Como implementar agentes de IA em toda a empresa

Publicado 25/06/2026
By Matthew Finio and Amanda Downie

A implementação de agentes de IA é o processo de levar um agente de inteligência artificial (IA) de um protótipo ou ambiente de teste para a operação no mundo real.

Enquanto a construção de um agente se concentra em criar seus recursos, a implementação se concentra em tornar esses recursos confiáveis e úteis no dia a dia. O objetivo da implementação de agentes de IA é fazer com que o agente conclua tarefas para usuários reais, interagindo com dados e sistemas reais.

Um agente de IA implementado costuma trabalhar com outros softwares, bancos de dados e ferramentas de negócios impulsionadas por IA. Ele pode recuperar informações de sistemas da empresa, atualizar registros ou coordenar tarefas entre diferentes aplicações. Essas conexões permitem que o agente comece a contribuir para fluxos de trabalho reais.

A implementação também envolve monitorar como o agente opera depois do lançamento. As equipes monitoram a confiabilidade, a precisão e as interações dos usuários, para que possam identificar problemas e aprimorar os resultados ao longo do tempo. Essa gestão contínua ajuda a manter o agente útil à medida que os requisitos evoluem.

A ascensão da IA agêntica

O Gartner prevê que, até 2028, 33% das aplicações de software corporativo incluirão IA agêntica, ante menos de 1% em 2024.1 Os agentes de IA podem operar com certo grau de autonomia, ou agência, e estão transformando rapidamente a forma como as organizações coletam, analisam e agem sobre as informações. Eles podem ser treinados para analisar informações, raciocinar quanto a elas e executar ações com base no contexto e nos objetivos.

Os sistemas de IA agêntica combinam grandes modelos de linguagem (LLMs), aprendizado de máquina e outras tecnologias de IA para realizar tarefas complexas. Os agentes de IA podem se conectar a ferramentas e fontes de dados externas, recuperar informações em tempo real e executar ações. Eles podem planejar fluxos de trabalho de múltiplas etapas, adaptar-se a condições em mudança e aprender com interações anteriores.

Implementação de agentes de IA em comparação com o desenvolvimento de agentes de IA

A implementação de agentes de IA e o desenvolvimento de agentes de IA estão intimamente relacionados, mas se referem a etapas diferentes do ciclo de vida da IA:

  • O desenvolvimento de agentes de IA concentra-se em projetar, construir e testar o agente. As equipes definem os objetivos do agente, configuram seu comportamento, conectam-no a ferramentas e avaliam seu desempenho em ambientes controlados.

  • A implementação de agentes de IA começa quando o agente está pronto para uso no mundo real. O agente é integrado aos sistemas de negócios, disponibilizado aos usuários, e seu desempenho é gerido ao longo do tempo.

Essa distinção é importante porque criar um agente é apenas o começo. As organizações podem dedicar tempo e recursos à construção e ao refinamento de agentes, mas esses esforços têm pouco impacto enquanto os agentes não são integrados aos fluxos de trabalho do dia a dia. A implementação transforma a IA em uma parte funcional da organização.

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Como funciona a implementação de agentes de IA

A implementação de agentes de IA começa depois que o agente foi projetado, desenvolvido e validado em um ambiente de teste. A validação inclui:

  • Avaliação do agente em relação a critérios de sucesso predefinidos
  • Testes de precisão, confiabilidade e conclusão de tarefas
  • Medição do desempenho em diferentes prompts e cenários
  • Identificação de casos de falha e comportamentos inesperados
  • Verificação de que as integrações e as chamadas de ferramenta funcionam corretamente

As organizações costumam repetir esse processo várias vezes antes de prosseguir com a implementação. O objetivo é estabelecer a confiança de que o agente pode operar com eficácia em ambientes de negócios do mundo real.

A implementação concentra-se em preparar a arquitetura, a infraestrutura e os controles operacionais necessários para dar suporte ao uso no mundo real. Embora os detalhes possam variar de acordo com a organização, a implementação de agentes de IA geralmente segue um processo passo a passo que leva um agente do desenvolvimento a um estado pronto para produção. Essas etapas incluem:

1. Projete a arquitetura de implementação

Concluída a validação, as organizações determinam como o sistema implementado será estruturado. As decisões de arquitetura afetam a capacidade de crescimento do sistema, a confiabilidade de sua operação e a facilidade de manutenção ao longo do tempo. O objetivo do projeto de arquitetura é criar um sistema capaz de dar suporte de forma confiável aos requisitos de negócios, mantendo-se flexível o suficiente para evoluir. As principais decisões incluem:

  • Topologia de agentes: as organizações devem decidir se um único agente dá conta da carga de trabalho ou se vários agentes especializados devem atuar em conjunto. As implementações de agente único costumam ser mais simples de gerenciar e manter. Os sistemas multiagente podem dividir responsabilidades entre agentes com recursos diferentes, o que pode melhorar o desempenho em fluxos de trabalho complexos.

