O que é arquitetura agêntica?

Frameworks agênticos referem-se a frameworks ou modelos de design que definem como os agentes (sejam eles artificiais ou naturais) podem realizar tarefas, tomar decisões e interagir com o ambiente de maneira autônoma e inteligente. Esses frameworks fornecem a estrutura e as diretrizes de como os agentes operam, raciocinam e se adaptam em diversos ambientes.
Arquiteturas reativas
Arquiteturas reativas mapeiam situações diretamente em ações. São reflexivas, tomando decisões com base em estímulos imediatos do ambiente, em vez de recorrer à memória ou a recursos preditivos. Não podem aprender com o passado ou se planejar para o futuro.
Arquiteturas deliberativas
Uma arquitetura deliberativa é um sistema de IA que toma decisões com base em raciocínio, planejamento e modelos internos do mundo. Ao contrário dos agentes reativos, os agentes deliberativos analisam seu ambiente, preveem resultados futuros e fazem escolhas informadas antes de agir.
Arquiteturas cognitivas
Uma arquitetura agêntica cognitiva é um sistema de IA avançado que imita o pensamento, o raciocínio, o aprendizado e a tomada de decisão semelhantes aos seres humanos.
Esses agentes incorporam elementos de percepção, memória, raciocínio e adaptação, cada um representado por módulos individuais, permitindo que operem em ambientes complexos e incertos e, ao mesmo tempo, melhorem com o tempo. Esse é o tipo mais avançado de arquitetura agêntica.
Uma arquitetura BDI (mais comumente chamada de modelo ou framework) é projetada para modelar a tomada de decisão racional em agentes inteligentes e é baseada no framework crença-desejo-intenção (BDI).
Esta arquitetura modela o raciocínio semelhante ao humano em um agente de BDI, com:
Exemplo: "A porta está fechada."
Exemplo: "Quero entrar na sala."
Exemplo: "Vou abrir a porta para entrar na sala."