Agentes de IA são entidades baseadas em LLMs que podem realizar operações em nome de um usuário ou sistema de IA agêntica. As arquiteturas agênticas são estruturadas em torno de dois sistemas diferentes: de agente único e multiagentes.

Sistemas de agente único são melhores para resolver problemas restritos, porque dependem de um agente de LLM para realizar tarefas de IA generativa. Por exemplo, um agente único de chatbot pode concentrar-se em tarefas ou conversas específicas que pode concluir dentro do escopo de seus recursos individuais.

Sistemas multiagentes (MAS) são frameworks que orquestram a funcionalidade e as interações entre agentes de IA. Em vez de tentar abranger todos os recursos em um único agente, as arquiteturas multiagentes usam diferentes agentes para trabalhar no mesmo ambiente para atingir um objetivo compartilhado. Os principais benefícios dos sistemas multiagentes incluem a colaboração e adaptabilidade deles para resolver problemas além dos recursos de um único agente. A melhor abordagem depende da complexidade das tarefas de aprendizado de máquina necessárias para compilar uma solução ou alcançar um certo resultado.