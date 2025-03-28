Agentes de IA em aquisição

O cenário de aquisição está em um ponto de transição, indo muito além dos processos simples de automação. Um relatório recente do IBM Institute for Business Value1 sobre IA generativa na aquisição destaca como as organizações já começaram a abraçar a revolução da IA generativa. Dos CSCOs e COOs entrevistados, 64% afirmam que a IA generativa já está transformando seus fluxos de trabalho de operações da cadeia de suprimentos.

Na vanguarda da transição estão os agentes de IA, agora considerados o futuro da aquisição e do gerenciamento de contratos. A aquisição traz consigo grandes quantidades de dados de dentro de uma organização e de fornecedores ou bancos de dados de insights do mercado. As organizações precisam aproveitar esses dados e agir de acordo com eles para obter resultados de maneira mais rápida e melhor.

O método tradicional de automação da aquisição tem se concentrado na digitalização de documentos como uma forma de reduzir as tarefas rotineiras e também simplificar os fluxos de trabalho para ajudar as equipes a se mover com mais eficiência.

A IA agêntica está transformando a aquisição, aproveitando o poder da análise preditiva de dados e aproveitando o aprendizado de máquina (ML) e o processamento de linguagem natural (NLP). O resultado são agentes de IA que pensam estrategicamente, aprendem com a experiência e agem de forma autônoma. Os agentes de IA são capazes de negociar com fornecedores, otimizar reduções de custos e criar valor estratégico como parceiros de tomada de decisão para os funcionários humanos.