A evolução dos agentes de IA

Textos esotéricos e literatura de ficção científica que remontam a centenas de anos ponderaram os conceitos de inteligências artificiais e autômatos que têm a capacidade de pensar e agir de forma autônoma. Essas primeiras reflexões lançaram as bases para imaginar os mecanismos que um dia seriam chamados de agentes de IA.

Geralmente, considera-se que o campo da IA começou em meados do século XX. O trabalho de Norbert Wiener em cibernética, que se concentrou em sistemas de comunicação e controle em seres vivos e máquinas, introduziu a ideia de ciclos de feedback.1 Esses sistemas permitiam que as entidades sentissem seu ambiente, processassem informações e ajustassem o comportamento adequadamente. Mesmo um mecanismo muito simples como um termostato tem essa capacidade: ele detecta a temperatura, compara-a com sua configuração e ativa (ou não ativa) uma fornalha em resposta. Até mesmo isso pode ser considerado um agente, embora seja um simples agente de reflexo. Os termostatos automáticos existem em forma rudimentar desde pelo menos o século XVII, mas agora tínhamos uma linguagem melhor para descrevê-los.2

Em 1943, Warren S. McCulloch e Walter Pitts publicaram “A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity” no Bulletin of Mathematical Biophysics.3 Considerado um dos trabalhos seminais em neurociência e IA, o artigo introduziu a ideia de que o cérebro pode ser analisado como um sistema computacional. O conceito hoje comum de redes neurais remonta a esse trabalho.

Em 1950, o artigo de referência de Alan Turing, "Computing Machinery and Intelligence", é publicado na Mind.4 O artigo investigou a natureza das máquinas pensantes e como sua inteligência pode ser medida com um processo agora conhecido como "Teste de Turing".

Oliver Selfridge, em seu artigo de 1959 "Pandemonium - A Paradigm for Learning", estabeleceu estruturas conceituais que as arquiteturas agênticas posteriores ecoariam.5 Pandemonium foi criado em torno de "demons": entidades computacionais pequenas e especializadas. Cada demon tinha uma responsabilidade estreita e operava em paralelo. O Pandemonium mostrou que a inteligência poderia surgir da competição e cooperação entre entidades simples que tomam decisões.