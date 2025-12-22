A evolução dos agentes de IA

By Cole Stryker

Mapeamento da evolução dos agentes de IA

Quando os grandes modelos de linguagem (LLMs) surgiram pela primeira vez, principalmente na forma amplamente acessível do ChatGPT, os usuários ficaram encantados com sua capacidade de pensar. Eles enviaram prompts a esses modelos com perguntas, e os modelos usaram a compreensão adquirida com o treinamento em toneladas de dados, respondendo de uma forma surpreendentemente humana.

Mas os seres humanos podem fazer mais do que apenas pensar e falar. Por mais de meio século, pesquisadores e filósofos da IA têm feito uma pergunta óbvia: e se as inteligências artificiais fossem capazes não apenas de pensar e falar, e se também pudessem "fazer"? E se eles fossem mais do que apenas cérebros artificiais isolados, e pudessem responder e agir de forma autônoma sobre seu ambiente em tempo real?

Essa linha de questionamento resultou na atual era da IA agêntica, cujos estágios iniciais estamos vivenciando agora. A história da IA é apenas uma faceta da história dos agentes, com outras tendências, incluindo pesquisas em robótica, computação e teoria cognitiva, todas desenvolvidas em paralelo e com início ao longo do último século.

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Raízes filosóficas iniciais (1940-1960)

Textos esotéricos e literatura de ficção científica que remontam a centenas de anos ponderaram os conceitos de inteligências artificiais e autômatos que têm a capacidade de pensar e agir de forma autônoma. Essas primeiras reflexões lançaram as bases para imaginar os mecanismos que um dia seriam chamados de agentes de IA.

Geralmente, considera-se que o campo da IA começou em meados do século XX. O trabalho de Norbert Wiener em cibernética, que se concentrou em sistemas de comunicação e controle em seres vivos e máquinas, introduziu a ideia de ciclos de feedback.1 Esses sistemas permitiam que as entidades sentissem seu ambiente, processassem informações e ajustassem o comportamento adequadamente. Mesmo um mecanismo muito simples como um termostato tem essa capacidade: ele detecta a temperatura, compara-a com sua configuração e ativa (ou não ativa) uma fornalha em resposta. Até mesmo isso pode ser considerado um agente, embora seja um simples agente de reflexo. Os termostatos automáticos existem em forma rudimentar desde pelo menos o século XVII, mas agora tínhamos uma linguagem melhor para descrevê-los.2

Em 1943, Warren S. McCulloch e Walter Pitts publicaram “A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity” no Bulletin of Mathematical Biophysics.3 Considerado um dos trabalhos seminais em neurociência e IA, o artigo introduziu a ideia de que o cérebro pode ser analisado como um sistema computacional. O conceito hoje comum de redes neurais remonta a esse trabalho.

Em 1950, o artigo de referência de Alan Turing, "Computing Machinery and Intelligence", é publicado na Mind.4 O artigo investigou a natureza das máquinas pensantes e como sua inteligência pode ser medida com um processo agora conhecido como "Teste de Turing".

Oliver Selfridge, em seu artigo de 1959 "Pandemonium - A Paradigm for Learning", estabeleceu estruturas conceituais que as arquiteturas agênticas posteriores ecoariam.5 Pandemonium foi criado em torno de "demons": entidades computacionais pequenas e especializadas. Cada demon tinha uma responsabilidade estreita e operava em paralelo. O Pandemonium mostrou que a inteligência poderia surgir da competição e cooperação entre entidades simples que tomam decisões.

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Lógica e resolução de problemas (1950-1970)

Embora a base filosófica para máquinas pensantes já tivesse sido estabelecida, só com o nascimento da computação digital na década de 1950 é que essas ideias puderam ser executadas. Marvin Minsky e Dean Edmunds construíram uma das primeiras redes neurais artificiais em 1951, a Stochastic Neural Analog Reinforcement Calculator (SNARC).6 Essa foi uma tentativa inicial de modelar os processos de aprendizado no cérebro humano por meio do aprendizado por reforço. O hardware exigia uma rede de três mil válvulas eletrônicas a vácuo com pesos sinápticos para simular 40 unidades semelhantes a neurônios.

Em 1955, o termo "inteligência artificial" foi cunhado em uma proposta de workshop intitulada "A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence."7 A proposta, enviada por John McCarthy, do Dartmouth College, Marvin Minsky, da Harvard University, Nathaniel Rochester, da IBM, e Claude Shannon, do Bell Telephone Laboratories, foi realizada como um workshop que ocorreu no ano seguinte.