  • Estratégia de modelos: as organizações devem determinar quais modelos de IA impulsionarão a implementação. Um modelo é o sistema de IA subjacente responsável por raciocinar, gerar respostas e executar tarefas. Algumas implementações se baseiam em um único modelo, enquanto outras usam vários modelos com diferentes pontos fortes. Por exemplo, um modelo pode ser escolhido pela velocidade e pelo custo menor, enquanto outro é usado para raciocínios mais complexos. Essas decisões podem afetar a precisão, a latência e os custos operacionais.

  • Comportamento de fallback: as equipes devem determinar como o sistema responderá quando um agente não conseguir concluir uma tarefa, acessar uma ferramenta necessária ou recuperar as informações de que precisa. Algumas implementações encaminham as solicitações a um usuário humano, enquanto outras passam para fluxos de trabalho alternativos ou sistemas de backup. Procedimentos de fallback bem definidos ajudam a melhorar a confiabilidade e a experiência do usuário.

  • Gerenciamento de estado: as equipes devem determinar como o agente gerenciará as informações ao longo do tempo. Os agentes sem estado tratam cada interação de forma independente, o que simplifica a implementação e o dimensionamento. Os agentes com estado retêm o contexto entre conversas ou fluxos de trabalho, o que os torna mais eficazes em tarefas que exigem memória, continuidade ou execução prolongada.

    Essa decisão é distinta da forma como o agente é acionado. Algumas implementações são orientadas por solicitação, ou seja, o agente responde diretamente à entrada do usuário. Outras são orientadas por eventos, em que o agente responde automaticamente a mudanças em sistemas ou fluxos de trabalho conectados. Um único agente pode ser, ao mesmo tempo, com estado e orientado por eventos. Por exemplo, um agente de suporte pode lembrar interações anteriores enquanto responde automaticamente a chamados recém-criados.

  • Estratégia de orquestração: os agentes de IA frequentemente precisam executar várias ações antes de produzir um resultado. Um agente pode recuperar informações, avaliar opções, usar ferramentas externas e gerar uma resposta como parte de um único fluxo de trabalho. A orquestração define como essas atividades são coordenadas e como as informações se movem entre as diferentes etapas. Frameworks como o LangGraph e o LangChain são comumente usados para dar suporte à orquestração e à gestão de fluxos de trabalho.

  • Lógica de roteamento: algumas implementações usam vários modelos, ferramentas ou agentes. O roteamento determina qual recurso deve lidar com uma solicitação específica. Por exemplo, um modelo pode responder a perguntas gerais, enquanto outro fica reservado para tarefas especializadas. Um roteamento eficaz pode melhorar o desempenho e ajudar a controlar os custos.

  • Arquitetura de recuperação: as organizações devem decidir como os agentes acessarão as informações. Algumas implementações apoiam-se em bases de conhecimento internas, enquanto outras se conectam a bancos de dados, repositórios de documentos ou serviços externos. Essas decisões afetam a qualidade, a precisão e a atualidade das informações disponíveis para o agente.

2. Selecione a infraestrutura e os ambientes de tempo de execução

Definida a arquitetura, as organizações escolhem a infraestrutura que dará suporte à implementação. Essas decisões afetam o desempenho, a escalabilidade, a disponibilidade e a complexidade operacional. As principais decisões desta etapa incluem:

  • Ambiente de implementação: as organizações costumam escolher entre ambientes de nuvem, privados ou híbridos. Cada opção envolve compensações. As implementações em nuvem oferecem escalabilidade e reduzem os requisitos de gestão de infraestrutura. Os ambientes privados proporcionam maior controle sobre os dados e os sistemas. As abordagens híbridas combinam elementos de ambos e podem ser usadas quando as organizações têm requisitos específicos de segurança ou conformidade.

  • Modelo de implementação: as equipes devem decidir como as aplicações serão empacotadas e executadas. A conteinerização permite que as aplicações e suas dependências sejam implementadas de forma consistente em diferentes ambientes. As implementações sem servidor reduzem a necessidade de gerenciar a infraestrutura subjacente e podem simplificar o dimensionamento de determinadas cargas de trabalho.

  • Requisitos de escalabilidade: a infraestrutura deve dar suporte às cargas de trabalho esperadas e, ao mesmo tempo, permitir o crescimento futuro. As organizações devem planejar as flutuações de demanda, os requisitos de alta disponibilidade e os cenários de recuperação do sistema antes de iniciar a implementação.

