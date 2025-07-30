O que é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE)?

IDEs locais são instalados e executados localmente no hardware pessoal ou corporativo do desenvolvedor. Esses IDEs exigem bibliotecas de recursos adicionais, que os desenvolvedores devem baixar e instalar localmente de acordo com os requisitos do projeto e preferências pessoais.

IDEs locais são mais personalizáveis, praticamente não sofrem com problemas de latência e podem operar totalmente mesmo sem conexão ativa à internet após a configuração inicial. No entanto, configurar e ajustar um IDE local pode ser trabalhoso, e diferenças entre a máquina local e o ambiente de produção podem levar a bugs ou falhas de software não intencionais.

Os IDEs locais também dependem do hardware local. Dependendo dos recursos de memória da máquina, o hardware local pode ter dificuldades para executar um IDE local, especialmente ao lidar com grandes volumes de código complexo.

Exemplos de IDEs locais incluem:

Microsoft Visual Studio

Eclipse