Também no ano seguinte, Allen Newell e Herbert A. Simon desenvolveram o Logic Theorist e o General Problem Solver, primeiras tentativas de imitar as habilidades humanas de resolução de problemas.

As pesquisas continuaram ao longo da década, com pesquisadores até mesmo desenvolvendo agentes de IA rudimentares, embora esses agentes ainda não pudessem “aprender” no sentido contemporâneo do termo. Por exemplo, um agente poderia ser projetado para resolver um quebra-cabeça, fazendo com que ele analisasse o estado atual do quebra-cabeça, comparando-o com o estado resolvido e aplicando uma sequência conhecida de movimentos para se aproximar desse estado resolvido. Esses agentes simplesmente executavam algoritmos para pesquisar em um espaço de possibilidades. No entanto, eles provaram que as máquinas poderiam exibir comportamentos que antes eram considerados limitados à cognição humana.

Na década de 1970, surgiu uma nova classe de protoagentes que usava lógica de decisão simbólica. Esses "sistemas especialistas" foram criados para capturar o conhecimento e os recursos de raciocínio de especialistas humanos, combinando uma base de conhecimento com um mecanismo de inferência. O MYCIN, desenvolvido em Stanford, foi um dos primeiros exemplos desses sistemas.8 O MYCIN conseguia diagnosticar infecções bactérias e recomendar antibióticos, encontrando sucesso em domínios restritos. No entanto, cada novo dado tinha que ser codificado manualmente por especialistas humanos, e esses sistemas tinham dificuldades quando operavam fora de suas bases de conhecimento rígidas.

Essas e outras limitações resultaram em um período que veio a ser conhecido como o "inverno da IA", onde o financiamento e, por extensão, a pesquisa em IA, diminuíram.

Abrindo caminho para agentes (1970-2010)

Levaria décadas para o inverno da IA descongelar completamente, mas ainda houve progresso durante esse período.

Computação

Em 1973, o cientista da computação Carl Hewitt desenvolveu o modelo de ator, que trata um ator como o bloco de construção fundamental na computação simultânea, uma forma de computação em que os cálculos acontecem ao mesmo tempo em vez de sequencialmente.

O agente recebe e envia mensagens, cria novos atores e decide como responder em seguida com base em seu estado interno. O modelo de ator ajudou a definir agentes como entidades ativas em vez de estruturas de dados passivas — a computação emerge de seu comportamento.9 Esse framework está muito próximo de como pensamos sobre a funcionalidade e a arquitetura de agentes de IA atualmente.

O mesmo pode ser dito da programação orientada a objetos (OOP). Nas décadas de 1970 e 1980, a OOP ganhou destaque. Nesse paradigma de programação, cada objeto (blocos de construção fundamentais de programas) tem seu próprio estado interno e gerencia a si mesmo. Os objetos se comunicam invocando comportamentos uns nos outros, estabelecendo a expectativa de que várias entidades de software se coordenam por meio de mensagens em vez de compartilhar memória.

Nas décadas de 1980 e 1990, os pesquisadores começaram a usar formalmente a palavra "agente" para descrever as inteligências artificiais capazes de "fazer". Vários frameworks agênticos teóricos foram lançados durante esse período. O modelo de crença–desejo–intenção (BDI) ofereceu uma maneira estruturada de pensar sobre sistemas autônomos capazes de navegar em ambientes dinâmicos. A IA distribuída explorou redes de processos em cooperação, enquanto o campo dos agentes móveis permitiu que o software se movesse entre máquinas para realizar trabalhos.

Robótica

A robótica também produziu resultados frutíferos para os pesquisadores, se ainda não para uso prático. Já em 1966, os robôs estavam se comportando tecnicamente como agentes rudimentares. O "Shakey" foi o primeiro robô móvel do mundo a combinar IA, detecção e raciocínio lógico para navegar e concluir tarefas em um ambiente do mundo real.

Outro exemplo é a arquitetura de inclusão de Rodney Brooks, uma arquitetura robótica reativa que enfatiza comportamentos descentralizados e em camadas que não dependem de modelos de mundo completos. Dez "agentes" de inclusão executam comportamentos modulares dentro de ciclos reativos de percepção-ação, como os agentes de IA de hoje.

Esses desenvolvimentos na robótica formaram coletivamente a base intelectual do agente moderno: um sistema capaz de autonomia, reatividade e proatividade.

Apesar desse progresso conceitual, o agente permaneceu limitado pelos recursos mais amplos da IA. Levaria décadas para o aprendizado de máquina se desenvolver a ponto de os agentes de aprendizado robóticos poderem se tornar ferramentas úteis.

