Agentes de IA e RevOps

As operações de receita (RevOps) são uma função crítica para as empresas modernas, unificando as equipes de vendas, marketing, sucesso do cliente e, às vezes, finanças em torno de metas de receita compartilhadas. Os agentes de IA, que otimizam proativamente os processos aproveitando dados em tempo real, são especialmente adequados para trabalhar com equipes de RevOps. Esses sistemas de software autônomos oferecem valiosos recursos de automação e inteligência em todo o ciclo de vida da receita, e começaram a transformar o RevOps nos últimos anos.
O RevOps, como área, surgiu no início dos anos 2000 para fornecer uma fonte única da verdade entre equipes de operações de go-to-market (GTM) que atuavam de forma isolada. Em vez de gerenciar os processos de receita por meio de uma série dispersa de planilhas e materiais de capacitação que funcionavam de forma isolada, uma equipe de receita unificada permitiu que as organizações alinhassem a estratégia de negócios e os dados ao longo de todo o ciclo de vida do cliente.
Essas equipes consolidadas geralmente superam aquelas que utilizam outros modelos: de acordo com a Gartner, 75% das empresas com alto crescimento adotarão processos de RevOps em 2026.
Boletim informativo do setor
Receba insights selecionados sobre as notícias mais importantes (e intrigantes) sobre IA. Inscreva-se no nosso boletim informativo semanal Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você encontrará um link para cancelar a assinatura em cada boletim informativo. Você pode gerenciar suas assinaturas ou cancelar a assinatura aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Mas a transformação de RevOps resultou na adoção precoce de uma vasta gama de dashboards e plataformas individuais. Ao longo dos anos, essa complexidade de ferramentas sobrecarregou as equipes de RevOps com redundância e criou um trabalho manual demorado, reduzindo a eficiência prometida pela unificação das equipes. A automação e a IA ajudaram a simplificar alguns processos, permitindo que as equipes previssem a rotatividade e otimizassem as estratégias de vendas. Mas a IA agêntica promete revolucionar o RevOps, automatizando proativamente os fluxos de trabalho, fornecendo às equipes de vendas insights em tempo real e personalizando o envolvimento do cliente em escala.
Ao contrário das ferramentas anteriores impulsionadas por IA, os agentes de IA podem decidir e agir para aprimorar as operações de receita com o mínimo de intervenção humana. Eles aproveitam o aprendizado de máquina, o processamento de linguagem natural e os recursos de raciocínio para lidar com fluxos de trabalho complexos e de várias etapas dentro dos parâmetros definidos.
Esses agentes de IA se integram em um stack de tecnologia acessando dados de gerenciamento de relacionamento com o cliente(CRMs), plataformas de automação de marketing, ferramentas de experiência do cliente e sistemas financeiros. Como ferramentas analíticas, podem ser inestimáveis, identificando oportunidades e riscos com base em uma visão abrangente. E, ao contrário de outras ferramentas de IA, as ferramentas de IA agêntica se adaptam às mudanças de condições e encadeiam várias ações para atingir objetivos de receita específicos. Ao unificar dados e criar um ciclo de feedback em toda a organização, os agentes de IA ajudam as empresas a criar verdadeiros motores de receita multifuncionais.
Ferramentas orientadas por IA podem proporcionar resultados transformadores para equipes de RevOps que enfrentam problemas como silos de dados, processos manuais e desafios de escalabilidade. Enquanto os assistentes de IA respondem às solicitações e fornecem recomendações, os agentes de IA vão além, executando fluxos de trabalho complexos de forma autônoma e recorrendo a ferramentas externas.
Essa mudança de assistência para ação oferece um valor fundamentalmente diferente para as equipes de RevOps, embora as duas tecnologias sejam frequentemente usadas em conjunto. Alguns dos principais benefícios do uso de agentes de IA para RevOps incluem:
Os agentes de IA oferecem vantagens significativas para as organizações que enfrentam dificuldades com processos de dados manuais. A IA agêntica insere, limpa e reconcilia dados proativamente em todo o processo de RevOps, eliminando redundância e reduzindo o tempo gasto na redigitação de informações em plataformas ou ferramentas díspares. Esses agentes também executam tarefas administrativas de rotina, reduzindo erros dispendiosos e permitindo que as equipes humanas se concentrem em tarefas de maior valor agregado.
