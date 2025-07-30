O que é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE)?

DevOps
30 de julho de 2025

8 minutos

 

Autores

Josh Schneider

Senior Writer

IBM Blog

Ian Smalley

Senior Editorial Strategist

O que é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE)?

Um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) é um software usado por programadores de DevOps. Ele reúne diversas ferramentas úteis para desenvolvedores — incluindo um editor de código-fonte, ferramentas de automação de build e um depurador — em uma única aplicação com interface gráfica de usuário (GUI).

Embora não seja estritamente essencial para o desenvolvimento de software — já que o código pode ser escrito em qualquer editor de texto e executado a partir da linha de comando —, os IDEs combinam recursos que aumentam a produtividade dos desenvolvedores e a qualidade do código. Os IDEs modernos geralmente incluem o compilador, o interpretador ou ambos, dependendo da linguagem de programação específica.

Outros recursos comuns de IDE incluem os listados a seguir:

  • Sistema de controle de versão: o controle de versão é parte integrante da engenharia de software moderna e é usado para controlar, organizar e acompanhar diferentes versões de código. Sistemas de controle de versão ajudam os desenvolvedores a monitorar alterações e atualizações de código enquanto documentam o histórico. Embora opções independentes como Git sejam amplamente utilizadas, muitos IDEs também oferecem opções integradas e potencialmente compatíveis.
  • Navegadores de classes: permitem que programadores naveguem, explorem ou visualizem a estrutura do código baseado em programação orientada a objetos.
  • Navegadores de objetos: permitem que programadores examinem pacotes de software por componente. Eles podem exibir a hierarquia de componentes, propriedades e eventos associados a objetos individuais.
  • Diagrama de hierarquia de classes: essencial para engenharia de software baseada em programação orientada a objetos, os IDEs podem fornecer diagramas de hierarquia de classes. Esses diagramas estáticos descrevem a estrutura geral do sistema por classe de objeto, incluindo seus atributos, operações e relacionamentos entre objetos.

Boletim informativo do setor

As mais recentes notícias de tecnologia, corroboradas por insights de especialistas.

Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.

Agradecemos a você! Você se inscreveu.

Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.

Funcionalidades comuns de ambientes de desenvolvimento integrados (IDEs)

Embora alguns recursos básicos sejam considerados padrão em IDEs, não há uma lista fixa de funções obrigatórias para que um software seja qualificado como IDE. Dito isso, a maioria dos IDEs provavelmente contém, em algum grau, várias (ou todas) as ferramentas, recursos e funções como as seguintes:

