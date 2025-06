O que é código legado?

As empresas geralmente têm três opções para modernizar código legado: refatorar, migrar ou reescrever. Também é possível combinar essas abordagens. A escolha do caminho a seguir deve contar com a participação tanto da equipe de engenharia de software quanto da liderança empresarial.

A refatoração de código modifica a estrutura interna do código-fonte sem alterar seu comportamento externo nem afetar sua funcionalidade. Essas pequenas mudanças têm menos chance de gerar bugs e ajudam a deixar o código mais claro, limpo e fácil de manter.

No caso de código legado, as equipes podem começar com pequenas modificações em cada módulo, como renomear variáveis, remover métodos duplicados ou não utilizados e padronizar a formatação. Em seguida, podem avançar para reestruturações mais lógicas, como dividir métodos grandes em menores, simplificar condicionais complexas e redistribuir funcionalidades entre funções para reduzir dependências e aumentar a coesão.

A migração é outro caminho para modernizar o código legado. Isso envolve migrar todo o código ou partes dele para plataformas ou stacks mais modernos, como a transição de uma arquitetura monolítica para microsserviços ou de uma infraestrutura no local para a nuvem. É essencial verificar a compatibilidade com a plataforma ou stack adotada e confirmar se há suporte oferecido pelos fornecedores durante a migração.

Reescrever costuma ser a última alternativa, pois implica escrever um novo código do zero para substituir o antigo. Essa abordagem representa um novo projeto por si só, um esforço considerável que pode exigir uma equipe de desenvolvimento exclusiva.

Tanto a migração quanto a reescrita podem ser tarefas difíceis diante de grandes bases de código legado, por isso as equipes podem considerar a estratégia do “estrangulamento progressivo”.3 Uma figueira estranguladora cresce no alto da superfície de uma árvore, com suas raízes descendo até o chão, envolvendo lentamente sua árvore hospedeira em uma estrutura restritiva que eventualmente faz com que ela murche.

No contexto de sistemas legados, as equipes podem migrar ou reescrever fragmentos de código aos poucos até que toda a base esteja em um framework moderno ou em uma linguagem de programação atual. No entanto, as equipes precisam criar uma arquitetura de transição para que o código existente e o novo possam coexistir. Essa arquitetura de transição será desativada assim que a migração ou reescrita estiver concluída.3