Agentes de IA na área da saúde são sistemas de software autônomos que usam inteligência artificial (IA) para perceber informações e raciocinar sobre dados. Eles executam tarefas que apoiam o atendimento clínico, as operações e o engajamento do paciente com o mínimo de solicitações humanas.
Estão se tornando uma tecnologia importante no setor de saúde à medida que as organizações buscam sistemas de IA que possam responder às mudanças de forma mais rápida e eficiente.
As ferramentas de IA já são amplamente utilizadas em todo o setor de saúde para analisar dados e otimizar a alocação de equipes, recursos e instalações. Esses sistemas incluem cada vez mais recursos de IA generativa, como grandes modelos de linguagem (LLMs), que permitem aos usuários interagir com dados e sistemas por meio de linguagem natural.
A IA agêntica vai além. Ao contrário da IA tradicional ou da automação, os agentes de IA são projetados para operar com um grau de independência (agência) enquanto ainda trabalham dentro de limites definidos estabelecidos por uma organização. Esse recurso está impulsionando uma adoção mais ampla, a previsão da Gartner é que até 2028, 33% das aplicações de software empresariais incluirão IA agêntica, o que representa um aumento em relação a menos de 1% em 2024.¹
Os agentes de IA combinam múltiplos recursos de IA, incluindo habilidades cognitivas avançadas, aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural (PLN), em sistemas que podem perceber informações, raciocinar e gerar resultados. Os avanços nos modelos de IA generativa, combinados com frameworks para planejamento e execução, aceleraram o desenvolvimento de agentes de IA, permitindo que eles entendam instruções, gerem insights e coordenem tarefas de múltiplas etapas.
Ao contrário da IA tradicional ou dos algoritmos baseados em regras, os agentes de IA podem se adaptar às mudanças nas condições e operar em ambientes complexos, como sistemas de saúde. Ao se integrarem a sistemas empresariais e ferramentas clínicas, incluindo aplicativos móveis, eles ajudam a melhorar a eficiência operacional mesmo quando as condições mudam com rapidez.
Em um nível básico, um agente de IA reúne informações do seu ambiente e constrói uma compreensão do contexto. Em seguida, avalia possíveis ações, planeja as próximas etapas e decide como prosseguir. Esse processo de raciocínio permite que o agente de IA divida objetivos em tarefas e ajuste sua abordagem à medida que novas informações estão disponíveis.
Quando um plano é elaborado, o agente de IA executa as ações por meio de sistemas conectados ou interagindo com pessoas. O feedback dessas ações pode ser usado para melhorar o desempenho futuro. Juntos, esses recursos permitem que os agentes de IA funcionem como participantes ativos em fluxos de trabalho, em vez de ferramentas passivas que simplesmente geram saídas.
Na área da saúde, os agentes de IA estão se tornando uma tecnologia importante. Eles são projetados para analisar dados complexos de saúde e buscar objetivos clínicos ou operacionais definidos, respeitando as restrições de segurança, regulamentação e governança.
Na prática, os agentes de IA já estão sendo aplicados em uma série de atividades na área da saúde. Eles auxiliam os médicos com a documentação, apresentando informações relevantes sobre o paciente e ajudando a gerenciar as tarefas de acompanhamento. No lado operacional, os agentes de IA da área da saúde coordenam o agendamento, a equipe, a alocação de recursos e podem adaptar os planos à medida que as condições mudam. Agentes de IA voltados para pacientes lidam com o gerenciamento de consultas, a admissão e a comunicação contínua.
Os agentes de IA operam dentro dos limites definidos pelos prestadores de serviços de saúde, padrões clínicos e regulamentações, incluindo HIPAA. Essas proteções permitem que eles respondam às mudanças de forma responsável e mais rápida do que os sistemas que dependem inteiramente da intervenção humana.
