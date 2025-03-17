Tipos de agentes de IA

Autores

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

A inteligência artificial (IA) transformou a maneira como as máquinas interagem com o mundo, permitindo que elas percebam, raciocinem e ajam de maneira inteligente. No núcleo de muitos sistemas de IA estão agentes inteligentes, entidades autônomas que tomam decisões e realizam tarefas com base em seu ambiente.

Esses agentes podem variar de sistemas simples baseados em regras a sistemas avançados de aprendizado alimentados por grandes modelos de linguagem (LLMs) que se adaptam e melhoram com o tempo.

Os agentes de IA são classificados com base em seu nível de inteligência, em seus processos de tomada de decisão e em como interagem com o ambiente ao seu redor para alcançar os resultados desejados. Alguns agentes operam exclusivamente com base em regras predefinidas, enquanto outros usam algoritmos de aprendizado para refinar seu comportamento.

Existem cinco tipos principais de agentes de IA: agentes de reflexo simples, agentes de reflexo baseados em modelos, agentes baseados em objetivos, agentes baseados em utilidade e agentes de aprendizado. Cada tipo tem pontos fortes e aplicações distintas, que vão desde sistemas automatizados básicos até modelos de IA altamente adaptáveis.

Todos os cinco tipos podem ser implementados juntos como parte de um sistema multiagentes, com cada agente se especializando em lidar com a parte da tarefa para a qual é mais bem adaptado.

Agentes reflexivos simples

Um agente de reflexo simples é o tipo mais básico de agente de IA, projetado para operar com base em respostas diretas às condições ambientais. Esses agentes seguem regras predefinidas, conhecidas como regras de condição-ação, para tomar decisões sem considerar experiências passadas ou consequências futuras.

Agentes de reflexo aplicam percepções atuais do ambiente por meio de sensores e adotam ações com base em um conjunto fixo de regras.

Por exemplo, um termostato é um agente de reflexo simples, que liga o aquecedor se a temperatura cair abaixo de um determinado limite e o desliga quando a temperatura desejada é atingida. Da mesma forma, um sistema de semáforo automático altera os sinais com base nas entradas de sensores de tráfego, sem lembrar estados passados.

Agentes de reflexo simples são eficazes em ambientes estruturados e previsíveis, onde as regras são bem definidas. Entretanto, eles enfrentam dificuldades em cenários dinâmicos ou complexos, que exigem memória, aprendizado ou planejamento de longo prazo.

Como eles não armazenam informações passadas, podem cometer repetidamente os mesmos erros se as regras predefinidas forem insuficientes para lidar com novas situações.

Agentes reflexivos baseados em modelos

Um agente de reflexo baseado em modelos é uma versão mais avançada do agente de reflexo simples. Embora ainda se baseie em regras de condição-ação para tomar decisões, ele também incorpora um modelo interno do mundo. Esse modelo ajuda o agente a rastrear o estado atual do ambiente e a entender como as interações passadas podem tê-lo afetado, permitindo que ele tome decisões mais informadas.

Ao contrário dos agentes de reflexos simples, que respondem apenas à entrada sensorial atual, agentes de reflexo baseados em modelos usam seu modelo interno para raciocinar sobre a dinâmica do ambiente e tomar decisões devidamente.

Por exemplo, um robô navegando em uma sala pode não apenas reagir a obstáculos no seu caminho imediato, mas também considerar seus movimentos anteriores e as localizações de obstáculos que já ultrapassou.

Essa capacidade de rastrear estados passados possibilita que agentes de reflexo baseados em modelos funcionem de forma mais eficaz em ambientes parcialmente observáveis. Eles podem lidar com situações em que o contexto precisa ser lembrado e usado para decisões futuras, tornando-os mais adaptáveis do que agentes mais simples.

Entretanto, enquanto os agentes baseados em modelos aprimoram a flexibilidade, ainda carecem dos recursos avançados de raciocínio ou aprendizado necessários para problemas verdadeiramente complexos em ambientes dinâmicos.