  • Automação de edição de código: os IDEs oferecem várias automações para ajudar a editar e corrigir diferentes tipos de código de programação. Como cada linguagem segue regras próprias, os IDEs podem identificar e ajudar a corrigir quando os desenvolvedores cometem erros de sintaxe ou se desviam da estrutura correta da linguagem.
  • Autocompletar inteligente de código: as IDEs geralmente incluem ferramentas automatizadas (semelhantes ao preenchimento automático ou às sugestões de pesquisa) que ajudam programadores a escrever código sugerindo frases ou termos comuns com base em funções ou intenções de código reconhecidas.
  • Destaque de sintaxe: os IDEs podem formatar automaticamente o código escrito, alterando cores de fonte e aplicando negrito ou itálico a certas palavras, frases ou símbolos. O destaque de sintaxe fornece feedback imediato sobre possíveis erros de sintaxe. Esse recurso torna o código-fonte mais legível para que programadores revisem seu trabalho.
  • Suporte à refatoração: a refatoração de código é o processo no qual o código-fonte eficaz é refinado, reestruturado ou reescrito para não apenas entregar a função pretendida, mas também estar em conformidade com princípios estabelecidos de simplicidade. Um código suficientemente refatorado é mais eficiente e mais legível, mantendo a função prevista apenas com o essencial. A refatoração é considerada parte integrante do design de software em alto nível, mesmo que o processo possa ser trabalhoso. Em certos cenários, os IDEs ajudam os desenvolvedores a melhorar seu código ao refatorar automaticamente o código-fonte de forma mais rápida.
  • Automação de build local: os IDEs podem automatizar várias tarefas repetitivas de desenvolvimento que normalmente acompanham a edição de código, como atualizar linhas de código previamente escritas para refletir novas alterações.
  • Compilação e interpretação: a maioria dos programadores escreve em linguagens de programação de alto nível porque são mais legíveis e, portanto, mais fáceis de trabalhar. No entanto, antes que o software possa ser executado, ele deve ser traduzido para uma linguagem de máquina de baixo nível que um sistema operacional, como Linux ou Windows, possa entender. Compiladores e interpretadores são tipos de software que automatizam o processo de tradução, dependendo do código-fonte original da linguagem. Embora compiladores e interpretadores também sejam oferecidos como softwares independentes, muitos IDEs modernos disponibilizam funções integradas de compilação e interpretação.
  • Teste: antes de integrar novo código-fonte ao código existente, os IDEs oferecem ferramentas para automatizar testes de unidade locais. Esse processo inicial fornece uma primeira rodada de controle de qualidade antes de testar o código em ambientes de produção mais complexos.
  • Depuração: o termo “bug” é usado como uma expressão abrangente para uma ampla variedade de erros potenciais que podem ser encontrados em código não corrigido. Embora alguns bugs possam se manifestar como erros tipográficos ou de sintaxe simples, qualquer código que impeça a função de software de operar conforme o esperado pode ser considerado um bug. O processo de depuração envolve muitos níveis de revisão e teste de código para verificar se ele funciona conforme o esperado em todas as circunstâncias. Embora os IDEs nem sempre ofereçam depuração de código totalmente integrada, eles frequentemente fornecem um conjunto de ferramentas de depuração. Essas ferramentas ajudam a eliminar o máximo possível de bugs, muitas vezes em tempo real, enquanto o código está sendo escrito. Uma das formas como os IDEs dão suporte à depuração é destacando o código conforme ele é executado, linha por linha, ajudando os desenvolvedores a inspecionar o código e validar seu comportamento.
  • Linting e análise de código: a análise de código em tempo real fornece feedback instantâneo, semelhante aos verificadores automáticos de ortografia e gramática em editores de texto comuns. Essas ferramentas vão além da detecção de erros tipográficos simples e ajudam a identificar uma ampla gama de problemas potenciais. Esses problemas incluem violações de estilo que podem prejudicar a legibilidade e a manutenção do código, possíveis bugs, padrões de linguagem ineficientes e vulnerabilidades críticas de segurança.
Desenvolvimento de aplicações

Venha conosco: desenvolvimento de aplicações para empresas na nuvem

Neste vídeo, o Dr. Peter Haumer explica como é o desenvolvimento atual das aplicações empresariais modernas na nuvem híbrida, demonstrando diferentes componentes e práticas, incluindo o IBM® Z Open Editor, o IBM Wazi e o Zowe. 
Explore o desenvolvimento de aplicativos na nuvem

Benefícios de usar um ambiente de desenvolvimento integrado

Comparado a um editor de texto padrão, trabalhar em um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) durante o desenvolvimento de aplicações oferece aos programadores uma ampla gama de conveniências e benefícios. Os IDEs ajudam a simplificar todo o processo de desenvolvimento, tornando mais fácil para os desenvolvedores escrever e depurar código e colaborar com gerentes de projeto e equipes ampliadas.

Os benefícios associados às funções de IDE incluem:

Aumento da produtividade

Os IDEs oferecem muitas eficiências para aumentar a produtividade dos desenvolvedores. A integração de várias ferramentas em uma única aplicação reduz a necessidade de alternar entre aplicações, melhorando o fluxo de trabalho geral. Programadores também economizam tempo com a automação, permitindo que o IDE assuma tarefas repetitivas, enquanto geradores de código ajudam a criar atalhos para padrões comuns de script. Ferramentas de documentação integradas também ajudam desenvolvedores com controle de versão, liberando tempo para focar na criação de código em vez de catalogação.
Código aprimorado

Os IDEs ajudam a melhorar a qualidade geral do código por meio de várias ferramentas. A detecção de erros em tempo real reduz erros humanos, enquanto ferramentas de análise e refatoração de código fornecem otimizações automáticas e inteligentes. Indicadores visuais como destaque de sintaxe ajudam os desenvolvedores a criar melhor ordem e estrutura, além de melhorar a legibilidade para revisão de código.
Integração mais rápida

Os IDEs são excelentes ferramentas para ajudar desenvolvedores a se integrarem a novos projetos ou linguagens de programação. Eles ajudam a suavizar a curva de aprendizado com modelos criados previamente, fluxos de trabalho guiados e documentos de suporte integrados.
Colaboração mais fácil

Os IDEs facilitam a colaboração entre desenvolvedores que trabalham com código legado. Eles também melhoram a comunicação com a equipe mais ampla, incluindo gerentes de projeto possivelmente menos técnicos e stakeholders clientes. Os IDEs integram-se bem com sistemas de controle de versão para documentação consistente e incorporam ferramentas de revisão de código para análise de projeto compartilhada e validação.

