Houve uma rápida mudança em direção ao uso ubíquo da IA. As primeiras iterações de e-commerce usaram IA tradicional principalmente para criar campanhas de marketing dinâmicas (link fora de ibm.com), melhorar a experiência de compra on-line ou triagem de solicitações de clientes. Hoje, os recursos avançados da tecnologia incentivam uma adoção generalizada. A IA pode ser integrada em todos os pontos de contato ao longo da jornada de comércio. De acordo com um relatório recente do IBM Institute for Business Value, metade dos CEOs está integrando IA generativa em produtos e serviços. Enquanto isso, 43% estão utilizando a tecnologia para informar decisões estratégicas.

No entanto, os clientes ainda não estão completamente convencidos. A familiaridade com IA cresceu junto com o lançamento do ChatGPT e de assistentes virtuais como o Alexa, da Amazon. Mas, como as empresas de todo o mundo adotam rapidamente a tecnologia para aumentar os processos, desde a comercialização até o gerenciamento de pedidos, há algum risco. Falhas de grande destaque e litígios caros ameaçam prejudicar a opinião pública e comprometer a promessa da tecnologia de comércio impulsionada por IA generativa.

O impacto da IA generativa no cenário das redes sociais ocasionalmente recebe uma má reputação (link fora de ibm.com). A desaprovação de marcas ou varejistas que utilizam IA chega a 38% entre gerações mais velhas, exigindo que as empresas trabalhem mais para conquistar a confiança desse público.

Um relatório do IBM Institute for Business Value descobriu que há um enorme espaço para melhorias na experiência do cliente. Apenas 14% dos consumidores entrevistados se descreveram como "satisfeitos" com a experiência de compra on-line. Um terço dos consumidores considerou suas primeiras experiências com suporte ao cliente e chatbots que utilizam processamento de linguagem natural (NLP) tão decepcionantes que não quiseram interagir novamente com a tecnologia.E a centralidade dessas experiências não se limita aos fornecedores B2C. Mais de 90% dos compradores empresariais afirmam que a experiência do cliente de uma empresa é tão importante quanto o que ela vende (link fora de ibm.com).

Implementações mal feitas de IA tradicional ou generativa no comércio, como a implementação de modelos de deep learning treinados em dados inadequados ou inapropriados, resultam em experiências ruins que afastam tanto consumidores quanto empresas.

Para evitar isso, é crucial que as empresas planejem e projetem cuidadosamente iniciativas de automação inteligente que priorizem as necessidades e preferências de seus clientes, sejam eles consumidores ou compradores B2B. Ao fazer isso, as marcas podem criar experiências de compra personalizadas e contextualmente relevantes, sem dificuldades, o que promove lealdade e confiança dos clientes.

Este artigo explora quatro casos de uso transformadores de IA no comércio que já estão aprimorando a jornada do cliente, especialmente nos negócios de e-commerce e nos componentes da plataforma de e-commerce dentro da experiência omnichannel geral. Também discute como empresas com visão de futuro podem integrar efetivamente algoritmos de IA para inaugurar uma nova era de experiências de comércio inteligente para consumidores e marcas. No entanto, nenhum desses casos de uso existe isoladamente. À medida que o futuro do comércio se desenrola, cada caso de uso interage de forma abrangente para transformar a jornada do cliente de ponta a ponta, para clientes, funcionários e parceiros.