Agentes baseados em objetivos

Um agente de reflexo baseado em objetivos amplia os recursos de um agente de reflexo simples ao incorporar uma abordagem proativa, orientada a objetivos, para a resolução de problemas.

Ao contrário dos agentes de reflexo, que reagem a estímulos ambientais com regras predefinidas, os agentes baseados em objetivos consideram seus objetivos finais e usam planejamento e raciocínio para escolher ações que os aproximam do cumprimento desses objetivos.

Esses agentes operam estabelecendo um objetivo específico, que orienta suas ações. Eles avaliam diferentes ações possíveis e selecionam a mais provável que os ajude a atingir esse objetivo.

Por exemplo, um robô projetado para navegar dentro de um prédio pode ter como objetivo alcançar uma sala específica. Em vez de apenas reagir a obstáculos imediatos, ele planeja um caminho que minimize desvios e evite obstáculos conhecidos, com base em uma avaliação lógica das opções disponíveis.

A capacidade de raciocínio do agente baseado em objetivos permite que ele atue com maior previsão em comparação com agentes de reflexo mais simples. Ele considera estados futuros e seu impacto potencial na consecução da meta.

No entanto, os agentes baseados em objetivos ainda podem ser relativamente limitados em complexidade em comparação com tipos mais avançados, pois geralmente dependem de estratégias pré-programadas ou decision trees para avaliar os objetivos.

Agentes de reflexo baseados em objetivos são amplamente utilizados em robótica, veículos autônomos e sistemas de simulação complexos, onde alcançar um objetivo claro é crucial, mas a adaptação em tempo real e a tomada de decisão também são necessárias.

Agentes baseados em utilidade

Um agente de reflexo baseado em utilidade vai além da simples conquista de objetivos ao usar uma função de utilidade para avaliar e selecionar ações que maximizam o benefício geral.

Enquanto agentes baseados em objetivos escolhem ações com base em alcançar um objetivo específico, agentes baseados em utilidade consideram uma gama de resultados possíveis e atribuem um valor de utilidade a cada um, ajudando-os a determinar o curso de ação mais otimizado. Isso permite uma tomada de decisão mais refinada, especialmente em situações que envolvem múltiplos objetivos ou compensações.

Por exemplo, um carro autônomo pode ter que tomar a decisão de escolher entre velocidade, eficiência de combustível e segurança ao navegar por uma rota. Em vez de ter como objetivo apenas chegar ao destino, ele avalia cada opção com base em funções de utilidade, como minimizar o tempo de viagem, maximizar a economia de combustível ou garantir a segurança dos passageiros. O agente seleciona a ação com a maior pontuação geral de utilidade.

Uma empresa de comércio eletrônico pode empregar um agente baseado em utilitário para otimizar os preços e recomendar produtos. O agente avalia várias opções, como histórico de vendas, preferências do cliente e níveis de inventário, para tomar decisões fundamentadas sobre como precificar os itens de forma dinâmica.

Agentes de reflexo baseados em utilidade são eficazes em ambientes dinâmicos e complexos, onde decisões simples baseadas em objetivos podem não ser suficientes. Eles ajudam a equilibrar objetivos concorrentes e a se adaptar a condições variáveis, garantindo um comportamento mais inteligente e flexível.

No entanto, criar funções de utilidade precisas e confiáveis pode ser desafiador, pois exige consideração cuidadosa de múltiplos fatores e seus impactos nos resultados das decisões.

Agentes de aprendizagem

Um agente de aprendizado melhora seu desempenho ao longo do tempo, adaptando-se a novas experiências e dados. Ao contrário de outros agentes de IA, que dependem de regras ou modelos predefinidos, os agentes de aprendizado atualizam continuamente seu comportamento com base no feedback do ambiente. Isso permite que eles aprimorem suas habilidades de tomada de decisão e tenham um melhor desempenho em situações dinâmicas e incertas.

