O que é o AgentGPT?

Diferentemente das versões atuais do ChatGPT da OpenAI, o AgentGPT permite criar agentes de IA autônomos capazes de pensar, planejar, agir e se adaptar em prol de um objetivo definido pelo usuário, com o mínimo de prompts manuais. Uma funcionalidade que torna o AgentGPT especial é sua interface amigável, que torna a funcionalidade de agente de IA acessível para todos os tipos de casos de uso, como pesquisa e coleta de dados, resolução exploratória de problemas, geração de ideias, automatização de tarefas repetitivas, criação de chatbots e muito mais.

O AgentGPT é uma ferramenta no-code, o que significa que os usuários não precisam escrever um software ou configurar um ambiente de desenvolvimento para definir um objetivo, selecionar um modelo e implementar agentes. São fornecidos modelos para ajudar os iniciantes a entender como estruturar objetivos eficazes.

O AgentGPT é um projeto de código aberto desenvolvido principalmente por uma equipe da Reworkd AI. A startup sediada em São Francisco lançou a ferramenta em abril de 2023 e continua a mantê-la. Em termos de preços, a Reworkd oferece uma versão gratuita, bem como um serviço hospedado com planos pagos. O projeto chamou a atenção logo no início, em parte por ser aberto e acessível, com código e documentação disponíveis no Github.

Vale ressaltar que o "GPT" em AgentGPT significa transformador pré-treinado generativo, uma família de grandes modelos de linguagem (LLMs) baseados em uma arquitetura de transformador de deep learning. O nome AgentGPT se deve ao fato de o GPT estar atuando como um agente autônomo, e não apenas como um chatbot, como no ChatGPT, embora ambos se baseiem nos mesmos modelos da OpenAI em termos de detalhes técnicos, como o GPT-3.5 e o GPT-4.

O AgentGPT não deve ser confundido com outras ferramentas de IA agêntica, como o AutoGPT, que é uma ferramenta semelhante executada nas máquinas pessoais dos usuários em vez da web. BabyAGI é outra plataforma agentiva, mais técnica e baseada em Python, frequentemente usada como ferramenta fundamental para desenvolvedores.