Aprendizado de máquina

O poder computacional aumentou, os conjuntos de dados cresceram e os avanços no aprendizado de máquina ajudaram os pesquisadores a colocar a teoria em prática.

Em 1986, David Rumelhart, Geoffrey Hinton e Ronald Williams publicaram “Learning representations by back-propagating errors”, no qual descreveram o algoritmo de retropropagação.11 A retropropagação despertou um interesse renovado em redes neurais, ao proporcionar uma maneira eficiente de treinar redes neurais. Abreviação de "backward propagation of error" (retropropagação de erro), é um método elegante para calcular como as alterações em qualquer um dos pesos ou vieses de uma rede neural afetarão a precisão das previsões do modelo.

Em 1989, Yann LeCun e uma equipe de pesquisadores do AT&T Bell Labs aplicaram a retropropagação ao reconhecimento de imagens usando redes neurais convolucionais (CNNs), uma das primeiras aplicações de deep learning, assim chamado devido às muitas camadas de neurônios utilizadas nas CNNs. Modelos de deep learning podem extrair funcionalidades hierárquicas de dados brutos, permitindo que os modelos percebam e interpretem dados mais complexos. O deep learning continuou a se desenvolver ao longo das décadas de 2000 e 2010.

Com a expansão da internet, desempenhou um papel crítico no ressurgimento da IA. Todos esses dados (imagens, texto, vídeos) tornaram-se combustível para algoritmos de aprendizado de máquina cada vez mais sofisticados.

Surgimento das arquiteturas agênticas

Em 1995, Russell e Norvig escreveram em seu extremamente popular Artificial Intelligence: A Modern Approach, que os agentes "operam de forma autônoma, percebem seu ambiente, persistem por um período prolongado de tempo, adaptam-se às mudanças e criam e perseguem objetivos".12 Naquele mesmo ano, Woolridge e Jennings contribuíram para o campo ao definir um agente como tendo autonomia, capacidade social, reatividade e proatividade.13

As décadas de 1980 e 1990 também viram o desenvolvimento da pesquisa de sistemas multiagentes. Craig Reynolds desenvolveu os “boids” em 1986, mostrando que regras simples de agentes podem produzir comportamentos emergentes globais. Isso estabeleceu a ideia de que sociedades de agentes podem produzir inteligência que excede a soma de suas partes.14 O Contract Net Protocol, Knowledge Query e Manipulation Language e as primeiras linguagens de comunicação de agentes surgiram durante esse período.

As arquiteturas cognitivas ACT-R (2004) e Soar (2012) são outros exemplos de fundamentos teóricos que surgiram ou evoluíram durante esse período, integrando memória, raciocínio e ação em direção à cognição em várias etapas.

Ao mesmo tempo, o reconhecimento de fala melhorou drasticamente. Chatbots e assistentes virtuais como Siri e Alexa se tornaram nomes conhecidos. Mas esses sistemas eram mais parecidos com interfaces do que com atores independentes. Eles podiam realizar tarefas específicas, mas não planejavam, raciocinavam ou coordenavam seu comportamento em várias etapas.

A principal era agêntica (década de 2010-)

Os LLMs liberaram o potencial dos agentes ao fornecer a eles recursos de raciocínio de uso geral. Tem sido um turbilhão de atividades desde então.

Grandes modelos de linguagem

A faísca mais crítica que desencadeou a revolução de agentes que está em andamento não surgiu da pesquisa clássica de agentes, mas de grandes modelos de linguagem (LLMs) equipados com recursos de processamento de linguagem natural (NLP). A partir do BERT em 2018, juntamente com o GPT da OpenAI, os LLMs se tornaram cada vez mais capazes de raciocínio e comunicação gerais.

Esses modelos não eram agentes em si, mas forneciam um núcleo cognitivo de uso geral. Pela primeira vez, o software pôde entender instruções abertas e planejar, possuindo adaptabilidade para lidar com novas situações. Com o tempo, os LLMs foram vistos não apenas como geradores de texto e correspondentes de padrões ("preenchimento automático glorificado"), mas como solucionadores de problemas em geral.

