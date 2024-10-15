O que é o AutoGPT?

Os agentes de IA são um tipo de tecnologia de IA autônoma que pode executar tarefas autodeterminadas sem intervenção humana para atingir um objetivo predeterminado. Depois que um usuário define um prompt, o agente de IA decide sobre a sequência ideal de etapas para cumprir a tarefa atribuída. Os agentes usam os resultados de cada etapa para informar o próximo estágio do processo e moldar o fluxo de trabalho geral da tarefa.

O AutoGPT é um exemplo de framework multiagentes: uma plataforma de IA que cria e coordena uma equipe diversificada de agentes de IA autônomos que colaboram para alcançar um objetivo específico. Outras plataformas multiagentes líderes são o crewAI , o LangGraph e o AutoGen.