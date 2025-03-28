Agentes de IA em aquisição

Os agentes de IA autônomos, impulsionados por grandes modelos de linguagem (LLMs), são projetados para executar tarefas que normalmente exigem inteligência humana, incluindo linguagem natural, reconhecendo imagens e tomando decisões. Eles vão além de automatizar processos comerciais preexistentes. Eles trabalham junto com humanos enquanto criam seus próprios mecanismos de memória e aprendem com os erros.
Os recursos dos agentes de IA estão enraizados nas grandes quantidades de dados que eles ingerem. Eles são capazes de interagir com outras fontes de dados, importar dados e até mesmo outros agentes para tomar decisões ainda mais informadas.
No mundo da aquisição e operações da cadeia de suprimentos, os agentes de IA podem lidar com uma série de responsabilidades, incluindo gerenciamento de fornecedores, preços, histórico de pedidos de compra, gerenciamento da cadeia de suprimentos e análise de mercado.
Os agentes de IA podem ser implementados usando uma variedade de linguagens de programação e frameworks, como Python, Java e TensorFlow. Eles também podem ser integrados a outros sistemas e tecnologias de aquisição, como bancos de dados, APIs, sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP) , plataformas de compras e portais de fornecedores.
Por exemplo, oIBM® watsonx Orchestrate integra-se às principais ferramentas que as organizações usam todos os dias para realizar tarefas comuns, como criação de requisições de fornecedores, recuperação de linhas de pedidos e gerenciamento de contratos.