Tipos de ambientes de desenvolvimento integrados

Para atender às necessidades dos desenvolvedores, ambientes de desenvolvimento integrados (IDEs) estão disponíveis em uma ampla variedade — desde código aberto até proprietários, dos mais simples aos mais complexos. Muitos IDEs oferecem suporte multiplataforma, enquanto alguns são mais dependentes de linguagem. Aqui estão alguns dos tipos de IDE mais populares.

IDEs locais

IDEs locais são instalados e executados localmente no hardware pessoal ou corporativo do desenvolvedor. Esses IDEs exigem bibliotecas de recursos adicionais, que os desenvolvedores devem baixar e instalar localmente de acordo com os requisitos do projeto e preferências pessoais.

IDEs locais são mais personalizáveis, praticamente não sofrem com problemas de latência e podem operar totalmente mesmo sem conexão ativa à internet após a configuração inicial. No entanto, configurar e ajustar um IDE local pode ser trabalhoso, e diferenças entre a máquina local e o ambiente de produção podem levar a bugs ou falhas de software não intencionais.

Os IDEs locais também dependem do hardware local. Dependendo dos recursos de memória da máquina, o hardware local pode ter dificuldades para executar um IDE local, especialmente ao lidar com grandes volumes de código complexo.

Exemplos de IDEs locais incluem:

  • Microsoft Visual Studio
  • Eclipse
  • IDEs da JetBrains, como IntelliJ IDEA e PyCharm

IDEs em nuvem

Ao contrário dos IDEs locais, IDEs em nuvem são baseados em navegador e não exigem que os desenvolvedores baixem softwares ou bibliotecas específicas em seu hardware local. Esse requisito depende de manter uma conexão de internet estável para acessar a nuvem de forma eficaz.

Comparados aos IDEs locais, os IDEs em nuvem oferecem várias vantagens. Equipes que trabalham com IDEs em nuvem podem criar um ambiente de desenvolvimento padronizado, evitando erros que podem surgir de diferenças de configuração de hardware local.

IDEs em nuvem também podem oferecer melhor desempenho do que IDEs locais, aproveitando recursos baseados em nuvem.Determinadas funções complexas de IDE frequentemente exigem grande capacidade computacional. Para evitar lentidão em IDEs locais, desenvolvedores podem transferir essas tarefas para data centers robustos baseados em nuvem.

Exemplos de IDEs em nuvem incluem:

  • AWS Cloud9
  • Replit
  • CodeSandbox

IDEs para desenvolvimento de aplicativos móveis

Esses tipos de IDEs são projetados especificamente para desenvolvimento de aplicativos móveis. IDEs para desenvolvimento de aplicativos móveis normalmente oferecem bibliotecas específicas de tecnologia móvel e recursos exclusivos, como suporte a emuladores.

Exemplos de IDEs para desenvolvimento de aplicativos móveis incluem:

  • Plug-ins Flutter IDE para VS Code, IntelliJ e outros
  • Android Studio para desenvolvimento Android

IDEs específicos para bancos de dados

A programação para bancos de dados traz um conjunto distinto de considerações. Esses tipos de IDEs são criados com foco no desenvolvimento de bancos de dados, com recursos especiais como construtores de consultas integrados e ferramentas de análise de banco de dados.

Exemplos de IDEs específicos para banco de dados incluem:

  • MySQL workbench
  • Oracle SQL developer
  • pgAdmin

IDEs por linguagem de programação ou projeto

Embora muitos IDEs ofereçam suporte multilíngue, alguns são projetados para atender aos parâmetros específicos de determinadas linguagens de programação. Da mesma forma, outros IDEs são especializados de acordo com a finalidade de um projeto. Alguns exemplos de IDEs específicos de linguagem ou projeto incluem os IDEs listados aqui:

Java™

  • IntelliJ IDEA: Um IDE robusto projetado para dar suporte a Java, com recursos avançados de refatoração, análise de código e automação de build.
  • Eclipse: um IDE de código aberto versátil, que se beneficia de um grande ecossistema de plug-ins disponível em repositórios públicos como o GitHub.
  • NetBeans: uma opção popular de IDE de código aberto, disponível sem custo.