Os agentes de aprendizado normalmente consistem em quatro componentes principais:

  1. Elemento de desempenho: toma decisões com base em uma base de conhecimento.

  2. Elemento de aprendizado: ajusta e aprimora o conhecimento do agente com base em feedback e experiência.

  3. Crítico: avalia as ações do agente e fornece feedback, frequentemente na forma de recompensas ou penalidades.

  4. Gerador de problemas: sugere ações exploratórias para ajudar o agente a descobrir novas estratégias e melhorar seu aprendizado.

Por exemplo, no aprendizado por reforço, um agente pode explorar diferentes estratégias, recebendo recompensas por ações corretas e penalidades por ações incorretas. Com o tempo, ele aprende quais ações maximizam sua recompensa e refina sua abordagem.

Os agentes de aprendizado são altamente flexíveis e capazes de lidar com ambientes complexos e em constante mudança. Eles são úteis em aplicações como condução autônoma, robótica e assistentes virtuais que auxiliam agentes humanos no suporte ao cliente.

Essa capacidade de aprender com interações torna os agentes de aprendizado valiosos para aplicações em áreas como chatbots persistentes e redes sociais, onde o processamento de linguagem natural (PLN) analisa o comportamento do usuário para prever e otimizar recomendações de conteúdo.

Sistemas multiagentes

À medida que os sistemas de IA se tornam mais complexos, surge a necessidade de agentes hierárquicos. Esses agentes foram projetados para dividir problemas complexos em subtarefas menores e gerenciáveis, facilitando o tratamento de problemas complexos em cenários do mundo real. Os agentes de nível superior se concentram em metas abrangentes, enquanto os agentes de nível inferior lidam com tarefas mais específicas.

Uma orquestração de IA que integra diferentes tipos de agentes de IA pode criar um sistema multiagentes altamente inteligente e adaptável, capaz de gerenciar tarefas complexas em vários domínios.

Tal sistema pode operar em tempo real, respondendo a ambientes dinâmicos enquanto melhora continuamente seu desempenho com base em experiências passadas.

Por exemplo, em uma fábrica inteligente, um sistema de gerenciamento inteligente pode envolver agentes autônomos de reflexo que lidam com automação básica, respondendo a entradas de sensores com regras predefinidas. Esses agentes ajudam a garantir que o maquinário reaja instantaneamente a mudanças ambientais, como o desligamento de uma esteira transportadora se for detectado um risco à segurança.

Enquanto isso, agentes de reflexo baseados em modelos mantêm um modelo interno do mundo, rastreando o estado interno das máquinas e ajustando suas operações com base em interações anteriores, como reconhecer necessidades de manutenção antes que uma falha ocorra.

Em um nível mais alto, agentes baseados em objetivos impulsionam os objetivos específicos da fábrica, como otimizar cronogramas de produção ou reduzir desperdícios.

Esses agentes avaliam possíveis ações para determinar a maneira mais eficaz de atingir seus objetivos. Agentes baseados em utilidade refinam ainda mais esse processo ao considerar múltiplos fatores, como consumo de energia, eficiência de custos e velocidade de produção, selecionando ações que maximizam a utilidade esperada.

Finalmente, os agentes de aprendizado melhoram continuamente as operações da fábrica por meio de técnicas de aprendizado por reforço e aprendizado de máquina (ML). Eles analisam padrões de dados, adaptam fluxos de trabalho e sugerem estratégias inovadoras para otimizar a eficiência da fabricação.

Ao integrar todos os cinco tipos de agentes de IA, essa orquestração impulsionada por IA potencializa os processos de tomada de decisão, otimiza a alocação de recursos e minimiza a intervenção humana, levando a um sistema industrial mais inteligente e autônomo.

Enquanto a IA agêntica continua evoluir, os avanços na IA generativa (IA gen) aprimorarão os recursos dos agentes de IA em diversos setores. Os sistemas de IA estão se tornando cada vez mais hábeis em lidar com casos de uso complexos e melhorar as experiências dos clientes.

Seja no comércio eletrônico, na saúde ou na robótica, agentes de IA estão otimizando fluxos de trabalho, automatizando processos e permitindo que as organizações resolvam problemas de forma mais rápida e eficiente.