À medida que esses sistemas evoluem, as tecnologias de IA generativa, como os grandes modelos de linguagem, permitem uma interação mais natural com os dados e os fluxos de trabalho. Essa progressão prepara o terreno para que os agentes de IA se tornem mais profundamente incorporados aos ecossistemas de saúde, em vez de se limitarem a casos de uso individuais.
Os agentes de IA sinalizam uma mudança estrutural na forma como o trabalho na área da saúde é organizado e executado. Em vez de dar suporte a tarefas isoladas, eles podem planejar, coordenar e atuar em fluxos de trabalho clínicos, operacionais e administrativos. Essa transição muda a forma como o valor é criado na área da saúde, afastando as organizações de processos fragmentados e direcionando-as para sistemas mais integrados e adaptáveis.
Seu papel crescente reflete a complexidade cada vez maior da assistência médica moderna. Os sistemas de saúde e bem-estar devem aumentar os volumes de dados, a escassez da força de trabalho e as crescentes expectativas de acesso e qualidade. À medida que a IA na área da saúde continua amadurecendo, os agentes de IA ajudam a escalar a tomada de decisão clínicas e a execução para além da capacidade humana, tornando-se especialmente importantes à medida que a demanda por cuidados continua ultrapassando os recursos disponíveis.
Os agentes de IA também desafiam pressupostos de longa data sobre papéis profissionais e responsabilidade. À medida que assumem responsabilidades mais autônomas, médicos e administradores devem repensar a forma como supervisionam, confiam e colaboram com sistemas de software. Mais da metade dos executivos da área da saúde (53%) afirma que a cibersegurança e a proteção dos dados dos pacientes são seus maiores desafios.2 Ações orientadas por IA influenciam os resultados dos pacientes, levantando questões importantes sobre supervisão e responsabilidade e moldando a amplitude da adoção desses sistemas.
Os agentes de IA também estão acelerando o ritmo da inovação na área da saúde. Ao gerar insights, coordenar tarefas e aprender ao longo do tempo, eles reduzem a lacuna entre identificar um problema e agir sobre ele. Embora essa dinâmica possa acelerar melhorias, ela também aumenta o risco de desalinhamento com padrões clínicos ou com a prontidão organizacional, tornando a governança e a gestão de mudanças essenciais.
Os agentes de IA pressionam os sistemas de saúde a evoluírem. Elas revelam lacunas em processos, habilidades e liderança que precisam ser abordadas para que a adoção seja bem-sucedida. A entrega de valor pelos agentes de IA dependerá menos da tecnologia em si e mais de como as organizações de saúde adaptam seus funcionários, estruturas e normas.
Os agentes de IA atuam como elemento de integração entre os sistemas de saúde. Ao contrário das ferramentas de propósito único, seu valor vem da coordenação de ações e da manutenção do contexto em fluxos de trabalho que, de outra forma, exigiriam um esforço manual significativo. Os seguintes casos de uso ilustram como as organizações de saúde estão começando a aplicar ou testar os agentes de IA:
Os agentes de IA são frequentemente implementados em sistemas multiagentes para gerenciar fluxos de atendimento que abrangem várias equipes e sistemas. Essa abordagem geralmente envolve a orquestração de agentes de IA, em que vários agentes coordenam tarefas, compartilham contexto e gerenciam dependências em fluxos de trabalho clínicos e operacionais.
Por exemplo, um agente pode gerenciar encaminhamentos. Outro pode monitorar a conclusão do teste. Um terceiro pode avisar os funcionários ou os pacientes quando as próximas etapas forem necessárias. Juntos, esses agentes mantêm os planos de tratamento em andamento sem intervenção manual em cada etapa.
O agente de IA auxilia os médicos gerando resumos de consultas, atualizando registros eletrônicos de saúde (EHRs) e gerenciando tarefas administrativas de acompanhamento. Por exemplo, um agente de IA pode ouvir uma interação com um paciente, elaborar anotações clínicas e encaminhá-las para avaliação, ao mesmo tempo em que faz pedidos ou agenda consultas de acompanhamento. Essa automação da entrada de dados de rotina simplifica os fluxos de trabalho de documentação e ajuda os médicos a manterem o foco no atendimento ao paciente.