  • Orquestração de tempo de execução: implementações de maior porte costumam usar o Kubernetes e plataformas de orquestração semelhantes para gerenciar recursos computacionais, distribuir cargas de trabalho e manter a disponibilidade do sistema. Essas plataformas podem automatizar muitas tarefas operacionais que, de outro modo, exigiriam intervenção manual.

  • Gerenciamento de ambientes: os ambientes de desenvolvimento, teste e produção devem permanecer consistentes para reduzir os problemas na implementação. Um gerenciamento de ambientes eficaz ajuda as equipes a identificar problemas mais cedo e reduz o risco de comportamentos inesperados após o lançamento.

As organizações também avaliam o quanto as plataformas de implementação se adequam ao seu ecossistema tecnológico atual e se oferecem os recursos de monitoramento, segurança e integração necessários para operações de longo prazo.

3. Conecte fontes de dados e sistemas de negócio

A maioria dos agentes de IA agrega valor por conseguir acessar informações e interagir com outros sistemas. Durante a implementação, as organizações estabelecem as conexões que permitem aos agentes recuperar dados e executar ações.

Entre as integrações comuns estão bancos de dados, bases de conhecimento, repositórios de documentos, plataformas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP), ferramentas de suporte ao cliente e outras aplicações de negócios. A complexidade dessas integrações influencia de forma significativa o esforço geral de implementação e a manutenção do sistema no longo prazo. Entre as considerações importantes estão:

  • Métodos de integração: as conexões costumam ser estabelecidas por meio de interfaces de programação de aplicativos (APIs), kits de desenvolvimento de software (SDKs) e conectores de software. Essas interfaces permitem que o agente troque informações com outras aplicações e serviços.

  • Uso de ferramentas: muitos agentes de IA dependem de chamadas de ferramenta para concluir tarefas. Um agente de atendimento ao cliente pode abrir um chamado de suporte, enquanto um agente de vendas pode atualizar um registro no CRM. As organizações precisam determinar quais ações o agente está autorizado a executar e sob quais condições.

  • Dependências: os agentes de IA podem depender de vários sistemas externos. Se um desses sistemas ficar indisponível, o desempenho do agente pode ser afetado. Compreender e gerenciar as dependências ajuda a melhorar a confiabilidade.

  • Acesso a dados: a arquitetura de recuperação determina de onde o agente obtém informações. Durante a implementação, as organizações precisam definir quais informações cada sistema conectado disponibilizará ao agente e quais restrições serão aplicadas. Essas decisões convertem os planos de arquitetura em controles operacionais e ajudam a equilibrar os requisitos de usabilidade, segurança e conformidade.

4. Implemente controles de segurança e governança

As considerações de segurança e governança influenciam quase todas as etapas da implementação de agentes de IA. As decisões sobre acesso a dados, permissões de ferramentas e integrações de sistemas costumam ser tomadas em conjunto com o trabalho de arquitetura e integração descrito nas etapas anteriores.

Antes de disponibilizar um agente aos usuários, as organizações confirmam que esses controles estão totalmente implementados e definem com clareza como o agente pode operar e quais ações pode executar. Entre as principais medidas de segurança estão:

  • Autenticação e autorização: esses controles verificam identidades e definem o que os usuários e aplicações estão autorizados a acessar. Em muitas implementações, o próprio agente também recebe uma identidade e permissões próprias. Essa abordagem permite que as ações do agente sejam autenticadas, auditadas e gerenciadas de forma independente dos usuários a quem ele dá suporte. Essa separação proporciona maior visibilidade e controle sobre como os sistemas de negócios são acessados.

  • Gerenciamento de acesso: as permissões baseadas em funções ajudam a limitar o acesso a informações sensíveis e a sistemas críticos para o negócio.

  • Proteções: as organizações implementam restrições que impedem os agentes de executar ações proibidas, acessar dados não autorizados ou gerar saídas inadequadas.

  • Supervisão humana: os processos de revisão com humano no circuito são comumente usados para ações de alto risco, decisões sensíveis ou requisitos regulatórios. Esses controles permitem que as pessoas revisem ou aprovem determinadas atividades antes de sua conclusão.

  • Proteção contra ameaças: os agentes de IA enfrentam riscos que os sistemas de software tradicionais não enfrentam. Os ataques de injeção de prompt tentam manipular o comportamento do agente por meio de instruções maliciosas. As organizações também monitoram vulnerabilidades, uso indevido e comportamentos inesperados que possam gerar preocupações de segurança.

