Use o LM Studio para criar chamadas de ferramentas automáticas com o Granite

Antes de instalar o LM Studio, verifique se sua máquina local atende aos requisitos mínimos do sistema.

Em seguida, baixe o instalador apropriado para o sistema operacional do seu computador (Windows, macOS ou Linux). Em seguida, siga estas instruções para baixar os modelos em sua máquina local.

Usaremos o modelo Granite 3.3-8b instruct para esta receita, mas fique à vontade para usar qualquer LLM de sua escolha. Se estiver usando o modelo Granite, você pode pesquisar o espaço de strings específico do usuário/modelo ibm-granite/granite-3.3-8b-instruct-GGUF na Select a model to load LM Studio.