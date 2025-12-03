O que são agentes de IA hierárquicos?

By Ivan Belcic , Cole Stryker

Agentes de IA hierárquicos, definidos

Agentes hierárquicos são agentes de IA que trabalham juntos em um sistema multiagentes em camadas para realizar tarefas complexas. Os agentes de nível superior em um sistema hierárquico lidam com responsabilidades mais amplas e delegam subtarefas focadas aos agentes de nível inferior. Os agentes de IA no sistema se comunicam verticalmente e, às vezes, horizontalmente, para manter todo o sistema alinhado.

A estrutura em camadas separa os sistemas de agentes hierárquicos de sistemas de agente único ou multiagentes planos, nos quais todos os agentes compartilham a mesma camada. Sistemas de agentes hierárquicos se destacam na resolução de problemas complexos: agentes de nível superior lidam com a estratégia e a orquestração de agentes de IA, agentes de nível intermediário viabilizam a tomada de decisão táticas de IA e agentes de nível inferior executam tarefas atribuídas pelos níveis superiores.

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Tipos de agentes hierárquicos

A maioria das estruturas hierárquicas possui dois ou três tipos de agentes, incluindo: 

  • Agentes de alto nível 

  • Agentes de nível intermediário 

  • Agentes de baixo nível 

Algumas arquiteturas hierárquicas de agentes têm agentes de alto e baixo níveis, enquanto outros sistemas de IA também incluem uma camada intermediária.

Um diagrama mostrando uma estrutura de sistema multiagentes hierárquico

Agentes de alto nível

Os agentes de alto nível ficam no nível superior do sistema agêntico e podem processar tarefas complexas, formular planos estratégicos, realizar decomposição de tarefas e gerenciar processos. 

Nas arquiteturas de agentes contemporâneas, os agentes de alto nível são frequentemente implementados com modelos de IA avançados, como grandes modelos de linguagem (LLMs). No aprendizado por reforço hierárquico clássico, os agentes de alto nível dependem de políticas aprendidas ou planejadores simbólicos. 

Os agentes de alto nível são responsáveis pelo “panorama geral”, gerenciando o sistema como um todo em alinhamento com objetivos mais amplos. Interpretar uma solicitação do usuário, elaborar um plano e dividir esse plano em tarefas são responsabilidades de alto nível do agente.

Agentes de nível intermediário

Os agentes de nível intermediário recebem diretrizes de agentes de alto nível. Eles refinam e implementam planos, decompõem ainda mais tarefas quando necessário e coordenam equipes de agentes de baixo nível. Em hierarquias sem agentes de nível intermediário, os agentes de nível intermediário assumem essas funções além do planejamento estratégico em maior escala.  

Os agentes de nível intermediário também atuam como facilitadores de comunicação, convertendo objetivos amplos em diretrizes específicas enquanto consolidam relatórios de agentes de nível baixo e os transmitem para os níveis superiores. Os agentes de alto nível usam esse feedback para monitorar o progresso e atualizar os planos conforme a necessidade.

Agentes de baixo nível 

Os agentes de baixo nível são aqueles que fazem na hierarquia: são agentes especializados que executam tarefas específicas, conforme orientado pelos agentes de nível intermediário e alto acima deles. Agentes de nível inferior também são chamados de subagentes.  

Os agentes autônomos de baixo nível são especializados em tarefas específicas e podem usar lógica baseada em regras, APIs, políticas aprendidas, controladores robóticos ou outros algoritmos específicos de tarefas . Alguns agentes de baixo nível, como agentes reflexivos simples são sem estado, ou seja, não mantêm o contexto da tarefa nem uma representação interna do ambiente. Agentes de nível superior, como agentes de aprendizado, por outro lado, geralmente precisam manter o estado ou o contexto para coordenar planos de várias etapas e rastrear dependências. 

Os agentes de baixo nível recebem diretrizes de cima, realizam as tarefas atribuídas e, em seguida, relatam os resultados. Os agentes de nível intermediário e alto utilizam os resultados dos agentes de nível baixo para informar as próximas etapas do processo em uma série de dependências interligadas.

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Funcionalidades de um sistema de agentes hierárquico

Os sistemas hierárquicos são caracterizados pelas seguintes características principais: 

  • Hierarquia de agentes 

  • Decomposição de tarefas

  • Especialização

  • Coordenação orientada por feedback 

Hierarquia de agentes

Em uma empresa, os diretores executivos se concentram no planejamento em grande escala, os gerentes intermediários convertem as diretrizes de liderança em tarefas operacionais e os funcionários lidam com o peso da carga de trabalho real. Os sistemas de agentes hierárquicos aplicam a mesma estrutura aos fluxos de trabalho agênticos impulsionados por IA.

A estrutura em um sistema multiagentes hierárquico é conhecida como um sistema de controle em camadas. Uma estrutura hierárquica clara impõe funções de trabalho em todo o ecossistema agêntico. Cada nível na hierarquia tem uma função designada, seja planejamento estratégico, tomada de decisão, delegação e roteamento de tarefas ou execução de tarefas operacionais.

Decomposição de tarefas

Os sistemas de agentes hierárquicos prosperam na decomposição eficiente de tarefas: o processo de divisão de uma tarefa em subtarefas menores. O detalhamento também inclui quaisquer dependências vinculando tarefas separadas. A decomposição de tarefas é encontrada fora do aprendizado de máquina em muitos campos, como gerenciamento de projetos e desenvolvimento de software. 

A decomposição de tarefas é uma estratégia útil em geral para qualquer pessoa que enfrenta um desafio imponente. Converter o desafio em uma lista sequencial de pequenas tarefas gerenciáveis pode simplificar um projeto complexo.

Especialização

Cada nível na hierarquia tem uma função designada e, muitas vezes, cada agente dentro de uma camada também é especializado em uma tarefa específica. A especialização dos agentes é mais frequentemente vista nos níveis mais baixos, onde agentes mais simples focados no trabalho automatizam tarefas rotineiras conforme a necessidade para cumprir diretrizes em escala maior. A ênfase na especialização simplifica os fluxos de trabalho e leva a uma maior eficiência.

Coordenação orientada por feedback

Os agentes de um sistema hierárquico estão em constante comunicação em tempo real. Alguns sistemas usam coordenação assíncrona, enquanto outros são estritamente síncronos.  

Os agentes de alto nível enviam diretrizes pela cadeia de comando, enquanto os agentes de nível inferior relatam os resultados de suas tarefas. Os agentes de alto nível usam esses resultados para otimizar a estratégia daqui para a frente, criando novas tarefas e alterando a prioridade das tarefas para melhor atender ao objetivo de longo prazo. 

Enquanto isso, os agentes também podem se comunicar horizontalmente conforme a necessidade para coordenar o trabalho e compartilhar resultados.

Casos de uso de agentes de IA hierárquicos

Os sistemas de agentes hierárquicos são ideais para automação de processos de negócios e outros casos de uso no mundo real que envolvem processos operacionais complexos, como: 

  • Gerenciamento da cadeia de suprimentos e logística 

  • Fabricação e produção 

  • RAG agêntica 

  • Cibersegurança 

  • Veículos autônomos e bots de entrega

Gerenciamento da cadeia de suprimentos e logística

Em uma implementação da cadeia de suprimentos e logística, os agentes de alto nível planejariam a estratégia geral de gerenciamento de inventário. Os agentes de nível intermediário dividiriam a estratégia em implementações localizadas, enquanto os agentes de baixo nível lidariam com as operações dos armazéns e as rotas de envio.

Fabricação e produção

Para a fabricação, os agentes de alto nível criariam uma estratégia para ajudar a garantir que a produção atendesse à demanda em tempo hábil. Os agentes de nível intermediário converteriam essas diretrizes em tarefas para os agentes de nível inferior implementarem em um nível local, como controlando máquinas e linhas de produção em uma fábrica. 

RAG agêntica

A geração aumentada de recuperação (RAG) agêntica traz o planejamento agêntico para os sistemas de RAG. Um agente gerente de alto nível pode coordenar o fluxo de trabalho, enquanto agentes especializados lidam com a recuperação, reclassificação ou pontuação de documentos, sumarização e geração de conteúdo. Em muitos sistemas de RAG agêntica, a interação do usuário é mantida por meio de uma interface de chatbot, embora a RAG também possa alimentar aplicações que não são chat.

Cibersegurança

Os sistemas multiagentes na cibersegurança podem usar uma equipe de agentes para monitorar sistemas e combater ameaças. Os agentes de alto nível coordenariam as atualizações de estratégias e políticas de longo prazo, enquanto os agentes de baixo nível lidariam com a detecção rápida de anomalias e as respostas automatizadas de contenção.

Veículos autônomos e bots de entrega

Frotas de veículos autônomos podem ser gerenciadas por sistemas hierárquicos de agentes de maneira semelhante a uma frota logística. Os agentes de alto nível otimizariam o inventário de bots de entrega, considerando os horários de pico de pedidos e outros fatores relevantes. Os agentes de nível intermediário coordenam entregas dentro de uma área atribuída, enquanto os agentes de baixo nível pilotam bots de entrega individuais.

Benefícios dos agentes hierárquicos

Os benefícios de um sistema hierárquico de agentes incluem: 

  • Modularidade

  • Eficiência

  • Escalabilidade

  • Tolerância a falhas 

Modularidade

Em um sistema multiagentes hierárquico, cada agente ou grupo de agentes é uma unidade discreta. Testes, desenvolvimento e implementação podem ser tratados por unidade. A estrutura modular permite desenvolvimento, atualizações e depuração sem impactar todo o sistema.

Eficiência

A hierarquia traz clareza. Cada agente no sistema tem uma função definida. Sem papéis impostos, os agentes podem não conseguir coordenar de forma eficaz, levando a resultados abaixo do ideal, como gargalos, custos mais altos, atrasos na produção e um fluxo de trabalho mais caótico.

Escalabilidade

A modularidade de um sistema hierárquico de agentes aumenta sua escalabilidade. As organizações podem adicionar mais agentes conforme a necessidade a um grupo, nível ou função específico sem ter que reconstruir o sistema geral a partir do zero. Um agente de alto nível pode coordenar um número crescente de agentes de níveis intermediário e baixo sem precisar de reprogramação significativa.

Tolerância a falhas

Como os sistemas hierárquicos são modulares, as organizações podem adicionar redundância dentro das camadas-chave, melhorando a tolerância geral a falhas. Com vários agentes operando em paralelo, um sistema multiagentes pode manter as operações se um ou mais agentes falharem. Os agentes gerentes de nível superior podem reatribuir tarefas e reestruturar fluxos de trabalho conforme a necessidade.

Desafios dos agentes hierárquicos

Os desafios de projetar e implementar um sistema hierárquico de agentes incluem: 

  • Complexidade 

  • Rigidez 

  • Gargalos de comunicação

Complexidade

Os sistemas hierárquicos têm um design complexo e exigem uma compreensão sutil do processo ou da operação que o sistema se destina a gerenciar. Quando bem construído, um sistema de agentes hierárquico pode levar a uma automação tranquila. Mas, quando mal projetado, as desvantagens podem incluir operação ineficiente, diretrizes de agentes conflitantes e custos excessivos.

Rigidez

Sistemas altamente hierárquicos com longas cadeias de decisão podem ter dificuldades em ambientes de alta volatilidade, onde atrasos em cascata levam a decisões e ações desatualizadas. Arquiteturas multiagentes mais descentralizadas podem ser mais adequadas para cenários dinâmicos.  

Empresas que desejam automatizar partes de seus negócios devem ser criteriosas ao escolher quais áreas são estáveis o suficiente para serem confiadas a uma equipe de agentes de IA. Pode ser melhor deixar ambientes imprevisíveis para equipes de trabalhadores humanos mais adaptáveis e de pensamento rápido.

Gargalos de comunicação

Um sistema multiagentes hierárquico é tão bom quanto sua largura de banda de comunicação ou restrições de latência. Os agentes precisam ser capazes de enviar dados para cima e para baixo na cadeia de comando para que o sistema funcione sem problemas.  

Atrasos na comunicação podem resultar em agentes de alto nível recebendo dados que não refletem mais as circunstâncias do mundo real. Os gargalos de comunicação são especialmente graves quando os agentes de alto nível dependem de um raciocínio computacionalmente caro, porque atrasos podem levar agentes de nível inferior a operar com instruções desatualizadas.

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Autores

Ivan Belcic

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Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

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