Alguns agentes impulsionados por IA auxiliam os médicos sintetizando dados de pacientes e analisando imagens médicas, como ressonância magnética e raios-X, especialmente em especialidades como radiologia e oncologia. Em vez de decidir de forma independente, esses agentes de IA revelam riscos, diretrizes e padrões que apoiam o julgamento humano, melhoram a precisão do diagnóstico e permitem decisões de tratamento mais personalizadas.
Os agentes de IA apoiam a descoberta e o desenvolvimento de medicamentos ao coordenar fluxos de trabalho de análise de dados, simulação e pesquisa em conjuntos de dados grandes e complexos. Eles podem ajudar a identificar compostos promissores, gerenciar ensaios clínicos e adaptar planos de pesquisa à medida que surgem novas descobertas. Conforme a IA na medicina continua avançando, esses agentes permitem uma iteração mais rápida, maior eficiência e colaboração em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de medicamentos.
Os hospitais usam agentes de IA para apoiar o agendamento, a contratação de pessoal e o gerenciamento da capacidade. Um agente de IA pode ajustar os planos de pessoal com base no volume previsto de pacientes ou identificar gargalos nas agendas das salas de cirurgia. Essas capacidades permitem que profissionais de saúde e organizações respondam de forma mais dinâmica às mudanças na demanda.
Um estudo recente da IBM revelou que 69% dos executivos de saúde esperam que a IA aprimore a capacidade de adaptação às mudanças nas demandas clínicas, incluindo respostas mais rápidas durante futuras crises de saúde pública. 2
Agentes de IA alimentam assistentes virtuais, chatbots e outras ferramentas que lidam com agendamento de consultas, atendimento e comunicação básica com o paciente. Esses sistemas geralmente usam IA conversacional para interagir naturalmente com os pacientes, coletar informações sobre sintomas, responder a perguntas e gerenciar o acompanhamento. Essa interação contínua melhora o acesso e aprimora a experiência geral do paciente.
Os agentes de IA monitoram as populações de pacientes para identificar riscos emergentes ou lacunas no atendimento. Utilizando análises preditivas, um agente de IA pode monitorar continuamente os registros e identificar pacientes com sinais iniciais de agravamento ou de condições como doença renal. Insights importantes em tempo real resultantes do monitoramento de pacientes podem desencadear o contato ou o encaminhamento para as equipes de atendimento para avaliação.
Um estudo da IBM revelou que 4 em cada 10 executivos da área da saúde já utilizam IA para monitoramento de pacientes internados e para fornecer alertas precoces sobre problemas de saúde.2
Os agentes de IA auxiliam na automação de fluxos de trabalho administrativos, como faturamento, codificação médica e processos de autorização prévia. Por exemplo, um agente de IA pode reunir a documentação necessária, enviar solicitações de autorização e fazer o acompanhamento junto às operadoras. Gerenciando esses processos administrativos de várias etapas, os agentes de IA reduzem atrasos e perda de receita.
No estudo da IBM, 34% dos executivos da área da saúde relataram que aplicam a IA na gestão do ciclo de receita e orçamento. Enquanto isso, 67% identificam a maior oportunidade para a IA no fortalecimento da coordenação entre operadoras e prestadores de serviços de saúde, bem como na integridade das solicitações de reembolso.2
Os agentes de IA oferecem uma série de benefícios que vão além dos casos de uso individuais. Seu impacto é sentido nas dimensões clínicas, operacionais e organizacionais da área da saúde, moldando a forma como o trabalho é realizado e como o valor é criado.
