Algumas vantagens de usar o MCP em comparação com essas outras soluções são:

- Escala: os servidores MCP podem ser definidos e hospedados uma vez e usados por muitos sistemas de IA. Essa capacidade limita a necessidade de definir o acesso aos mesmos dados de origem, recursos e ferramentas de IA para vários sistemas de IA generativa.

- Recuperação de dados: ao contrário da RAG, onde a recuperação de dados exige pré-processamento e vetorização antes da consulta, o MCP é dinâmico e permite flutuações e atualizações de fontes de informações em tempo real.

- Complexidade: o MCP é bastante simples de configurar e incorporar nas aplicações de IA, como demonstramos aqui. Você pode usar arquivos de configuração facilmente para tornar um servidor MCP portátil em todos os ambientes.

- Independente de plataforma: além do fato de que você pode construir servidores MCP com Python, TypeScript ou outras linguagens, eles também não estão acoplados a uma solução LLM específica.

- Depuração por meio de um modelo cliente/servidor: o cliente MCP envia solicitações ao servidor MCP, que em seguida busca os dados necessários de vários sistemas e fontes externas, sejam APIs, bancos de dados ou arquivos locais. Essa abordagem estruturada garante que o modelo de IA receba contexto consistente e relevante, levando a produções mais precisas e confiáveis. O MCP usa JSON-RPC para codificar mensagens e é compatível com dois mecanismos de transporte, stdio e HTTP transmitível. Em iterações anteriores do protocolo, ele também suportava HTTP com eventos enviados pelo servidor (SSE)

A necessidade de se manter constantemente atualizado com as últimas informações de que sua empresa precisa pode ser assustador. O MCP pode ajudar a criar contexto e incorporar novas informações para contratos à medida que eles são executados, informações legadas que estão sendo digitalizadas, mas não necessariamente digeríveis e muito mais. Essas informações podem ser internas e externas, mas adicionar contexto ignora a necessidade demorada de retreinar um LLM para ser útil.

Há muitos servidores MCP remotos disponíveis, bem como muitas implementações de referência em github.com