Aprendizado por reforço e deep learning

Outra tecnologia importante de aprendizado de máquina que possibilitou a era agêntica é o aprendizado por reforço, que remonta pelo menos à década de 1980. Antes dessa tecnologia, os sistemas de IA aprendiam com conjuntos de dados fixos. Com o aprendizado por reforço, os agentes podem agir em um ambiente, receber feedback e ajustar seu comportamento para maximizar uma recompensa ou minimizar uma penalidade. Isso estabeleceu a arquitetura do ciclo agêntico clássico, que mais tarde inspiraria os fluxos de trabalho agênticos modernos. O aprendizado por reforço deu à IA uma linguagem matemática para a agência, fornecendo o formalismo que permite uma descrição do comportamento agêntico exibido por robôs físicos ou agentes de criação de código impulsionados por LLMs.

Em 2017, surgiu o aprendizado por reforço a partir do feedback humano (RLHF) para melhorar o alinhamento e o modelo de recompensas. Em um artigo de 2017, Paul F. Christiano, da OpenAI, ao lado de outros pesquisadores da OpenAI e da DeepMind, detalhou o sucesso do RLHF no treinamento de modelos de IA para executar tarefas complexas, como jogar jogos da Atari e simular a locomoção robótica.15

Antes de 2013, ambientes com entradas de alta dimensionalidade (como videogames, robótica ou percepção do mundo real) eram complexos demais para métodos tabulares ou lineares. Mas com métodos de deep learning mais recentes, a tecnologia se tornou dominante. O Google Deepmind lançou a primeira versão do Deep Q-Network, uma rede neural que pode aprender a jogar os jogos da Atari diretamente a partir de pixels brutos e recompensas. Esse foi o primeiro momento em que um agente artificial combinou o aprendizado por representação com o aprendizado por reforço de uma forma totalmente completa. A década viu abordagens mais sofisticadas com algoritmos mais avançados, como o AlphaGo, que combinava redes neurais com o Monte Carlo Tree Search.

Robôs de aprendizado

Enquanto o aprendizado por reforço profundo progredia em casos de uso digitais como jogos e simulações, pesquisadores de robótica estavam avançando agentes incorporados que interagiam com ambientes do mundo real — não mais pixels ou abstrações, mas objetos, câmeras, motores e física. No início da década de 2010, o robô PR2, combinado com o Robot Operating System (ROS) de código aberto, tornou-se a plataforma de pesquisa padrão para manipulação autônoma, navegação e execução de tarefas multietapas. Esses sistemas foram pioneiros na execução de ações de horizonte longo, planejamento de tarefas e integração multissensores.

O próximo grande avanço veio com o RT-1 (Robotics Transformer), que usou um grande modelo de transformador treinado em demonstrações de centenas de tarefas de robótica do mundo real. O RT-1 foi inovador porque mostrou que modelos de base multimodais poderiam atuar como agentes de robótica, generalizando para novas habilidades, objetos e ambientes.

Engenharia de prompts

Os primeiros experimentos em engenharia de prompts no início da década de 2020 indicaram comportamentos agênticos emergentes e a possibilidade de seres humanos se envolverem com agentes por meio de linguagem natural. Prompts como "primeiro, pense passo a passo, depois responda à pergunta" ou "explique seu raciocínio e, em seguida, forneça sua resposta final", mostraram que os LLMs poderiam simular o raciocínio processual.

O prompt da cadeia de pensamento (CoT), em particular, revelou a decomposição de tarefas, onde um agente divide tarefas complexas em várias operações menores e mais gerenciáveis. Frameworks agênticos posteriores usariam etapas como pensar, agir, observar e repetir, uma sequência posteriormente formalizada no framework ReAct. A CoT era essencialmente uma versão orientada por humanos do ciclo agêntico que mais tarde seria orientado por IA.

Uso de ferramentas

Durante esse período, os pesquisadores também introduziram avanços na chamada de ferramentas autônoma e no uso de ferramentas, onde os agentes não precisariam mais de prompts para agir. O WebGPT da OpenAI demonstrou que um LLM poderia navegar na internet, clicar em links e recuperar informações. Ainda mais empolgante, LLMs com geração aumentada de recuperação (RAG) poderiam mesclar saídas baseadas em seus próprios dados de treinamento com novas informações obtidas externamente. Além disso, aumentar os agentes com o uso de ferramentas permitiu que eles não apenas recuperassem informações externas, mas também adotassem ações em ambientes externos.

Entre 2022 e 2024, esse novo recurso cognitivo impulsionado por IA possibilitou a era agêntica em que nos encontramos atualmente. Os desenvolvedores começaram a cercar os LLMs com todos os tipos de estruturas, dando-lhes acesso a APIs, bases de conhecimento e outros softwares.

Em 2023, a Meta IA lançou o Toolformer, o primeiro LLM que podia escolher de forma autônoma quando e como chamar ferramentas externas. Essa foi a primeira demonstração de que os LLMs poderiam gerar e usar suas próprias interfaces de ação, um precursor dos frameworks de agentes completos.

