O que são agentes de IA hierárquicos?

Os agentes de baixo nível são aqueles que fazem na hierarquia: são agentes especializados que executam tarefas específicas, conforme orientado pelos agentes de nível intermediário e alto acima deles. Agentes de nível inferior também são chamados de subagentes.

Os agentes autônomos de baixo nível são especializados em tarefas específicas e podem usar lógica baseada em regras, APIs , políticas aprendidas, controladores robóticos ou outros algoritmos específicos de tarefas . Alguns agentes de baixo nível, como agentes reflexivos simples são sem estado, ou seja, não mantêm o contexto da tarefa nem uma representação interna do ambiente. Agentes de nível superior, como agentes de aprendizado , por outro lado, geralmente precisam manter o estado ou o contexto para coordenar planos de várias etapas e rastrear dependências.

Os agentes de baixo nível recebem diretrizes de cima, realizam as tarefas atribuídas e, em seguida, relatam os resultados. Os agentes de nível intermediário e alto utilizam os resultados dos agentes de nível baixo para informar as próximas etapas do processo em uma série de dependências interligadas.