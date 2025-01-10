O que é o LangGraph?

Com uma arquitetura baseada em grafos, os usuários do LangGraph podem escalar fluxos de trabalho de inteligência artificial sem diminuir a velocidade nem sacrificar a eficiência. O LangGraph usa tomada de decisão aprimorada modelando relacionamentos complexos entre nós, o que significa que ele usa agentes de IA para analisar suas ações passadas e feedback. No mundo dos LLMs, esse processo é conhecido como reflexão.
Tomada de decisão aprimorada: ao modelar relacionamentos complexos entre nós, o LangGraph fornece um framework para a construção de sistemas de tomada de decisão mais eficazes.
Maior flexibilidade: natureza de código aberto e design modular para os desenvolvedores integrarem novos componentes e adaptarem os fluxos de trabalho existentes.
Fluxos de trabalho multiagentes: tarefas complexas podem ser resolvidas por meio de fluxos de trabalho multiagentes. Essa abordagem envolve a criação de agentes dedicados do LangChain para tarefas ou domínios específicos. O roteamento de tarefas para os agentes apropriados do LangChain permite a execução paralela e o tratamento eficiente de diversas cargas de trabalho. Essa arquitetura de rede multiagentes exemplifica a coordenação descentralizada da automação de agentes.
Um ótimo exemplo, criado por João Moura, é o uso do CrewAI com o LangChain e o LangGraph. A verificação de e-mails e a criação de rascunhos são automatizadas com o CrewAI orquestrando agentes de IA autônomos, permitindo que eles colaborem e executem tarefas complexas de forma eficiente.