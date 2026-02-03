Agentes de IA e RevOps

As operações de receita (RevOps) são uma função crítica para as empresas modernas, unificando as equipes de vendas, marketing, sucesso do cliente e, às vezes, finanças em torno de metas de receita compartilhadas. Os agentes de IA, que otimizam proativamente os processos aproveitando dados em tempo real, são especialmente adequados para trabalhar com equipes de RevOps. Esses sistemas de software autônomos oferecem valiosos recursos de automação e inteligência em todo o ciclo de vida da receita, e começaram a transformar o RevOps nos últimos anos.

O RevOps, como área, surgiu no início dos anos 2000 para fornecer uma fonte única da verdade entre equipes de operações de go-to-market (GTM) que atuavam de forma isolada. Em vez de gerenciar os processos de receita por meio de uma série dispersa de planilhas e materiais de capacitação que funcionavam de forma isolada, uma equipe de receita unificada permitiu que as organizações alinhassem a estratégia de negócios e os dados ao longo de todo o ciclo de vida do cliente.

Essas equipes consolidadas geralmente superam aquelas que utilizam outros modelos: de acordo com a Gartner, 75% das empresas com alto crescimento adotarão processos de RevOps em 2026.