Os agentes de IA eliminam silos de dados e criam uma visão unificada do comportamento do cliente em toda a stack de tecnologia. Esses agentes sincronizam continuamente os dados entre os sistemas, garantindo que o histórico de interações e os dados de receita permaneçam consistentes, independentemente de onde sejam acessados. Essa base de dados unificada permite a colaboração multifuncional entre as equipes. Munidos das permissões corretas, os agentes de IA também podem enriquecer dados organizacionais ao acessar informações de terceiros, criando uma visão abrangente do cliente que seria impossível de manter manualmente em vários sistemas.
Os agentes de IA aprimoram o processo de tomada de decisão por meio da análise em tempo real de vastos conjuntos de dados. Esses sistemas identificam tendências de receita e preveem o comportamento dos clientes, apresentando insights que podem ser impossíveis, ou pelo menos demorados, para um analista humano descobrir sozinho. Isso permite que a equipe de RevOps identifique possíveis problemas com antecedência, passando de uma abordagem reativa para iniciativas voltadas ao crescimento.
Os agentes de IA podem oferecer roteamento inteligente de leads e atribuição de contas. Levando em consideração fatores como a experiência do vendedor ou a carga de trabalho, a IA agêntica otimiza o agendamento para garantir que cada oportunidade chegue ao vendedor certo.
Os agentes de IA realizam, de forma independente, a pontuação de leads com base em dados do cliente, fornecendo informações essenciais para as equipes de vendas. Por exemplo, uma empresa de equipamentos industriais recentemente implementou um agente de IA para priorizar clientes com base na participação na carteira e no potencial das contas, gerando novas oportunidades de vendas e um aumento de 40% nas taxas de conversão. Alguns agentes de IA podem elaborar mensagens de contato personalizadas, analisando o possível comportamento do cliente ou campanhas anteriores bem-sucedidas, ajudando as equipes de vendas a otimizar seus esforços, mantendo a relevância para o cliente.
Os agentes de IA fornecem monitoramento proativo de negociações, analisando padrões de comunicação e dados históricos para sinalizar oportunidades promissoras ou de risco. Eles também atualizam os registros de CRM, extraindo informações importantes de e-mails ou transcrições de chamadas de vendas. Esse processo garante que os dados de vendas permaneçam atualizados e reduz o trabalho administrativo dos vendedores.
Para previsão de vendas, os agentes de IA agregam dados de várias fontes, identificando indicadores importantes para o sucesso e gerando previsões informadas. Esses sistemas ajudam líderes de vendas a entender como mudanças em algumas variáveis (incluindo taxas de conversão e ciclos de duração de vendas) podem afetar as metas. Alguns agentes também facilitam avaliações de negócios preparando automaticamente resumos da dinâmica competitiva, permitindo que os gerentes se concentrem na orientação, em vez de se concentrarem na coleta de informações.
Os agentes de IA podem ajudar o RevOps a preencher a lacuna entre as atividades de marketing e os resultados de receita. Esses agentes acompanham toda a jornada do cliente em todos os pontos de contato, fornecendo informações essenciais para as equipes de marketing. Por exemplo, um agente pode ajustar automaticamente a alocação de despesas de marketing com base nos canais que estão entregando o maior retorno sobre o investimento.
Os agentes de IA segmentam dinamicamente o público através da análise contínua de dados comportamentais ou padrões de engajamento. Em vez de depender de listas estáticas ou desatualizadas, esses agentes permitem que as equipes de RevOps segmentem com base na realidade atual, mesmo quando os possíveis clientes mudam. Essa abordagem permite que profissionais de marketing sem experiência significativa em dados orquestrem campanhas complexas. Por exemplo, quando uma empresa japonesa de saúde e esportes adotou um agente de audiência para identificar de forma rápida segmentos de público, a empresa percebeu que era possível aumentar a velocidade do planejamento de campanhas em 300%.