Python

  • PyCharm: com suporte à computação científica, este IDE oferece muitos recursos úteis para programar em Python.
  • Spyder: outro IDE projetado para ciência de dados e computação científica na linguagem Python.
  • IDLE: este IDE relativamente simples é bem adequado para iniciantes que estão aprendendo a linguagem Python.

Desenvolvimento web

  • Visual Studio Code: leve e intuitivo, este IDE se tornou um ambiente confiável para desenvolvedores que trabalham com desenvolvimento web.
  • WebStorm: um IDE especializado, projetado para programadores que trabalham com JavaScript, TypeScript e tecnologias semelhantes.

Recursos

Garantindo o ROI: agentes de IA em sua empresa

Participe do webinar da IBM no qual demonstramos como garantir o ROI real por meio de iniciativas de IA agêntica, com exemplos de setores, casos de uso e até mesmo as histórias de sucesso da própria IBM.
Integre o armazenamento à sua arquitetura de três camadas com o OpenShift

Veja como conectar a camada de dados da sua arquitetura a camadas de aplicações conteinerizadas utilizando o FlashSystem e o Red Hat OpenShift, garantindo desempenho, resiliência e escalabilidade.
Otimize a arquitetura de armazenamento empresarial para o máximo desempenho

Tenha orientação detalhada sobre como projetar, implementar e ajustar os sistemas de armazenamento do IBM DS8A00. Aprenda como otimizar E/S, garantir alta disponibilidade e fortalecer a recuperação de desastres em ambientes de missão crítica.
Construa uma camada de dados escalável e resiliente com o IBM® Storage Ceph

Explore a arquitetura e os conceitos por trás do IBM Storage Ceph. Aprenda como projetar uma camada de dados altamente escalável e com autocorreção, que viabiliza as cargas de trabalho de IA, consolida o armazenamento e reduz os custos em aplicações de várias camadas.
Acelere sua camada de dados com sistemas de arquivos paralelos

Insights da IDC sobre como os sistemas de arquivos paralelos aumentam a taxa de transferência e a confiabilidade na camada de dados para aplicações multicamada e de alta demanda.
Aproveite a análise de dados em todos os níveis

Saiba como a análise na camada de dados pode esclarecer sobre a lógica das aplicações e as experiências de front-end para que a tomada de decisão seja mais inteligente.
Veja como a IA empresarial funciona em todo o stack

Explore exemplos reais de adoção da IA generativa em setores como finanças e cadeia de suprimentos. Saiba como esses sistemas são viabilizados por uma arquitetura moderna em camadas.
Crie sistemas de IA responsáveis com governança completa

Tenha uma abordagem estruturada para o gerenciamento de riscos, confiança e conformidade nos sistemas de IA. Aprenda como os frameworks de governança se aplicam em arquiteturas de nuvem em camadas.
Soluções relacionadas
IBM Enterprise Application Service for Java

Um serviço de locatário único, totalmente gerenciado, para desenvolver e entregar aplicações Java.

 Explore os aplicativos em Java
Soluções de DevOps

Utilize softwares e ferramentas de DevOps para desenvolver, implementar e gerenciar aplicações nativas da nuvem em diversos dispositivos e ambientes.

 Explore as soluções de DevOps
Serviços de desenvolvimento de aplicações empresariais

Com o desenvolvimento de aplicações na nuvem você só constrói uma única vez, itera rapidamente e implementa em qualquer lugar.

 Serviços de desenvolvimento de aplicações
Dê o próximo passo

Os serviços de consultoria de desenvolvimento de aplicações da IBM® Cloud oferecem orientação de especialistas e soluções inovadoras para simplificar sua estratégia em relação à nuvem. Trabalhe com os especialistas em nuvem e desenvolvimento da IBM para modernizar, escalar e acelerar suas aplicações, trazendo resultados transformadores para os seus negócios.

 Explore os serviços de desenvolvimento de aplicações Comece a criar com a IBM® Cloud sem custo