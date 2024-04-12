O que é COBOL?

O COBOL foi projetado com a versatilidade ideal em mente; sua verbosidade permite que os programadores usem uma linguagem de programação legível e fácil de manter, que pode funcionar em computadores e sistemas operacionais mainframe. Na verdade, foi uma das primeiras linguagens de programação padronizadas pelo American National Standards Institute (ANSI) e pela International Organization for Standardization (ISO).

Embora o COBOL seja considerado um sistema legado, muitas organizações governamentais e do setor privado continuam a usá-lo para executar aplicativos financeiros, administrativos e de negócios. Na verdade, a configuração imperativa, processual e (em suas iterações mais recentes) orientada a objetos do COBOL serve como base para mais de 40% de todos os sistemas bancários online.1

Ele também suporta 80% das transações de cartão de crédito presenciais, processa com 95% de todas as transações em caixas eletrônicos e alimenta sistemas que geram mais de US$ 3 bilhões em comércio todos os dias.1 Devido à sua estabilidade e poder de processamento superiores, ele continua a desempenhar um papel fundamental para ajudar as empresas a manter aplicativos e programas em arquiteturas existentes.