Os agentes de IA facilitam o fluxo suave de dados entre plataformas de automação de marketing e sistemas de CRM, reconciliando discrepâncias e enriquecendo registros com dados de terceiros. Alguns agentes podem monitorar o desempenho da campanha em tempo real, identificando ativos com baixo desempenho e sugerindo ajustes.
Os agentes de IA podem oferecer suporte proativo baseado em dados confiáveis em tempo real. Esses agentes podem monitorar continuamente a integridade do cliente, analisando padrões de uso, interações com o cliente, pontuações de NPS ou métricas de engajamento para identificar contas com risco de cancelamento antes das datas de renovação. As ferramentas de IA agêntica também podem acionar automaticamente intervenções como e-mails ou transferências para gerentes de sucesso do cliente quando surgem sinais de alerta.
Os agentes de IA podem ajudar as equipes de RevOps a identificar oportunidades de expansão, reconhecendo padrões de uso que indicam que um cliente está pronto para uma venda adicional ou cruzada. Eles podem sinalizar quando um cliente está se aproximando dos limites de uso ou aumentando o tamanho da equipe. Esses insights podem gerar tarefas de forma automática para gerentes de sucesso do cliente.
Os agentes de IA podem automatizar os follow-ups, fornecendo orientações oportunas ou recomendando recursos relevantes. Por exemplo, a AAA do estado de Washington está utilizando IA agêntica para personalizar as chamadas de serviço com base no histórico de serviços do cliente, detalhes do seguro e incidente específico. Esse método ajuda a antecipar e atender às necessidades dos clientes após o pedido de ajuda.
Ao gerenciar comunicações de rotina e monitoramento em escala, os agentes de IA podem liberar as equipes de sucesso do cliente para se concentrarem em relacionamentos de alto nível com contas estratégicas, garantindo que todos os clientes recebam atenção consistente.
Os agentes de IA trazem precisão e velocidade ao planejamento financeiro. Esses agentes automatizam proativamente processos complexos de auditoria, monitorando os termos do contrato e aplicando normas de conformidade em milhares de transações, também podem sinalizar anomalias de forma proativa antes que elas se tornem problemas em grande escala, reduzindo o risco de auditoria e garantindo que as demonstrações financeiras reflitam com precisão o desempenho dos negócios.
Alguns agentes de IA sintetizam dados de toda a organização, extraindo informações de outras funções de RevOps, incluindo o pipeline de vendas e tendências de retenção de clientes. Eles também podem integrar dinâmicas como padrões de sazonalidade ou indicadores econômicos. Esses agentes geram previsões contínuas que são atualizadas constantemente à medida que novas informações surgem, dando aos líderes financeiros visibilidade sobre o desempenho futuro e ajudando os CFOs a entender as implicações financeiras de várias decisões estratégicas.
Os agentes de IA simplificam o processo da cotação ao pagamento, gerando automaticamente cotações precisas com base em regras de preços ou termos de contrato. Em seguida, encaminham esses contratos para as aprovações necessárias. Recentemente, a Salesforce implementou um agente que permite que seus funcionários solicitem cotações em linguagem natural, reduzindo o tempo de resposta de horas para minutos.
Os agentes de IA podem facilitar o processo de faturamento, conciliando pagamentos com faturas e gerenciando cobranças, enviando automaticamente lembretes de pagamento para contas em atraso.
Ao conectar dados financeiros com métricas operacionais de vendas, marketing e sucesso do cliente, os agentes de IA permitem que as equipes financeiras se tornem verdadeiros parceiros estratégicos para gerar crescimento lucrativo. Dessa forma, eles participam ativamente do RevOps em vez de se concentrarem apenas nos resultados históricos.
Os agentes de IA precisam de uma base de dados sólida para operar de forma eficaz em departamentos e fluxos de trabalho. As organizações bem-sucedidas auditam a qualidade dos dados atuais em todos os sistemas para identificar inconsistências ou áreas em que as informações podem estar incompletas. Também estabelecem políticas claras de gestão de dados definindo a propriedade dos dados e os protocolos de segurança. Sem dados limpos, bem estruturados e confiáveis, até mesmo os agentes de IA mais cuidadosamente projetados produzirão resultados não confiáveis.
