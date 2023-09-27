Anteriormente, parecia que quanto maior fosse um LLM, melhor, mas agora as empresas estão percebendo que ele pode ser proibitivamente caro em termos de pesquisa e inovação. Em resposta, um ecossistema de modelos de código aberto começou a se mostrar promissor e desafiar o modelo de negócios LLM.

Transparência e flexibilidade

As empresas que não possuem talentos internos de aprendizado de máquina podem usar LLMs de código aberto, que oferecem transparência e flexibilidade, em sua própria infraestrutura, seja na nuvem ou no local. Isso lhes dá controle total sobre seus dados e significa que as informações confidenciais permanecem em sua rede. Tudo isso reduz o risco de vazamento de dados ou acesso não autorizado.

Um LLM de código aberto oferece transparência em relação a como funciona, sua arquitetura, dados e metodologias de treinamento e como é utilizado. Ser capaz de inspecionar o código e ter visibilidade dos algoritmos permite mais confiança em uma empresa, auxilia em relação às auditorias e ajuda a garantir a conformidade ética e legal. Além disso, otimizar eficientemente um LLM de código aberto pode reduzir a latência e aumentar o desempenho.

Economia de custo

Eles geralmente são muito mais baratos a longo prazo do que os LLMs proprietários porque não estão envolvidos taxas de licenciamento. No entanto, o custo de operar um LLM inclui os custos de infraestrutura na nuvem ou no local e, normalmente, envolvem um custo inicial significativo.

Funcionalidades adicionadas e contribuições da comunidade

LLMs pré-treinados e de código aberto permitem o ajuste fino. As empresas podem adicionar funcionalidades ao LLM que beneficiem seu uso específico, e os LLMs também podem ser treinados em conjuntos de dados específicos. Fazer essas alterações ou especificações em um LLM proprietário envolve trabalhar com um fornecedor e custa tempo e dinheiro.

Enquanto LLMs proprietários significam que uma empresa deve depender de um único provedor, um de código aberto permite que a empresa aproveite as contribuições da comunidade, vários provedores de serviços e possivelmente equipes internas para lidar com atualizações, desenvolvimento, manutenção e suporte. O código aberto permite que as empresas experimentem e usem as contribuições de pessoas com perspectivas variadas. Isso pode resultar em soluções que permitem que as empresas permaneçam na vanguarda da tecnologia. Também oferece às empresas que usam LLMs de código aberto mais controle sobre sua tecnologia e decisões sobre como a usam.