Agentes de IA em finanças

Os agentes de inteligência artificial (IA) estão rapidamente se tornando fundamentais para o setor financeiro, transformando a forma como as organizações coletam, analisam e agem em relação às informações.

Ao contrário da IA tradicional ou da automação financeira, os agentes de IA operam com um grau de autonomia ou "agência". Eles podem perceber os dados, raciocinar sobre eles e adotar ações sensíveis ao contexto. A Gartner prevê que, até 2028, 33% das aplicações de software empresarial incluirão IA agêntica, o que representa um aumento em relação aos menos de 1% em 2024.4

A IA tradicional responde a entradas predefinidas com base em dados passados. A IA generativa cria novos conteúdos (saídas) aprendendo padrões com informações históricas, mas ainda depende da intervenção humana, como prompts, em cada etapa.

Os agentes de IA vão além: podem agir de forma independente, aprender e se adaptar em tempo real e coordenar com outros agentes para tomar decisões e melhorar continuamente, assim como os seres humanos. Até 2028, pelo menos 15% das decisões de trabalho diárias serão tomadas de forma autônoma por meio de IA agêntica, contra 0% em 2024, de acordo com a Gartner.1

Os sistemas de IA agêntica combinam grandes modelos de linguagem (LLMs), aprendizado de máquina e IA generativa para realizar tarefas complexas. Ao contrário dos LLMs independentes, que apenas geram respostas com base nos dados de treinamento, os agentes de IA podem se conectar a ferramentas e fontes de dados externas, recuperar informações em tempo real e realizar ações. Eles planejam, se adaptam e aprendem com interações passadas, tornando-os úteis para tarefas do mundo real, como automatizar processos de TI, gerar código ou, no setor financeiro, apoiar a análise financeira.

Como os agentes de IA são aplicados no setor financeiro

Os agentes de IA já estão sendo implementados em negociação, conformidade, geração de relatórios, gerenciamento de riscos e atendimento ao cliente. Um de seus usos mais impactantes é em geração de relatórios financeiros e contabilidade, onde simplificam a coleta, validação e divulgação de dados. Os agentes podem gerenciar fluxos de trabalho financeiros desde o fechamento do mês para prontidão de auditoria, sinalizar discrepâncias e impor a conformidade. Isso libera os líderes e as equipes financeiras para se concentrarem menos nas reconciliações manuais e mais na entrega de insights, ao mesmo tempo em que aumenta as expectativas de transparência e governança.

A auditoria é outra área afetada pelos agentes de IA. Elas podem dividir procedimentos de auditoria em tarefas menores, executá-los de forma autônoma e produzir produções estruturadas para avaliações. Isso acelera o processo e reduz erros.

O engajamento do cliente é uma aplicação importante. Os assistentes impulsionados por IA agora fornecem orientação personalizada, automatizam as interações de serviço e atuam como treinadores financeiros que se adaptam ao comportamento do usuário. À medida que esses sistemas aprendem e se expandem, eles podem criar experiências mais personalizadas e acessíveis para os clientes.

A IA agêntica aprimora o gerenciamento de riscos ao monitorar continuamente transações, contratos e comunicações. Os agentes se adaptam às ameaças em evolução e às exigências regulatórias. Isso ajuda a viabilizar respostas dinâmicas a riscos de fraude ou mudanças nas condições do mercado.

Como fintech avançada, os agentes de IA estão levando o setor a ter uma maior autonomia, eficiência e insights estratégicos. Eles proporcionam fechamentos mais rápidos, auditorias mais inteligentes, gerenciamento proativo de riscos e um engajamento do cliente mais personalizado.

Ao mesmo tempo, sua autonomia introduz desafios relacionados à supervisão, explicabilidade e risco sistêmico. O futuro das finanças dependerá não apenas da adoção de agentes de IA, mas também da governança responsável para garantir que ofereçam inovação, mantendo a responsabilidade e a confiança.

Por que os agentes de IA em finanças são importantes

Os agentes de IA são importantes no setor financeiro porque representam uma mudança fundamental na forma como o setor opera, não somente em termos de eficiência, mas também na própria natureza da tomada de decisão financeiras e na responsabilidade. O setor financeiro sempre dependeu de pessoas e processos para interpretar dados, aplicar julgamentos e executar ações.

Com os agentes de IA, muitas dessas tarefas não precisam mais ser feitas passo a passo por seres humanos. Em vez disso, os agentes de IA trabalham com o mínimo de supervisão humana para gerenciar fluxos de trabalho, coordenar entre funções e fornecer insights em tempo real. Isso permite que a função financeira mude seu foco de lidar principalmente com transações para impulsionar a estratégia e o valor, enquanto ainda conta com o julgamento humano e a direção estratégica.

Outras razões pelas quais os agentes de IA são importantes para as operações financeiras:

Escala e escopo expandidos: os seres humanos não conseguem processar muitas informações de cada vez. A IA em finanças e a IA generativa focada em finanças ajudam os agentes de IA a lidar com conjuntos de dados complexos e maciços sem interrupções. Isso transforma a geração de relatórios, a conformidade e a avaliação de riscos de instantâneos periódicos em processos financeiros em tempo real. Os agentes alteram fundamentalmente as formas como os riscos são gerenciados, as oportunidades são identificadas e as estratégias são executadas. As organizações podem passar da tomada de decisão reativa para abordagens proativas e preditivas. 

Maior inclusão de mercados menores: os agentes de IA também tornam as finanças mais inclusivas, ao alcançar clientes e mercados que antes eram muito caros ou complexos para atender. Eles ajudam a viabilizar o microfinanciamento em comunidades carentes e oferecem serviços bancários digitais personalizados em escala. Esses recursos redefinem o que o setor financeiro pode alcançar e quem ela pode alcançar.

Confiança e transparência: os agente de IA apoiam a consistência, a confiabilidade e a responsabilidade, ao manter trilhas de auditoria contínuas, validar os dados em cada etapa e gerar saídas explicáveis para reguladores, conselhos e stakeholders. Essa mudança fortalece a rapidez e a integridade das operações financeiras.

Agentes de IA em casos de uso financeiro

A jornada para o sucesso com agentes de IA exige a vontade de parar e avaliar sua tecnologia. É necessário avaliar onde sua rede de tecnologia é forte o suficiente para sustentar o crescimento e onde ela não está conseguindo alimentar a organização com os dados de que ela precisa para prosperar.2

Os agentes de IA estão remodelando muitas áreas das finanças, assumindo tarefas que antes exigiam um esforço manual significativo. Os casos de uso a seguir destacam onde esses agentes estão causando impacto:

Negociação algorítmica

No mundo da negociação, os agentes de IA observam os movimentos do mercado e executam negociações automaticamente. Ao contrário dos programas de negociação mais antigos, que seguem regras fixas, os agentes mais novos podem ajustar suas estratégias à medida que as condições mudam.

Por exemplo, se houver notícias que impactem os preços do petróleo, um agente de IA pode ajustar rapidamente as posições de energia de um portfólio antes que um negociador humano tenha tempo de agir. Essa adaptabilidade permite que as instituições respondam mais rapidamente e permaneçam competitivas em mercados em rápida evolução.

Auditoria

Na auditoria, os agentes de IA ajudam dividindo tarefas grandes e repetitivas em etapas menores e automatizadas. Eles podem revisar milhares de transações, destacar padrões incomuns e até redigir partes da documentação para avaliação humana.

Imagine um agente que rastreia continuamente as transações ao longo do ano e mantém um registro atualizado de riscos potenciais. Quando a auditoria formal começa, grande parte do trabalho de base já está feito. Os auditores podem se concentrar no julgamento e na análise, em vez de na verificação de dados.

Avaliação e subscrição de crédito

As avaliações de crédito tradicionais podem ser lentas e baseadas em dados limitados. Agentes de IA melhoram isso ao analisar uma gama mais ampla de entradas — desde históricos de pagamentos e extratos financeiros até dados como contas de consumo ou padrões de transações. Eles podem avaliar rapidamente o risco, recomendar termos de crédito e até explicar o raciocínio por trás de suas decisões. Isso torna a subscrição mais rápida, consistente e mais inclusiva, especialmente para pessoas ou empresas com arquivos de crédito pequenos que, de outra forma, poderiam ser negligenciados.

Atendimento ao cliente e engajamento

Bancos e empresas de fintech estão recorrendo cada vez mais a agentes de IA para melhorar o atendimento ao cliente e o suporte ao cliente. Esses agentes frequentemente trabalham ao lado de chatbots e assistentes virtuais orientados por IA, que lidam com perguntas rotineiras, como "Qual é meu saldo?" ou "Meu pagamento foi processado?" Porém, os agentes de IA vão além dos bots. Eles podem coordenar entre sistemas, analisar o comportamento do cliente e fornecer orientação financeira personalizada.

Por exemplo, se um cliente gasta consistentemente mais próximo ao final de cada mês, um assistente de IA pode sugerir uma ferramenta orçamentária ou recomendar a transferência de dinheiro para a poupança no início do ciclo. Essa personalização ajuda os clientes a se sentirem apoiados, enquanto incentiva melhores hábitos financeiros. Até o momento, 16% dos clientes em todo o mundo estão confortáveis com um banco totalmente digital sem agências como seu principal relacionamento bancário. 4

Planejamento e forecasting financeiro

Em uma pesquisa com gerentes financeiros, a realização de análises financeiras e a criação de forecasting foram as áreas onde constataram o maior impacto da IA generativa.3 Os agente de IA estão aprimorando a forma como as equipes financeiras preveem as tendências do mercado e planejam o futuro. Ao extrair dados de sistemas internos, fontes de mercado e feeds de notícias econômicas, é possível criar previsões que são atualizadas automaticamente à medida que as condições mudam.

Por exemplo, se os custos de matérias-primas aumentarem ou a demanda mudar em um mercado importante, um agente pode ajustar os modelos financeiros e destacar o impacto na receita e nas margens. Isso permite que os líderes financeiros testem cenários hipotéticos e respondam de forma mais rápida às mudanças, tornando o planejamento mais dinâmico e menos dependente de suposições estáticas e pontuais.

Relatórios financeiros

Os agentes de IA estão mudando a forma como as equipes financeiras lidam com a geração de relatórios. Em vez de esperar até o final do mês para conciliar contas e reunir informações, os agentes podem coletar dados de vários sistemas (como plataformas de planejamento de recursos empresariais (ERP), ferramentas de faturamento e feeds de dados externos conectados por meio de interfaces de programas de aplicações (APIs))e analisá-los em tempo real. Eles também podem avaliar os lançamentos contábeis à medida que são criados e identificar lançamentos ausentes, transações incomuns ou incompatibilidades assim que ocorrem.

Por exemplo, se a receita de um contrato for registrada incorretamente, um agente de IA poderá rastrear o lançamento contábil até os termos do contrato, verificar a conformidade com os padrões contábeis e sugerir o tratamento correto. Ao automatizar a coleta e a validação de dados financeiros, os agentes de IA tornam os relatórios mais precisos, prontos mais rápido e muito menos estressantes em comparação com o tradicional "tempo de fechamento".

A equipe de finanças da IBM começou a lidar com o processo de lançamento contábil tradicionalmente manual, repetitivo e demorado há alguns anos. Ela lançou a iniciativa Jobotx em 2024, expandindo os recursos de automação de RPA usando o IBM® watsonx Orchestrate e o IBM Apptio Enterprise Business Management (EBM). Essas ferramentas lidavam com problemas persistentes, como validação de dados inconsistente, atrasos no tempo de ciclo e escalabilidade.

Combinando IA, RPA e priorização de automação baseada em custos, a IBM começou a padronizar e acelerar o processamento de lançamentos contábeis em todas as regiões de forma mais inteligente e adaptável. Com a automação do processo de ponta a ponta, os tempos de ciclo para fechamento financeiro e conciliação foram projetados para terem uma redução estimada de mais de 90%. Além disso, a empresa poderia alcançar uma economia de custos anual estimada de aproximadamente US$ 600.000.5  Em 2025, a IBM foi nomeada líder no Gartner Magic Quadrant para terceirização de processos de negócios financeiros e contábeis.6

Detecção de fraude e gerenciamento de riscos

Cinquenta e oito por cento dos principais CEOs esperam que a IA tenha um impacto transformador no aprimoramento da segurança e do gerenciamento de riscos.3 Instituições financeiras usam agentes de IA para monitorar riscos em tempo real. Por exemplo, um agente pode varrer milhares de aplicações de crédito e avaliar instantaneamente quais apresentam maior risco de inadimplência, usando dados financeiros e informações externas, como notícias ou condições de mercado. Da mesma forma, na detecção de fraude, os agentes podem observar comportamentos incomuns de transações (como transferências repentinas de grandes volumes em uma conta inativa) e sinalizá-las imediatamente. Isso facilita a interrupção precoce dos problemas, em vez de reagir após o fato.

O Aksari Bank do Paquistão trabalhou com a IBM para ajudar a cumprir as novas regras de cibersegurança de seu governo. A nova política exigia que os bancos mantivessem recursos básicos de segurança, incluindo centros de operações de segurança (SOCs) e ferramentas de resposta automatizada que funcionem 24 horas por dia. O novo SOC resultante reduziu o número de incidentes de segurança de cerca de 700 por dia para menos de 20. Também reduziu os tempos médios de remediação de 30 minutos para cinco minutos.7

Conformidade regulamentar

Em um estudo sobre a adoção da IA generativa, 53% dos executivos se preocupavam com as restrições introduzidas pelas regulamentações e conformidade.2 Os agentes de IA estão ajudando as instituições financeiras a se anteciparem a essas regulamentações complexas e em rápida mudança. Em vez de confiar em avaliações periódicas, os agentes podem monitorar continuamente transações, comunicações e documentação em relação aos requisitos regulatórios.

Por exemplo, um agente de IA pode verificar se os contratos de empréstimo estão em conformidade com as regras de divulgação ou se as comunicações com os clientes atendem aos padrões de empréstimos justos. Esses sistemas também podem analisar grandes volumes de atualizações regulatórias, destacar mudanças relevantes e até recomendar ajustes nas políticas internas. Ao automatizar essas verificações em tempo real, os agentes de IA reduzem o risco de não conformidade, minimizam penalidades dispendiosas e liberam as equipes de conformidade para se concentrarem em outros problemas.

Gerenciamento de tesouraria e liquidez

Gerenciar liquidez entre contas, moedas e subsidiárias é um desafio. Os agentes de IA podem monitorar fluxos de caixa em tempo real, prever necessidades de financiamento de curto prazo e sugerir a alocação mais eficiente de capital.

Por exemplo, se for previsto que uma subsidiária terá uma escassez, um agente pode sinalizar o problema antecipadamente, propor a realocação de fundos ou acionar ações pré-aprovadas. Essa supervisão proativa ajuda as empresas a manter a estabilidade e, ao mesmo tempo, otimizar o uso de capital de giro.

Benefícios dos agentes de IA no setor financeiro

Os agentes de IA são soluções avançadas de IA que realizam trabalhos repetitivos e com uso intenso de dados e permitem insights em tempo real. Elas ajudam a simplificar as operações e a melhorar a velocidade, a precisão e a escalabilidade dos processos críticos. Os benefícios também incluem:

Melhor experiência do cliente: em funções voltadas para o cliente, os agentes de IA oferecem respostas mais rápidas, aconselhamento financeiro personalizado e suporte a qualquer momento. Isso melhora a satisfação e reduz a pressão sobre as equipes de serviço.

Redução de custos: os agentes de IA diminuem os custos operacionais ao reduzir o trabalho manual e os erros. Por exemplo, são necessárias menos horas de trabalho para geraçãod e relatórios de rotina, e as perdas por fraude são evitadas por meio da detecção precoce.

Melhor gerenciamento de riscos: os agentes podem monitorar continuamente os riscos, desde a exposição do crédito até a detecção de fraude. Sua capacidade de se adaptar a novos padrões os torna eficazes na detecção de ameaças que podem passar despercebidas por sistemas mais tradicionais baseados em regras.

Inclusão financeira: a IA agêntica pode ajudar a ampliar os serviços financeiros para mercados carentes, avaliando de forma autônoma a qualidade de crédito, habilitando microempréstimos e proporcionando experiências em escala.

Maior eficiência: os agentes de IA automatizam tarefas repetitivas e demoradas, como conciliações, lançamentos contábeis, avaliações de transações ou verificações de despesas. Isso libera as equipes financeiras de tarefas rotineiras, permitindo que se concentrem em análises e estratégias de maior valor. Por exemplo, os CFOs podem dedicar menos tempo à supervisão manual e mais tempo à tomada de decisão estratégica em toda a empresa.

Maior precisão: os agentes de IA reduzem o risco de erro humano na geração de relatórios financeiros, na auditoria e na conformidade, validando os dados de forma contínua e identificando anomalias. Isso leva a números mais confiáveis e menos erros dispendiosos.

Insights em tempo real: em vez de esperar pelos relatórios de fim de período, as equipes financeiras têm acesso à análise de dados em tempo real. Os agentes de IA podem destacar problemas ou oportunidades à medida que surgem, ajudando as organizações a tomar decisões mais rápidas e fundamentadas.

Escalabilidade: à medida que as organizações crescem, os agentes de IA podem lidar com volumes maiores de dados e processos mais complexos sem exigir aumentos proporcionais no número de funcionários. Isso torna o crescimento mais sustentável.

Conformidade mais forte: os agentes de IA acompanham os requisitos regulatórios complexos, ao verificar automaticamente transações, contratos e normas de geração de relatórios. Eles também mantêm trilhas de auditoria transparentes, facilitando a demonstração de conformidade para reguladores e auditores.

Desafios dos agentes de IA em finanças

Embora o potencial dos agentes de IA em finanças seja significativo, seu uso também introduz novas complexidades e riscos. Ainda assim, 60% dos CEOs do setor bancário dizem que devem aceitar um risco significativo para aproveitar as vantagens da automação e aumentar a competitividade.4

A tomada de decisão autônoma levanta questões importantes sobre governança, transparência e responsabilidade, especialmente neste setor altamente regulamentado. Questões como privacidade de dados, risco sistêmico e considerações éticas devem ser cuidadosamente gerenciadas para garantir que os agentes de IA aprimorem os serviços financeiros sem comprometer a estabilidade ou a justiça. Veja a seguir esses e outros desafios:

Viés e imparcialidade: se os agentes de IA forem treinados com dados com viés ou incompletos, suas decisões, como aprovações de empréstimos ou pontuação de crédito, podem prejudicar injustamente determinados grupos. Isso traz preocupações éticas e possíveis desafios regulatórios.

Privacidade e segurança de dados: os agentes de IA dependem de grandes quantidades de dados confidenciais. Se não forem gerenciados adequadamente, isso cria riscos em relação à privacidade, violações de dados e uso indevido das informações dos clientes. Sua autonomia também introduz novas vulnerabilidades de cibersegurança.

Uso ético e confiança: mesmo quando funcionando corretamente, a dependência excessiva de agentes de IA pode gerar preocupações entre clientes e stakeholders. Garantir a implementação ética (onde a IA complementa em vez de substituir o julgamento humano) é essencial para manter a confiança.

Falta de explicabilidade: muitos agentes de IA operam como “caixas-pretas”, o que dificulta a compreensão de como chegam a determinadas conclusões. Em finanças (onde reguladores, auditores e conselhos exigem transparência), essa falta de explicabilidade pode prejudicar a confiança e a conformidade.

Insegurança regulatória: as regulamentações globais para a IA ainda estão em desenvolvimento. As instituições financeiras enfrentam incertezas sobre como implementar os agentes de IA de acordo com as leis e normas futuras, especialmente entre várias jurisdições.

Confiabilidade e robustez: os agentes de IA são fortes dependendo dos dados e modelos que os corroboram. Má qualidade de dados, suposições falsas ou falhas técnicas podem levar a saídas imprecisas ou erros críticos na tomada de decisão.

O futuro dos agentes de IA em finanças

"A IA agêntica promete aumentar a produtividade, a precisão e a tomada de decisão, levando os serviços financeiros a uma autonomia mais profunda dos processos", de acordo com o Fórum Econômico Mundial.8 Os agentes de IA ainda estão nos estágios iniciais da adoção, mas sua influência no setor financeiro deve se expandir rapidamente.

Em breve, podemos esperar que esses sistemas migrem de funções coadjuvantes para se tornarem infraestrutura central para as operações financeiras. Elas gerenciarão cada vez mais processos de ponta a ponta, desde conciliações diárias até planejamento de cenários complexos, com menos necessidade de supervisão humana direta. Essa mudança tem o potencial de tornar as finanças mais ágeis, permitindo que as instituições se adaptem em tempo real às mudanças do mercado, atualizações regulatórias ou necessidades dos clientes.

A longo prazo, os agentes de IA podem transformar a forma como os ecossistemas financeiros operam. Em vez de ferramentas isoladas para geração de relatórios, conformidade ou atendimento ao cliente, redes de agentes interoperáveis podem colaborar entre departamentos, empresas e até setores.

Por exemplo, um agente que monitora mudanças regulatórias pode interagir diretamente com outro que supervisiona o risco de crédito, garantindo que os ajustes ocorram sem dificuldades nas práticas de conformidade e de empréstimo. À medida que os agentes se tornam mais explicáveis e confiáveis, eles também podem desempenhar um papel maior na tomada de decisão estratégica, atuando como consultores para executivos e conselhos.

Essa evolução não será isenta de desafios. Sessenta e quatro por cento dos CEOs afirmam que o risco de ficar para trás os leva a investir em algumas tecnologias antes de terem uma compreensão clara do valor que trazem para a organização.3 Questões de governança, responsabilidade e risco crescerão à medida que os agentes assumirem mais autonomia. Mas, se instituições financeiras, reguladores e provedores de tecnologia estabelecerem frameworks sólidos para IA responsável, sistemas agênticos poderão permitir um setor financeiro mais transparente, inclusivo e resiliente.

Recursos

De projetos de IA a lucros: como a IA agêntica pode sustentar retornos financeiros

Saiba como as organizações estão deixando de lançar a IA em pilotos díspares para usá-la para impulsionar a transformação no núcleo.

Produtividade com IA: de assistentes financeiros a operações autônomas

Explore os recursos transformadores da IA agêntica, incluindo seu potencial para otimizar a modelagem financeira, a reconciliação inteligente e o papel dos assistentes virtuais impulsionados por IA na simplificação das tarefas operacionais financeiras.
Guia do CEO para 2025: 5 mudanças de mentalidade para impulsionar o crescimento dos negócios

Adote essas cinco mudanças de mentalidade para acabar com a incerteza, estimular a reinvenção dos negócios e acelerar o crescimento com a IA agêntica.
Coloque a IA em ação em finanças e serviços financeiros

Explore como CFOs do setor de serviços financeiros podem tirar o máximo proveito da IA generativa, inclusive como se preparar para ela, onde aplicá-la e o que é necessário para explorar todo o seu valor.

Global Outlook for Banking and Financial Markets 2025

Saiba o que os bancos ganharão e perderão na era da IA. Este relatório oferece os dados e as estratégias necessárias para criar sucesso a longo prazo em um mercado global.
Seis duras verdades que CEOs precisam enfrentar

Supere barreiras e avance com coragem e convicção na era da IA generativa.  
O líder financeiro estratégico: transformação financeira com IA

Saiba como a transformação financeira com IA pode agregar valor aos negócios e gerar muita vantagem competitiva.