Mais tarde naquele ano, a OpenAI lançou a chamada de função. Pela primeira vez, os LLMs puderam chamar ferramentas em um formato programável estruturado e previsível, passar parâmetros em JSON e interagir com sistemas externos por meio de um espaço de ação explícito.

Multimodalidade

O desenvolvimento de modelos de IA generativa multimodais em grande escala veio em 2023-2024 com o GPT-4 e o GPT-4o. Agora, os agentes podem “ver” interfaces, interpretar imagens, entender layouts espaciais, conversar em tempo real e integrar sinais multimodais no planejamento.

Frameworks e protocolos

As plataformas e frameworks facilitaram a criação de agentes, mesmo para usuários com habilidades limitadas de desenvolvimento de software. AutoGPT, BabyAGI, ReAct, AutoGen e AgentGPT demonstraram que os LLMs poderiam gerar objetivos de forma autônoma, planejar estrategicamente um curso de ação e aprender com os resultados dessa estratégia, tudo sem intervenção humana. Ao simplificar a experiência do usuário com modelos prontos, o LangChain se tornou o primeiro framework de orquestração de agentes convencional.

No final de 2024, a Anthropic lançou o Model Context Protocol (MCP), um framework de código aberto destinado a padronizar a forma como os agentes integram e compartilham dados com ferramentas, sistemas e fontes de dados externos. No ano seguinte, a IBM lançou o Agent Communication Protocol (ACP), que visava padronizar a forma como os agentes se comunicam entre si. O ACP posteriormente se fundiu com o protocolo Agent2Agent (A2A) do Google sob a Linux Foundation. Esses protocolos de agentes de IA ajudaram a facilitar um ecossistema próspero para o desenvolvimento de agentes de IA.

Em 2025, "IA agêntica" era a palavra da moda do setor, e todos os players no espaço estavam trabalhando em uma plataforma ou solução agêntica de uma forma ou de outra. Agora, os agentes estão sendo implementados em praticamente todos os setores, de cadeias de suprimentos a saúde. Resta saber se os agentes corresponderão à enorme euforia em torno deles. Não sabemos se revolucionarão a vida como a conhecemos, mas continuam sendo uma das tecnologias mais promissoras do planeta.

Autor

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

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    Notas de rodapé

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    1. “Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine,” Wiener, Norbert, MIT Press, 1948. 

    2. Cornelis Drebbel,” Tierie, Gerrit, Amsterdam, HJ Paris, 1932 

    3. A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity,” McCulloch, Warren and Pitts, Walter, Bulletin of Mathematical Biology, 1943 

    4. Computing Machinery and Intelligence, Turing, Alan, Mind, 1950 

    5. Pandemonium - A Paradigm for Learning,” Mechanisation of Thought Processes: Proceedings of a Symposium

      Realizado no National Physical Laboratory em 24, 25, 26 e 27 de novembro de 1958, Selfridge, Oliver 

    6. “A Neural-Analogue Calculator Based Upon a Probability Model of Reinforcement,” Minsky, Marvin, Harvard
      University Psychological Laboratories, Cambridge, Massachusetts, 1952 

    7. A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence,” McCarthy, J. et al., Dartmouth College, 1955 

    8. Rule Based Expert Systems: The MYCIN Experiments of the Stanford Heuristic Programming Project, Buchanan, B. G.; Shortliffe, E. H., Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1984 

    9. A Universal Modular Actor Formalism for Artificial Intelligence,” Hewitt, Carl, Bishop, Peter, Steiger, Richard, IJCAI, 1973 

    10. A robust layered control system for a mobile robot“, Brooks, R., IEEE Journal of Robotics and Automation, 1986

    11. Learning representations by back-propagating errors,” Rumelhart, David E., Hinton, Geoffrey E., Williams, Ronald J., Nature, 1986 

    12. Flocks, herds and schools: A distributed behavioral model,” Reynolds, Craig, Proceedings of the 14th annual conference on Computer graphics and interactive techniques. Association for Computing Machinery, 1987 

    13. Artificial Intelligence: A Modern Approach, Russell, Stuart and Norvig, Peter, Prentice Hall, 1995 

    14. Intelligent agents: theory and practice, Woolridge, Michael e Jennings, Nicholas, The Knowledge Engineering Review, 1995 

    15. Deep reinforcement learning from human preferences, Christiano, Paul et al, arxiv.org/abs/1706.03741, 2017