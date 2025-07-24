Criação de fluxos de trabalho agênticos com o LangGraph e Granite

Essa célula define a lógica do fluxo de trabalho para gerar uma breve história animada usando o LangGraph, um framework de programação baseado em gráficos de composição projetada para fluxos de trabalho de LLMs. Cada etapa do gráfico representa uma tarefa criativa e é executada em uma sequência específica para produzir o roteiro final.

Componentes do fluxo de trabalho: StateGraph(dict) - Inicializa o fluxo de trabalho com um estado baseado em dicionário (ou seja, a memória de trabalho é um dict passado de nó para nó).

Registro de nó com rastreamento de progresso: cada etapa (seleção de gênero, geração de estrutura de tópicos, escrita de cenas, escrita de diálogos) é adicionada como um nó com o wrapper with_progress() -

graph.add_node("select_genre", with_progress(select_genre_node, "Select Genre", 1, 4))

Essa abordagem garante que cada nó registre seu tempo de execução e progresso quando executado.

Edges do fluxo de trabalho (sequenciamento de nós): a sequência do pipeline criativo é claramente definida:

select_genre → generate_outline → generate_scene → write_dialogue

set_entry_point() e set_finish_point(): Elas definem os nós inicial e final do fluxo de trabalho.

graph.compile(): Compila o fluxo de trabalho em uma forma executável (fluxo de trabalho), que agora pode ser invocado com um estado inicial.