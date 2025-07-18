O que é um compilador?

Embora compiladores sejam usados para converter código-fonte em código de máquina executável, interpretadores são outro tipo de programa que pode fornecer funcionalidade semelhante, mas por um mecanismo diferente.

Em vez de converter o código-fonte, interpretadores executam diretamente o código-fonte ou usam um código intermediário conhecido como bytecode, uma representação de baixo nível e independente de plataforma do código-fonte. O bytecode serve como intermediário entre o código-fonte legível por humanos e o código de máquina, sendo projetado para execução por uma máquina virtual (VM) em vez de diretamente no hardware de um computador.

Teoricamente, qualquer linguagem de programação pode ser executada com um compilador ou um interpretador. No entanto, linguagens de programação individuais tendem a ser mais adequadas para compilação ou para interpretação.

Na prática, a distinção entre linguagens de compilador e linguagens de interpretador às vezes pode se confundir — assim como a distinção entre compiladores e interpretadores em si — já que ambos os tipos de programas podem apresentar funcionalidades sobrepostas. Embora algumas linguagens sejam mais comumente compiladas e outras mais comumente interpretadas, é possível escrever um compilador para uma linguagem comumente interpretada e vice-versa.

As linguagens de alto nível geralmente são criadas com um tipo de conversão em mente — compilação ou interpretação —, mas essas são mais sugestões do que limitações rígidas. Por exemplo, BASIC é frequentemente chamada de linguagem interpretada e C de linguagem compilada, mas existem compiladores para BASIC assim como há interpretadores para C.

A principal diferença entre interpretadores e compiladores está no tempo e na otimização. Ambos os tipos de programas tentam converter código-fonte em código de destino que seja primeiro funcional e depois otimizado.

Dependendo do ambiente operacional, o código compilado ou interpretado pode ser mais adequado para rodar de forma eficiente, considerando as capacidades de hardware, memória e armazenamento. Dependendo das restrições de um programa específico, aplicação e hardware, compilação, interpretação ou uma combinação de ambos pode fornecer os melhores resultados.

Assim, a interpretação não pode substituir inteiramente a compilação, mas pode mover as funções de compilação para o segundo plano por meio de um processo de conversão gradual. Compiladores empregam uma estratégia de conversão antecipada (AOT), que converte o código-fonte em código de destino inteiramente antes de criar um arquivo executável.

Interpretadores, por outro lado, executam o código diretamente conforme uma aplicação o exige ou usam bytecode como intermediário para gerar código-fonte executável por máquina virtual. Dessa forma, interpretadores podem oferecer alguns ganhos de velocidade ou flexibilidade, mas em algum momento um conjunto de instruções de máquina executadas diretamente deve ser fornecido ao final do stack de execução.

Em alguns casos, quando a eficiência leve é prioridade, interpretadores especiais podem ser preferíveis a compiladores por sua capacidade de realizar conversão just-in-time (JIT). O JIT é uma estratégia que compila partes do código-fonte em código de destino em um buffer de memória para execução imediata. A interpretação JIT compila código sob demanda, combinando a eficiência da compilação única de um compilador tradicional com a flexibilidade de executar código repetidamente — muitas vezes mais rápido do que interpretadores padrão de bytecode.

No entanto, à medida que as tendências modernas em direção à compilação JIT aumentam, junto com a interpretação de bytecode dependente da situação, muitos compiladores estão sendo projetados para oferecer recursos tanto de compilação quanto de interpretação. Essa sobreposição torna ainda mais tênue a linha entre essas duas categorias.