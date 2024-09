Rastreamento e transparência O watsonx.governance usa fichas informativas para registrar e monitorar automaticamente os fatos do modelo. Na IBM, chamamos isso de "rótulos nutricionais" de modelos, pois eles contêm um repositório com todas as informações relevantes do modelo. Esses documentos facilitam uma visão abrangente do desempenho e do gerenciamento de riscos durante o ciclo de vida do modelo, servindo como um registro das atividades de desenvolvimento e métricas de desempenho. Os usuários podem baixar as fichas informativas ou enviá-las como anexos para stakeholders ou para auxiliar auditorias.

Avaliação e documentação do modelo As métricas de avaliação estão disponíveis para uma variedade de casos de uso, incluindo resumos e classificação de textos, tradução de idiomas, geração de conteúdo, geração de recuperação aumentada (RAG) e perguntas e respostas. O desempenho imediato pode ser verificado durante todo o ciclo de vida da IA para ajudar a garantir um desempenho preciso e evitar a geração de conteúdo potencialmente prejudicial ou indevido. As fichas informativas são usadas para documentar essas métricas de avaliação.