Melhor coordenação entre sistemas: o trabalho na área da saúde geralmente é fragmentado entre ferramentas, equipes e departamentos. Os agentes de IA podem manter o contexto e coordenar ações através desses limites, reduzindo atrasos e falhas de comunicação. Um terço (34%) dos executivos da área da saúde espera que a IA ajude a melhorar a produtividade. Eles veem seu valor na coordenação de equipes multidisciplinares de saúde dentro dos departamentos e entre hospitais.2
Melhoria contínua ao longo do tempo: com uma governança apropriada, os agentes de IA podem aprender com os resultados e feedback. Esse recurso possibilita que as organizações de saúde refinem processos dinamicamente, em vez de depender apenas de fluxos de trabalho estáticos.
Resposta mais rápida às mudanças: os agentes de IA reduzem o tempo entre a identificação de um problema e a sua resolução. A capacidade de planejar e executar tarefas permite ajustes mais rápidos às condições clínicas e operacionais.
Menos carga administrativa: ao assumir documentação, coordenação e tarefas rotineiras, os agentes de IA reduzem a carga de trabalho não clínica imposta aos médicos e à equipe. Isso favorece o foco em trabalhos de maior valor agregado e ajuda a reduzir o esgotamento profissional.
Padrões mais consistentes: os agentes de IA podem aplicar diretrizes, políticas e regras de maneira confiável. Essa abordagem ajuda a reduzir variações indesejadas e, ao mesmo tempo, apoia os esforços de qualidade e segurança em escala.
Engajamento contínuo do paciente: os agentes de IA possibilitam o suporte ao paciente fora dos ambientes de cuidados tradicionais. A interação contínua permite um melhor acompanhamento, monitoramento e adesão entre as consultas.
Tomada de decisão escalável: os agentes de IA permitem que as organizações de saúde ampliem o suporte à decisão em volumes crescentes de dados e complexidade. Eles ajudam as equipes a tomar decisões informadas em escala sem depender exclusivamente da atenção e disponibilidade humana.
Suporte para transformação de longo prazo: os agentes de IA fazem mais do que otimizar os fluxos de trabalho existentes. Eles fornecem uma base para redesenhar funções, processos e estruturas organizacionais à medida que os sistemas de saúde evoluem.
À medida que os agentes de IA amadurecem, seu impacto na área da saúde passará da execução de tarefas para a coordenação em nível de sistema. Em vez de apoiar o fluxo de trabalho individual, os futuros agentes irão gerenciar cada vez mais a forma como o trabalho migra entre os domínios clínico, operacional e administrativo.
Na descoberta e desenvolvimento de medicamentos, os agentes de IA coordenarão a análise de dados, a simulação e a experimentação em todos os fluxos de trabalho de pesquisa. Eles adaptarão os planos de pesquisa à medida que os resultados surgirem, ajudando as organizações a migrar do insight para a implementação de forma mais rápida.
Os futuros agentes de IA operarão continuamente, em vez de responder a comandos ou eventos. Eles manterão um contexto de longo prazo sobre os pacientes, fluxos de trabalho e metas organizacionais. Essa consciência permitirá que eles antecipem as necessidades, ajustem os planos e intervenham mais cedo.
Os agentes de IA terão uma responsabilidade mais ampla pelo planejamento e execução. No entanto, eles permanecerão limitados por regras clínicas, políticas de governança e supervisão humana. Esse equilíbrio entre autonomia e controle remodelará a forma como médicos e administradores interagem com a tecnologia.
A saúde dependerá cada vez mais de redes de agentes trabalhando juntos entre departamentos, sistemas e até organizações. Esses ambientes de vários agentes permitirão uma coordenação que é difícil de alcançar apenas com o esforço humano, especialmente à medida que o atendimento se torna mais distribuído.
O futuro dos agentes de IA dependerá de frameworks sólidos que lidam com segurança, transparência e IA responsável na área da saúde. As organizações que investem desde o início nessas bases estarão mais bem posicionadas para escalar os sistemas agênticos sem aumentar o risco.
1 Top strategic technology trends for 2025: Agentic AI, Gartner, outubro de 2024
2 Healthcare in the AI era, IBM Institute for Business Value (IBV), originalmente publicado em 13 agosto de 2025