Os agentes de IA funcionam melhor quando estão automatizando processos consistentes e bem definidos. Antes da implementação, é útil mapear o fluxo de trabalho organizacional em toda a equipe de RevOps para identificar onde os processos podem variar. Ao auditar os processos existentes, as organizações podem facilitar a configuração dos agentes de IA e eliminar ineficiências que possam ter se desenvolvido ao longo do tempo.
A implementação bem-sucedida de agentes de IA requer uma estratégia abrangente que equilibre novas ferramentas com foco na entrega de valor no mundo real. Isso significa definir métricas de sucesso claras vinculadas a resultados comerciais de alto impacto, em vez de apenas ganhos de eficiência: por exemplo, definir se o objetivo é aumentar as taxas de sucesso, aumentar a satisfação do cliente ou aumentar a receita. Os líderes de RevOps devem priorizar casos de uso de agentes de IA que contribuam diretamente para esses objetivos, garantindo que os esforços de implementação se concentrem em entregar valor mensurável em vez de adotar novas tecnologias por si só.
É vantajoso implementar os agentes de IA gradualmente por meio de um processo deliberado e cíclico de teste e aprendizado. Estabelecer critérios de sucesso claros para pilotos que incluam benchmarks quantitativos (por exemplo, tempo de ciclo, aumentos de retenção ou taxas de erro) e feedback qualitativo dos usuários. Algumas organizações descobriram que, à medida que a inteligência sobre o desempenho dos agentes se desenvolve, a iteração constante ajuda a garantir que os agentes produzam os resultados pretendidos. Implementações mensuradas, combinadas com um ciclo de feedback de iteração e testes, permitem que as organizações resolvam problemas quando eles são pequenos e gerenciáveis.
Os agentes de IA, particularmente quando implementados em várias funções interdependentes, alteram a forma como as equipes trabalham. As organizações devem comunicar de forma transparente e frequente aos stakeholders como a IA se integrará ao negócio e oferecer treinamentos frequentes para ajudar os membros da equipe a colaborar efetivamente com a IA. Fornecer informações abrangentes não apenas sobre os aspectos técnicos da IA, mas também sobre como essas ferramentas se encaixam em uma visão mais ampla para impulsionar o crescimento das operações de receita.
Explore o potencial revolucionário dos agentes de IA capazes de se integrar facilmente às suas operações comerciais.
Aprofunde-se neste guia abrangente que divide os principais casos de uso, os principais recursos e as recomendações passo a passo para ajudar na escolha das soluções certas para sua empresa.
Saiba como agentes de IA e assistentes de IA podem trabalhar juntos para atingir novos níveis de produtividade.
Descubra como você pode liberar todo o potencial da IA generativa com agentes de IA.
Mantenha-se a par dos novos agentes de IA, um divisor de águas fundamental na revolução de IA.
Entenda como a IA generativa é capaz de aliviar sua carga de trabalho e aumentar a produtividade
Aprenda maneiras de usar a IA para ser mais criativo e eficiente e começar a se adaptar a um futuro que envolve trabalhar em estreita colaboração com agentes de IA.
Fique à frente da curva com nossos especialistas em IA neste episódio de Mixture of Experts enquanto eles se aprofundam no futuro dos agentes de IA e muito mais.
Crie, implemente e gerencie assistentes e agentes de IA potentes que automatizam fluxos de trabalho e processos com a IA generativa.
Construa o futuro do seu negócio com soluções de IA em que você pode confiar.
Os serviços de IA da IBM Consulting ajudam a reinventar a forma como as empresas trabalham com IA para gerar transformação.
Se você optar por personalizar aplicativos e habilidades criados previamente ou criar e implementar serviços agênticos personalizados usando um estúdio de IA, a plataforma IBM watsonx tem aquilo de que você precisa.