A redução transitiva pode ser considerada o oposto do fechamento transitivo. No contexto de um grafo direcionado, a redução transitiva do grafo tem o mesmo número de vértices que o grafo original e os pares de vértices que são alcançáveis são os mesmos. No entanto, o número de arestas na redução transitiva do grafo é minimizado.

Considere, por exemplo, um grafo original contendo uma aresta direcionada ligando o vértice A ao vértice C, e uma sequência de arestas direcionadas ligando o vértice A ao vértice B e o vértice B ao vértice C. Uma redução transitiva desse gráfico excluiria a aresta entre A e C, mantendo as arestas entre o conjunto maior de variáveis: A e B e B e C.

Em outras palavras, o caminho mais longo entre A e C no grafo original é incluído no novo grafo, enquanto o caminho com apenas uma aresta é eliminado.