O que é o Agent Communication Protocol (ACP)?

Com o ACP, originalmente lançado pelo BeeAI da IBM, osagentes de IA podem colaborar livremente entre equipes, frameworks, tecnologias e organizações. É um protocolo universal que transforma o cenário fragmentado dos atuais agentes de IA em colegas de equipe interconectados. Esse padrão aberto libera novos níveis de interoperabilidade, reutilização e escala. O ACP é a próxima etapa após o Model Context Protocol (MCP), um padrão aberto para acesso a ferramentas e dados. Ele define como os agentes operam e se comunicam.1



Para contexto, um agente de IA é um sistema ou programa capaz de realizar tarefas de forma autônoma em nome de um usuário ou outro sistema. Isso é feito projetando seu fluxo de trabalho e utilizando as ferramentas disponíveis. Os sistemas multiagentes consistem em vários agentes de IA trabalhando coletivamente para realizar tarefas em nome de um usuário ou de outro sistema.



Como um padrão de comunicação de agentes de IA com governança aberta, o ACP permite que os agentes de inteligência artificial se comuniquem entre diferentes frameworks e stacks de tecnologia. Desde receber consultas de usuários na forma de linguagem natural até realizar uma série de ações, os agentes de IA têm um desempenho melhor quando recebem protocolos de comunicação. Esses protocolos transmitem essas informações entre as ferramentas, outros agentes e, no final das contas, para o usuário.

A comunicação dos agentes de IA refere-se à forma como os agentes de inteligência artificial interagem entre si, com seres humanos ou sistemas externos, para trocar informações, tomar decisões e realizar tarefas. Essa comunicação é especialmente importante em sistemas multiagentes, onde vários agentes de IA colaboram, e na interação ser humano-IA.

O ACP faz parte de um ecossistema em crescimento, incluindo o BeeAI. A seguir estão algumas das características principais, e você pode ler mais sobre os principais conceitos e detalhes na documentação oficial.