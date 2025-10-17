O que é o AutoGen?

O acima exposto descreve o AutoGen, a oferta da Microsoft. No entanto, como frequentemente acontece com projetos de software, houve uma bifurcação no caminho. Um framework concorrente, oAG2, é apresentado como um "AgentOS de código aberto para agentes de IA" por seus criadores, incluindo o já mencionado Chi Wang. Anteriormente na Microsoft, Chi Wang mais tarde migrou para o Google DeepMind; ele parece ter decidido evoluir uma versão independente do AutoGen desde que deixou a Microsoft.

"Esse não é um novo framework — é basicamente o AutoGen 0.2.34 continuando com um novo nome", de acordo com um usuário do Reddit que procurou aliviar a confusão.4 Uma das principais diferenças entre o AutoGen da Microsoft e a AG2 é que este último é orientado pela comunidade, em vez de ser apoiado por uma grande empresa. Os mantenedores do AG2 incluem Wang, bem como pesquisadores da Meta, IBM e de várias universidades.5