Não se pode dizer que um sistema agêntico não possa "misturar e combinar" tipos de agentes, com cada agente adaptado à complexidade do problema em questão. Por exemplo, pode-se imaginar um exemplo da área da saúde: um hospital que emprega não apenas agentes baseados em objetivos para executar fluxos de trabalho, mas também agentes dos outros quatro tipos examinados.

No nível mais simples, um agente de reflexo chamado Vitals Monitor pode simplesmente monitorar os sinais vitais de todos os pacientes. Seu objetivo específico é acionar um alarme se a frequência cardíaca de um paciente, por exemplo, cair abaixo de um certo nível, para melhor alertar um médico ou enfermeiro para intervenção humana. Esse agente pode confiar em algoritmos simples "if/then".

Um nível acima, um agente de reflexo baseado em modelo chamado Inventory Agent pode gerenciar o inventário de medicamentos e suprimentos para o hospital. Ele mantém um modelo interno de inventário atual, padrões de uso históricos e tempos de resposta de parceiros da cadeia de suprimentos, para melhor agilizar os pedidos de reabastecimento.

Em terceiro lugar, um agente baseado em objetivos de nível superior chamado Discharge Planner pode trabalhar para trás a partir do simples objetivo binário da alta do paciente. Ele se basearia em estratégias pré-programadas e árvores de decisão, ao mesmo tempo em que consideraria estados futuros, para coordenar laboratórios, medicamentos e aprovações de especialistas, incluindo todas as subtarefas necessárias. Se uma etapa estiver atrasada, seu módulo de planejamento poderá ser executado novamente, formulando um novo plano. (O agente baseado em objetivos, como a maioria desses agentes, provavelmente receberá ajuste fino em um grande modelo de linguagem.)

Em quarto lugar, um agente baseado em utilidade chamado Bed Assignment Optimizer pode atribuir pacientes a vários quartos, ao mesmo tempo em que tenta maximizar a segurança, a satisfação e o rendimento. Como deve gerenciar vários produtos e compensações complexas, o agente trabalha com uma função de utilidade, avaliando variáveis como contágio, níveis de pessoal e gravidade das doenças.

Em quinto e no mais alto nível, um agente de aprendizado chamado Intake Assistant emprega aprendizado de máquina, buscando padrões de experiências anteriores para melhorar perguntas de triagem, sinalizar pacientes de alto risco e reduzir etapas redundantes. Ao contrário dos agentes de nível inferior, esse agente de aprendizado deve avaliar continuamente conjuntos de dados em evolução, buscando padrões profundos que podem ser invisíveis para seres humanos.

Os cinco agentes trabalham juntos como um conjunto de assistentes virtuais para resolver problemas complexos. Com a orquestração adequada, bem como a integração de vários recursos, desde processamento de linguagemnatural (NLP) e IA generativa até visão computacional e chamadas de ferramentas de APIs, o sistema multiagentes é simples onde precisa ser simples e complexo onde precisa ser complexo.