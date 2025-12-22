A evolução dos agentes de IA

Embora a base filosófica para máquinas pensantes já tivesse sido estabelecida, só com o nascimento da computação digital na década de 1950 é que essas ideias puderam ser executadas. Marvin Minsky e Dean Edmunds construíram uma das primeiras redes neurais artificiais em 1951, a Stochastic Neural Analog Reinforcement Calculator (SNARC).6 Essa foi uma tentativa inicial de modelar os processos de aprendizado no cérebro humano por meio do aprendizado por reforço. O hardware exigia uma rede de três mil válvulas eletrônicas a vácuo com pesos sinápticos para simular 40 unidades semelhantes a neurônios.
Em 1955, o termo "inteligência artificial" foi cunhado em uma proposta de workshop intitulada "A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence."7 A proposta, enviada por John McCarthy, do Dartmouth College, Marvin Minsky, da Harvard University, Nathaniel Rochester, da IBM, e Claude Shannon, do Bell Telephone Laboratories, foi realizada como um workshop que ocorreu no ano seguinte.
Também no ano seguinte, Allen Newell e Herbert A. Simon desenvolveram o Logic Theorist e o General Problem Solver, primeiras tentativas de imitar as habilidades humanas de resolução de problemas.
As pesquisas continuaram ao longo da década, com pesquisadores até mesmo desenvolvendo agentes de IA rudimentares, embora esses agentes ainda não pudessem “aprender” no sentido contemporâneo do termo. Por exemplo, um agente poderia ser projetado para resolver um quebra-cabeça, fazendo com que ele analisasse o estado atual do quebra-cabeça, comparando-o com o estado resolvido e aplicando uma sequência conhecida de movimentos para se aproximar desse estado resolvido. Esses agentes simplesmente executavam algoritmos para pesquisar em um espaço de possibilidades. No entanto, eles provaram que as máquinas poderiam exibir comportamentos que antes eram considerados limitados à cognição humana.
Na década de 1970, surgiu uma nova classe de protoagentes que usava lógica de decisão simbólica. Esses "sistemas especialistas" foram criados para capturar o conhecimento e os recursos de raciocínio de especialistas humanos, combinando uma base de conhecimento com um mecanismo de inferência. O MYCIN, desenvolvido em Stanford, foi um dos primeiros exemplos desses sistemas.8 O MYCIN conseguia diagnosticar infecções bactérias e recomendar antibióticos, encontrando sucesso em domínios restritos. No entanto, cada novo dado tinha que ser codificado manualmente por especialistas humanos, e esses sistemas tinham dificuldades quando operavam fora de suas bases de conhecimento rígidas.
Essas e outras limitações resultaram em um período que veio a ser conhecido como o "inverno da IA", onde o financiamento e, por extensão, a pesquisa em IA, diminuíram.