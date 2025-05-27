O que é functional testing?

No desenvolvimento de software, existem inúmeros tipos de testes de software. Cada um vem para a tarefa a partir de uma abordagem ligeiramente diferente. O functional testing se alinha mais com o conceito de experiência, e se concentra em uma pergunta crítica: as funcionalidades de software funcionam conforme o esperado e de acordo com os requisitos especificados?

A qualidade do software é frequentemente avaliada de vários ângulos como parte do ciclo de vida do desenvolvimento de software. No que diz respeito ao functional testing, os testadores precisam validar a funcionalidade básica e confirmar que o software é compatível com os requisitos comerciais. A execução do teste envolvido permite que as equipes de DevOps comparem os resultados reais dos testes com os resultados esperados.

Os testes são uma parte essencial do processo de desenvolvimento, e o functional testing permite que as equipes de controle de qualidade realizem um tipo de garantia de qualidade antes do fato, dando-lhes uma visão clara de como fluxos de trabalho provavelmente funcionarão quando chegar a hora de lançá-los de verdade.