizar com a stack técnica da aplicação:
MetaGPT: um framework que estrutura agentes de grandes modelos de linguagem (LLM) em funções colaborativas, permitindo que trabalhem juntos como uma equipe coordenada.
Ollama: um tempo de execução local para executar e gerenciar LLMs de código aberto diretamente em seu computador pessoal ou estação de trabalho.
DeepSeek: um modelo de linguagem de código aberto otimizado para tarefas como pesquisa, raciocínio e redação técnica.
A criação de PRDs pode ser demorada, mas a inteligência artificial pode ajudar ao acelerar o processo de conclusão.
A colaboração multiagentes é implementada em frameworks como o MetaGPT, uma ferramenta de IA que orquestra a coordenação de vários agentes que desempenham funções para realizar uma tarefa complexa. Uma tarefa complexa pode ser considerada qualquer coisa que exija mais de uma etapa para ser concluída.
A criação de PRDs de IA é um excelente caso de uso para a colaboração multiagentes porque espelha um processo de desenvolvimento de produtos do mundo real, em que vários stakeholders contribuem em etapas como pesquisa, planejamento, avaliação e refinamento. Para obter o máximo de conteúdo gerado por IA, deve-se considerar o uso de um sistema multiagentes em vez de um único chatbot, como o ChatGPT da OpenAI ou o Copilot da Microsoft.
O MetaGPT usa agentes de IA especializados com funções distintas, onde cada função diferente pode ser personalizada para se adequar a praticamente qualquer fluxo de trabalho com programação mínima. Essa flexibilidade é possível devido à forte capacidade do LLM de entender a linguagem natural. Os usuários definem comportamentos de agentes e fluxos de trabalho por meio de engenharia de prompts e desenvolvimento de software leve.
O objetivo do MetaGPT é permitir a colaboração multiagentes eficaz. Ao simular uma equipe estruturada, ele permite o raciocínio específico por função e a delegação de tarefas, produzindo saídas mais consistentes e com reconhecimento de contexto, como PRDs de alta qualidade.
Mais adiante neste tutorial, mostraremos como um único agente gera um rascunho inicial do PRD, semelhante ao uso de um chatbot autônomo. Em seguida, compararemos esse rascunho com o PRD final e mais preciso produzido por meio da colaboração multiagentes. Este método demonstrará como o trabalho em equipe melhora a qualidade além do que um agente pode alcançar sozinho.
O DeepSeek, desenvolvido pela DeepSeek-AI, é uma família de LLMs de código aberto de ponta otimizados para tarefas de raciocínio, criação de conteúdo estruturado e fluxos de trabalho eficiente de desenvolvimento de IA. Neste projeto, usamos o deepseek-r1, um modelo de base de desempenho ideal para automatizar a documentação de produtos.
Veja por que o DeepSeek se destaca por construir PRDs com um sistema multiagentes como o MetaGPT:
Embora o DeepSeek seja usado neste tutorial, o mesmo sistema multiagentes pode ser configurado para ser executado com outros LLMs compatíveis com o Ollama, Hugging Face ou a API da OpenAI. A escolha do modelo depende do compromisso entre precisão do raciocínio, produção, disponibilidade de recursos e ambiente de implementação pretendido.
O MetaGPT utiliza o conceito de procedimentos operacionais padrão (SOPs) para alinhar a colaboração humana e de IA, estruturando fluxos de trabalho baseados em equipes reais (ou seja, uma empresa de software ou equipe de desenvolvimento de produtos).
Um SOP fornece diretrizes detalhadas, passo a passo, para concluir uma tarefa ou processo específico. O MetaGPT aplica esse conceito decompondo tarefas complexas (como criar um PRD) em etapas claras e praticáveis.
Cada ação é atribuída a um “membro da equipe” designado ou a um agente de IA desempenhando papéis.
Os agentes do MetaGPT operam dentro de um sistema estruturado, baseado em funções, projetado para simular e coordenar suas tarefas por meio de fluxos de trabalho colaborativos.
Cada agente segue um fluxo de trabalho agêntico organizado baseado em quatro conceitos principais:
Juntos, esses componentes formam a base para a autonomia do agente e a execução de tarefas no MetaGPT. A seguir, exploraremos como esses agentes se comunicam e colaboram para concluir tarefas de várias etapas, como a geração de um PRD.
Os agentes do MetaGPT seguem um processo coordenado em que cada agente contribui para um objetivo compartilhado. Cada agente processa informações e motivos com base em sua função, age e compartilha resultados com outros. Essa abordagem possibilita uma colaboração dinâmica e passo a passo, que leva à saída final
Fluxo de trabalho de agentes do MetaGPT:
Os agentes iteram nesse loop estruturado, desenvolvendo o trabalho um do outro em cada rodada até chegar a uma saída final mais completa e precisa.
Com o MetaGPT, é possível criar uma equipe de desenvolvimento de produtos de IA totalmente automatizada, personalizando funções de agentes, SOPs, modelos de PRD, prioridades de stakeholders e objetivos gerais do projeto. O framework é extensível, permitindo que as equipes a adaptem a fluxos de trabalho e requisitos específicos.
Agora que entendemos como os agentes individuais operam e colaboram, vamos ver como esse processo é orquestrado no nível de aplicação no fluxo de trabalho completo de geração de PRDs.
Esta seção atua como um guia passo a passo para entender o fluxo de trabalho da equipe de aplicações de geração de PRDs multiagentes de agentes do MetaGPT.
Vamos definir um fluxo de trabalho agêntico estruturado com nossa equipe do MetaGPT por meio da criação de um SOP. Esse SOP divide a complexa tarefa de criar um PRD em etapas claras e praticáveis, atribuindo cada uma a um agente especializado.
Um SOP bem definido esclarece a função e as ações de cada agente. Essa estrutura promove a responsabilidade e a execução tranquila em todo o ciclo de vida do PRD: redação, enriquecimento da pesquisa, avaliações e revisão.
Funções da equipe:
Esse SOP garante que o gerente de projeto lidere a equipe, coordenando todas as contribuições para automatizar a criação de um PRD respaldado por pesquisa e avaliado.
Para executar este tutorial de forma eficaz, os usuários precisam dos seguintes requisitos:
Observação: executar modelos maiores ou vários agentes pode exigir mais memória (recomenda-se mais de 32 GB para obter o melhor desempenho). Podem ocorrer erros de tempo limite intermitente. Se você encontrar erros de tempo limite, tente reiniciar o processo e certifique-se de que seu sistema tenha recursos suficientes.
Essas etapas podem ser seguidas aqui ou na pasta do projeto apropriadamente nomeada no GitHub.
Primeiro, crie um ambiente virtual para evitar problemas de dependência do Python. Este projeto funciona de forma mais estável com o Python 3.11.
Instale a versão de desenvolvimento mais recente do MetaGPT.
Importante: para este tutorial, você deve instalar o MetaGPT usando o comando acima. Não instale o MetaGPT a partir do PyPI ou de outras fontes, pois apenas a versão de desenvolvimento mais recente é compatível aqui.
Instale o Ollama usando qualquer um dos seguintes métodos, dependendo do seu sistema operacional:
Para macOS (usando Homebrew)
Faça o download no site oficial do Ollama (macOS, Linux, Windows)
Após a instalação, você pode iniciar o servidor do Ollama e obter um modelo (deepseek-r1:8b) com:
Para configurar o Ollama e o Deepseek para funcionar com o MetaGPT, precisamos criar e editar um arquivo de configuração.
Inicialize a configuração do MetaGPT:
Essa ação cria um arquivo em
Edite o arquivo para configurar seu LLM com as seguintes etapas:
1. Em uma janela de terminal, execute o seguinte comando para abrir o arquivo de configuração no editor do nano:
2. Edite o arquivo para corresponder a essa configuração do Ollama que usa o modelo deepseek-r1:8b.
Observação: se o campo
Suas alterações de configuração do LLM agora foram salvas!
Para exemplos de configuração adicionais, consulte os dois fornecidos nos documentos do MetaGPT aqui e aqui.
Os agentes do MetaGPT são criados a partir de dois componentes principais:
Um
As ações dizem a cada agente o que fazer e como interagir com o modelo de linguagem.
Cada ação normalmente inclui:
Exija importações para ações:
A classe de função representa um agente de IA ou membro da equipe no fluxo de trabalho. As funções instruem o modelo sobre como agir e definem qual parte específica do processo ele deve seguir (como gerenciar, pesquisar ou revisar).
Cada função normalmente inclui:
Importações necessárias para funções:
O MetaGPT organiza o fluxo de trabalho em rodadas, que são ciclos iterativos em que os agentes colaboram para melhorar o PRD. Cada rodada consiste nas seguintes etapas:
Rodada 1: Rascunho inicial
Rodada 2 (e além): Avaliação e revisão:
Repetição
Diagrama de fluxo de trabalho de geração de PRDs multiagentes:
Na próxima etapa, você criará uma equipe de agentes para a automação de IA do PRD.
Definiremos a função de cada agente e conectaremos as ações relevantes do fluxo de trabalho.
Nesta seção, você verá como definir ações dos agentes, criar funções dos agentes e montar uma equipe para automatizar a geração, pesquisa e avaliações de PRDs.
Aqui estão as ações dos agentes que a equipe do PRD executará usando a
Tarefas principais
As cinco classes de ações a seguir definem as principais tarefas executadas pelos agentes nesse fluxo de trabalho de geração de PRDs impulsionado por IA:
Aqui estão as funções dos agentes que representam a equipe de PRDs multiagentes. Veja abaixo o código que especifica quais ações eles realizam.
Fluxo de trabalho principal e definições de funções
Os seguintes agentes colaboram para automatizar cada etapa do processo de criação do PRD:
Use a
Observação importante:
os documentos e saídas gerados por este tutorial usam grandes modelos de linguagem (LLMs), que são probabilísticos e, ocasionalmente, podem produzir resultados incompletos, imprecisos ou inconsistentes.
Sempre avalie e valide todo o conteúdo gerado por conta própria.
Os LLMs são ferramentas úteis, mas não substituem totalmente a experiência e o bom senso de uma equipe real de desenvolvimento de produtos.
Para executar o programa com valores padrão para
Esse comando iniciará a equipe de agentes, automatizará o processo de criação do PRD e iterará pelo número especificado de rodadas.
Essa abordagem modular abre espaço para o ajuste fino do processo de automação de tarefas complexas de desenvolvimento de produtos.
Quando você executa a aplicação, os agentes colaboram para produzir e refinar um PRD.
O arquivo PRD.md final inclui uma seção intitulada notas de revisão do documento, que resume as principais alterações feitas durante o processo de avaliação e revisão. Essa seção ajuda os stakeholders a entender rapidamente o que foi atualizado no documento.
Aqui estão as principais melhorias encontradas no PRD final para a aplicação do gerente de patrimônio:
Seguindo este tutorial, você aprendeu a automatizar a criação e o refinamento de um documento de requisitos do produto usando o MetaGPT e Ollama. Você configurou uma equipe multiagentes, definiu ações e funções personalizadas e executou um fluxo de trabalho iterativo que produz PRDs de alta qualidade e praticáveis. Essa abordagem modular pode ser adaptada para outras tarefas colaborativas de IA, tornando-a uma ferramenta poderosa para simplificar o gerenciamento de produtos de IA.
