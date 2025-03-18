A forma como os modelos de linguagem processam e segmentam o texto está mudando da abordagem estática tradicional para um processo melhor e mais responsivo. Ao contrário da fragmentação de tamanho fixo tradicional, que divide documentos grandes em pontos fixos, a fragmentação agêntica emprega técnicas baseadas em IA para analisar o conteúdo em um processo dinâmico e determinar a melhor maneira de segmentar o texto.

A fragmentação agentes faz uso de métodos de divisão de texto baseados em IA, fragmentos recursivos e métodos de sobreposição de blocos, que funcionam simultaneamente para aprimorar a capacidade de fragmentação, preservando vínculos entre ideias notáveis e otimizando janelas contextuais em tempo real. Com a fragmentação agêntica, cada fragmento é enriquecido com metadados para aumentar a precisão da recuperação e a eficiência geral do modelo. Isso é particularmente importante em aplicações de RAG , onde a segmentação de dados pode afetar diretamente a qualidade da recuperação e a coerência da resposta. O contexto significativo é preservado em todos os fragmentos menores, tornando essa abordagem incrivelmente importante para chatbots, bases de conhecimento e casos de uso de IA generativa (IA gen). Frameworks como Langchain ou LlamaIndex melhoram ainda mais a eficiência da recuperação, tornando esse método altamente eficaz.