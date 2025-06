Com o tempo, o termo testes de integração passou a designar certas metodologias do tipo “cascata”. Anteriormente, módulos de software e projetos relacionados eram criados no vácuo, deixando as equipes de QA a tarefa considerável de testar partes da base de código individualmente e analisar esses resultados de teste antes de introduzi-los em um sistema de software.

Os testes de integração são realizados por meio da criação e análise de casos de teste. A primeira fase consiste em identificar corretamente os pontos de integração, ou seja, as áreas da aplicação em que os módulos diferentes interagem. Depois de definir os pontos de integração, os casos de teste são elaborados com base neles. Esses casos de teste demonstram como os pontos de integração funcionam com diferentes cenários de input, situações reais e resultados esperados.

Com os dados obtidos pela cobertura de testes, os stakeholders do projeto conseguem fazer os ajustes necessários na codebase, onde ficam armazenadas todas as informações do projeto.

Os casos de teste utilizados nos testes de integração ajudam os desenvolvedores a focar em áreas específicas da operação: