O que é teste de unidade?

O teste de unidade é um método de desenvolvimento orientado por testes (TDD) para avaliar software que presta atenção especial a um componente individual ou unidade de código — o menor incremento possível.
O teste de unidade envolve o isolamento de unidades para que a funcionalidade possa ser confirmada antes que as unidades sejam integradas a outras partes da aplicação.
Um framework de teste de unidade oferece benefícios imediatos e de longo prazo. A curto prazo, os testes unitários facilitam um processo de desenvolvimento mais rápido, permitindo testes automatizados . A longo prazo, o teste de unidade gera economia nos custos de mão de obra, porque é necessária menos depuração mais tarde no ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC), quando esses custos podem ser consideravelmente mais altos.
O motivo pelo qual menos depuração é necessária se deve à qualidade de código aprimorada que o teste de unidade suporta. O teste de unidade incentiva a detecção preventiva e vigilante de erros, que ocorre muito mais cedo no processo de desenvolvimento. Ao se concentrar em unidades individuais, os testadores podem se concentrar em "unidades de execução", que são as partes individuais de código ou linhas de código que estão sendo avaliadas.
O efeito final é a construção de uma base de código mais forte, onde as alterações de código são definidas e feitas de forma segura e antecipada durante o teste de software, substituindo, assim, o código legado precoce e desatualizado que possa permanecer.
De todos os tipos de testes, o teste de unidade pode ser considerado o exemplo mais puro de uma disciplina "shift-left". O objetivo dos métodos de testes shift-left é realocar determinadas partes do teste de software para o início do SDLC, com base em uma linha do tempo do projeto prevista que se move sequencialmente da esquerda para a direita.
Portanto, se um testador mexer nas menores partes do código-fonte, isso estará funcionando no nível mais básico do projeto, colocando-o na extrema esquerda da linha do tempo do projeto. Na verdade, o teste de unidade pode estar tão longe que começa antes que qualquer engenharia de software real seja conduzida. Um aspecto do teste de unidade é que ele leva os desenvolvedores de software a contemplar possíveis problemas de unidade e lidar com eles mentalmente nos estágios iniciais do projeto.
Na área de testes de software, existem diversos tipos de testes que parecem compartilhar certas propriedades e funcionalidades.
Por exemplo, é fácil ver por que pode haver alguma confusão ocasional entre teste de unidade e testes simples. Pela sua formulação, parece que os dois termos compartilham significados semelhantes, e sabemos que os testes de unidade estão focados em partes simples do código. Mas, enquanto o teste de unidade é relegado a testar partes fundamentais do código, testes simples (apesar do nome) podem ser consideravelmente mais amplos e complexos.
Testes simples também podem ser usados para várias finalidades, como integration testing (para ver como os componentes funcionam bem juntos). Os testes simples podem ser usados até para realizar testes de ponta a ponta (para avaliar o desempenho total do sistema). A principal diferença envolve o ambiente de testes para cada um. O teste de unidade se esforça para testar o código isoladamente, enquanto testes simples podem ou não fazê-lo.
Felizmente, há consideravelmente menos ambiguidade com outros tipos de testes. Por exemplo, teste de aceitação, que analisam um sistema inteiro de software e o quão efetivamente ele parece atender às expectativas de negócios e satisfazer os requisitos do usuário. Os testes de aceitação ocorrem no final do SDLC, logo após os testes de regressão (que garantem que as alterações no código não estão induzindo erros na funcionalidade) e antes da implementação do sistema.
Normalmente, a diferença mais significativa entre o teste de unidade e outros tipos de testes é sua localização dentro do SDLC. O teste de unidade precisa ocorrer no início desse ciclo de vida. A outra diferença fundamental envolve se o código está sendo verificado isoladamente.
Existem cinco etapas amplamente reconhecidas no teste de unidade, que devem ser tratadas sequencialmente.
Aqui, o testador está escolhendo o código de teste de unidade a ser analisado, que pode ser uma função, classe ou método.
A próxima escolha envolve os tipos de testes a serem implementados, sejam testes manuais ou teste de unidade automatizado por meio de um dos muitos frameworks possíveis.
Em preparação para o teste de unidade real, o testador precisa garantir que o ambiente de testes atenda a todos os requisitos para executar testes, incluindo dados de testes, dependências e objetos de simulação. É essencial usar um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) neste momento.
O IDE é um aplicativo de software que pode ser considerado como uma espécie de canivete suíço multifuncional, contendo todas as ferramentas necessárias para escrever, desenvolver, testar e depurar código. Os IDEs promovem a criação e a execução de testes de unidade.
O testador seleciona um framework do teste de unidade e escreve os casos de teste a serem usados. Durante o desenvolvimento e a execução dos testes, um compilador converte os testes escritos em linguagens de programação em código executável. Depois de conduzir os casos de teste, o testador confirma os resultados dos testes.
Finalmente, falta uma etapa posterior. Se qualquer um dos casos de teste falhar, o testador precisará depurar o código e confirmar sua causa raiz. Então, o problema deve ser reparado. Depois disso, o testador precisa executar testes de unidade novamente para garantir que quaisquer bugs no código tenham sido corrigidos.
Quando os desenvolvedores estão escrevendo testes e executando testes, eles têm várias ferramentas de testes disponíveis, dependendo de suas necessidades específicas:
O teste de unidade representa uma abordagem profundamente engajada e prática para testes, como essas estratégias de testes ilustram.
É importante ver que o maior número possível de partes críticas do código sejam testadas e avaliadas. Nem sempre é viável testar 100% do código, mas você ainda deve buscar um percentual razoavelmente alto de cobertura de testes, como na faixa de 70% a 80%. Da mesma forma, a frequência dos testes deve ser aumentada para suportar testes constantes.
Objetos fictícios e stubs são vitais para os esforços para isolar adequadamente os ambientes de teste. Os objetos fictícios são mais bem descritos como "dublês" de testes que permitem aos testadores examinar o comportamento provável dos objetos em maior isolamento. Os stubs permitem que os testadores vejam como um dublê de teste isolado interagiria com dependências externas, como componentes.
O uso de pipelines de integração contínua/entrega contínua (CI/CD) é fundamental para o processo de testes porque eles automatizam as funções de testes. Ao executar pipelines de CI/CD, testes de unidade automatizados são executados sempre que quaisquer alterações de código são feitas.
Os casos extremos refletem padrões de uso extremos que ocorrem nos limites ou parâmetros operacionais de uma unidade. Por isso, os casos extremos são úteis para identificar erros que podem não ser imediatamente aparentes. Exemplos desses erros incluem acesso a matrizes fora dos limites, quando um índice usado para especificação de itens excede o valor permitido para esse índice. Nesses casos, muitas vezes é necessário refatorar o código — reestruturar o código mantendo suas funcionalidades existentes.
Como em toda a computação, a inteligência artificial (IA) está trazendo nova velocidade e outros benefícios poderosos para o teste de unidade. Aqui estão alguns exemplos de como a IA está revolucionando o teste de unidade:
