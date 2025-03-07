O que é arquitetura agêntica?

A arquitetura agêntica refere-se à estrutura e ao design de frameworks de inteligência artificial (IA) agêntica. Uma arquitetura agêntica é aquela que molda o espaço virtual e a estrutura dos fluxos de trabalho para automatizar os modelos de IA dentro de um sistema de IA agêntica.

IA agêntica é um sistema ou programa que utiliza agentes de IA para realizar tarefas de forma autônoma em nome de um usuário ou outro sistema. A arquitetura agêntica trabalha para suportar e regular o comportamento de agentes impulsionados por IA que trabalham dentro de um sistema de IA generativa (IA gen). Os sistemas de IA agêntica exigem que seus agentes sejam adaptáveis e naveguem em ambientes dinâmicos para alcançar os resultados desejados.



O modelo não é tão diferente da psicologia humana — a capacidade de agir refere-se à capacidade de fazer algo acontecer intencionalmente com base nas próprias ações.1 Para alcançar os resultados desejados, é preciso usar planejamento, ação, memória e reflexão. Essas características se alinham com as dos agentes de IA modernos, que são usados em frameworks de agente único e multiagentes.



Os avanços nos algoritmos de aprendizado de máquina (ML) e nos grandes modelos de linguagem (LLMs), como o GPT da OpenAI, impulsionaram o desenvolvimento dos agentes de IA. O objetivo da arquitetura agêntica é fornecer uma estrutura para que um LLM automatize os agentes para concluir tarefas complexas.

O comportamento autônomo ou de tomada de decisão de um agente de IA depende da infraestrutura que o habilita. A arquitetura agêntica foi desenvolvida para se adaptar a ambientes dinâmicos, aprimorando a interoperabilidade.



Por exemplo, os agentes podem interagir com diversas fontes e formatos de dados, interfaces de programação de aplicativos (APIs) ou sistemas. Esse comportamento adaptável permite que os agentes tomem decisões informadas.