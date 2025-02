Os frameworks de agente único dependem de um único modelo de linguagem para executar uma ampla gama de tarefas e responsabilidades. O agente recebe um prompt de sistema e utiliza as ferramentas necessárias para concluir suas tarefas, como pesquisa, APIs e até outros agentes. Embora frameworks de agente único possam interagir com outros agentes por meio de ferramentas, eles não cooperam da mesma forma que frameworks multiagentes.

Nos frameworks de agente único, não há um mecanismo de feedback de outros agentes de IA; portanto, é recomendável a implementação de opções para feedback humano a fim de melhorar a precisão ao longo do tempo. As arquiteturas de agente único têm melhor desempenho em problemas bem definidos, nos quais o feedback de outros agentes ou usuários não é necessário.7

Em vez de tentar incorporar todos os recursos em um único modelo, os frameworks multiagentes dividem as tarefas entre vários agentes especializados. As arquiteturas multiagentes envolvem dois ou mais agentes, que podem utilizar o mesmo modelo de linguagem ou diferentes modelos. Independentemente do tamanho da equipe, os agentes trabalham dentro do mesmo ambiente, modelando os objetivos uns dos outros, a memória e o plano de ação. Essas arquiteturas apresentam vantagens significativas sobre o prompting com cadeia de pensamentos (CoT), no qual o modelo precisa dividir tarefas em uma sequência de etapas.8 Os frameworks multiagentes tendem a ter um desempenho melhor quando colaboração e múltiplos caminhos de execução distintos são necessários.

As melhores arquiteturas de agentes a serem utilizadas dependem dos detalhes específicos da aplicação e do caso de uso. Sistemas de agente único são mais eficazes para resolver problemas específicos e restritos. Pode-se pensar nos agentes como solucionadores de problemas. Alguns problemas exigem os recursos individuais de um agente especializado, enquanto outros podem demandar um grupo de solucionadores de problemas ou uma equipe composta por múltiplos agentes. Sistemas multiagentes são equipes de agentes que trabalham juntas para resolver problemas que ultrapassam os recursos ou o conhecimento individual de cada agente. Sistemas multiagentes podem resolver problemas que são grandes demais para sistemas de agente único. Pesquisas indicam que sistemas multiagentes oferecem vantagens significativas, incluindo maior velocidade, confiabilidade aprimorada e tolerância a dados e conhecimento incertos.9 Os principais benefícios dos sistemas multiagentes, semelhantes ao crewAI, incluem colaboração entre agentes, fluxos de trabalho autônomos e escalabilidade.