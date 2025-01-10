O que é o LangGraph?

O LangGraph ilumina os processos dentro de um fluxo de trabalho de IA, permitindo total transparência do estado do agente. No LangGraph, a funcionalidade de "estado" serve como um banco de memória que registra e rastreia todas as informações valiosas processadas pelo sistema de IA. É semelhante a um caderno digital em que o sistema captura e atualiza os dados à medida que eles migram por vários estágios de um fluxo de trabalho ou análise de gráficos.

Por exemplo, se você estivesse contratando agentes para monitorar o clima, essa funcionalidade poderia rastrear o número de vezes que nevou e fazer sugestões com base nas mudanças nas tendências de precipitação de neve. Essa observabilidade de como o sistema funciona para concluir tarefas complexas é útil para iniciantes entenderem mais sobre o gerenciamento de estado. O gerenciamento de estado é útil quando se trata de depuração, pois permite que o estado da aplicação seja centralizado, reduzindo muitas vezes o processo geral.

Essa abordagem permite uma tomada de decisão mais eficaz, escalabilidade melhorada e desempenho geral aprimorado. Também permite um maior envolvimento com indivíduos que podem ser novos nesses processos ou preferem uma visão mais clara do que está acontecendo nos bastidores.