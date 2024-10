As jornadas de modernização variam de organização para organização, mas há alguns aspectos muito comuns que muitos esforços de modernização devem abordar.

Dívida técnica

A modernização de aplicações legadas pode ser uma tarefa complexa, muitas vezes prejudicada por dívidas técnicas. Dívida técnica é uma metáfora no desenvolvimento de software que se refere às consequências de escolher uma solução rápida para um problema em vez de uma abordagem mais abrangente e responsável. Assim como a dívida financeira, ela representa uma compensação entre os ganhos de curto prazo e os custos de longo prazo.

A dívida técnica ocorre quando as equipes ou desenvolvedores de software tomam decisões deliberadas ou não intencionais para criar atalhos ou comprometer a qualidade do código a fim de atender às metas ou aos prazos de desenvolvimento imediatos. Isso geralmente ocorre porque pode ser demorado atualizar com eficácia a qualidade do sistema. Esses atalhos podem resultar em uma baixa qualidade do código ou soluções alternativas que não resolvem necessariamente a causa raiz do problema.

Para lidar com a dívida técnica, você pode:

concentre-se na redução da dívida técnica no código legado por meio da reestruturação e refatoração para torná-lo mais sustentável e adaptável. Fazer a transição para sistemas nativos da nuvem: migrar para sistemas nativos da nuvem pode melhorar a escalabilidade e a relação custo-benefício, garantindo que suas aplicações estejam prontas para atender às demandas futuras. Você também pode considerar uma estratégia mais ampla de migração para a nuvem (talvez como parte de um esforço de transformação digital) ou uma abordagem de nuvem híbrida se ainda forem necessárias soluções locais.

Segurança

A segurança é um fator central nos esforços de modernização. A modernização oferece a oportunidade de reforçar e atualizar as medidas de segurança. Para garantir a segurança das aplicações modernizadas, integre a segurança desde o início. Incorpore medidas de segurança desde o início do processo de modernização, tornando-o um componente central da arquitetura e do design da aplicação:

Realize uma avaliação de risco: faça uma avaliação abrangente do risco de segurança para identificar possíveis ameaças que possam surgir durante a modernização.

defina claramente os requisitos de segurança e as expectativas para a aplicação modernizada. Isso deve abranger áreas como proteção de dados, controles de acesso, criptografia e conformidade regulatória. Garanta a conformidade: por fim, certifique-se de que os sistemas modernizados estejam em conformidade com as regulamentações relevantes e que haja um processo regular em vigor que garanta que a conformidade permaneça atualizada.

Preparando-se para o futuro

O aspecto do planejamento não pode ser subestimado. Crie um roteiro abrangente que descreva como a organização pretende modernizar suas aplicações e manter as atuais funcionando no futuro. O roteiro deve incluir as metas, metodologias, cronogramas e recursos necessários para atingir os objetivos de modernização.

Para manter a competitividade e preparar suas aplicações modernizadas para o futuro, considere o seguinte:

Desenvolva APIs: crie interfaces de programação de aplicativos (APIs) para conectar os sistemas modernizados às aplicações existentes e ao ecossistema mais amplo. As APIs são cruciais para permitir a integração e a interação de vários sistemas de software, serviços e plataformas.

os frameworks são conjuntos pré-estabelecidos de bibliotecas, ferramentas e convenções que fornecem uma base para o desenvolvimento de aplicações de software. Eles ajudam a simplificar o desenvolvimento oferecendo soluções prontas para tarefas comuns. Aproveite tecnologias modernas: incorpore tecnologias modernas, como automação, inteligência artificial, computação em nuvem e outras soluções novas. Isso pode envolver o fornecimento de aplicações modernizadas com novas funcionalidades e recursos ou até mesmo a atualização de toda a infraestrutura do sistema, quando necessário.

De modo geral, é importante atualizar as aplicações legadas para garantir o crescimento dos negócios e acompanhar o cenário de negócios em constante mudança.