5. Implemente, monitore e melhore continuamente

Assim que a arquitetura, a infraestrutura e os controles estiverem implementados, o agente pode ser implementado em aplicações e fluxos de trabalho de negócios. Essa implementação pode abranger um site, um aplicativo móvel, uma plataforma de mensagens ou um sistema de negócios interno.

A maioria das organizações usa processos de implementação automatizados e pipelines de integração contínua/entrega contínua (CI/CD) para testar atualizações, lançar novas versões e gerenciar as mudanças ao longo do tempo. Essas práticas ajudam a reduzir o risco operacional e a melhorar a consistência entre os ambientes.

Após a implementação, o monitoramento passa a ser uma atividade contínua. As equipes costumam acompanhar:

  • Latência: o tempo necessário para o agente processar solicitações e gerar respostas. Uma latência alta pode prejudicar a experiência do usuário.

  • Disponibilidade: se o agente e seus sistemas de apoio permanecem acessíveis quando necessário.

  • Taxas de conclusão de tarefas: com que sucesso o agente conclui as ações e os fluxos de trabalho atribuídos.

  • Desempenho das ferramentas: com que frequência o agente acessa ferramentas externas e se essas interações estão produzindo os resultados esperados.

  • Novas tentativas e falhas: tentativas repetidas de execução de tarefas podem indicar problemas no fluxo de trabalho, erros de sistema ou problemas de integração.

As organizações também usam ferramentas de observabilidade para obter uma visibilidade mais profunda do comportamento do agente. Esses sistemas capturam os caminhos de execução dos fluxos de trabalho, os pontos de decisão e as interações do sistema, o que torna a depuração e a resolução de problemas mais eficazes.

6. Gestão contínua

A implementação de agentes de IA é um processo iterativo. Não é a etapa final do ciclo de vida de desenvolvimento de IA (ADLC) mais amplo, mas um processo contínuo de operar, aprimorar e governar sistemas de IA em ambientes reais. As equipes refinam regularmente os prompts, expandem integrações, ajustam fluxos de trabalho e reavaliam o desempenho à medida que os requisitos de negócios evoluem.

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Componentes da implementação de agentes de IA

Um agente de IA implementado costuma ser composto por vários componentes interconectados. Juntos, esses componentes permitem que o agente compreenda solicitações, acesse informações, interaja com sistemas externos e dê suporte a operações de negócios do mundo real.

  • Modelos de IA: no centro da maioria das implementações de agentes de IA está um LLM. O modelo funciona como o mecanismo de raciocínio do agente e permite que ele interprete instruções em linguagem natural, gere respostas e decida como abordar uma tarefa. Muitas implementações usam modelos de base de provedores como OpenAI, Anthropic, Google ou Meta. Algumas organizações também implementam modelos especializados, treinados ou ajustados para setores ou fluxos de trabalho específicos.

  • Orquestração de agentes de IA: muitas vezes, os agentes de IA precisam ir além de uma única interação de prompt e resposta. Eles podem precisar reunir informações, avaliar opções, usar ferramentas e concluir várias etapas antes de chegar a um resultado. Algumas implementações dependem de um único agente, enquanto outras usam sistemas multiagente que colaboram para concluir tarefas complexas.

    Os sistemas de orquestração coordenam essas atividades. Eles gerenciam a execução de tarefas, determinam quais ferramentas devem ser usadas, executam chamadas de ferramenta e controlam como as informações fluem entre as diferentes partes do fluxo de trabalho do agente. Em muitas implementações, a orquestração também cuida do roteamento de tarefas entre ferramentas, nós de processamento e sistemas multiagente. LangGraph e LangChain são frameworks de orquestração populares que oferecem ferramentas para gerenciar fluxos de trabalho, interações entre agentes e uso de ferramentas.

  • Sistemas de recuperação: muitos agentes de IA dependem do acesso a informações que vão além das incluídas no treinamento do modelo. Para atender a essa necessidade, as implementações costumam conectar os agentes a bancos de dados internos, repositórios de documentos, bases de conhecimento e aplicativos de negócios.

    Os sistemas de recuperação determinam como as informações são armazenadas, organizadas e acessadas durante as interações do agente. Em vez de depender apenas do conhecimento existente do modelo, o agente pode recuperar em tempo real informações atualizadas ou específicas da organização quando necessário. Essa abordagem ajuda a melhorar a precisão e permite que os agentes trabalhem com informações que mudam ao longo do tempo.

    O design dos sistemas de recuperação pode influenciar de forma significativa o desempenho e a qualidade das respostas. As organizações precisam determinar quais informações devem estar acessíveis, com que frequência os dados são atualizados e como priorizar as informações quando há várias fontes disponíveis.

  • Integrações externas: ao contrário dos chatbots tradicionais, os agentes de IA podem interagir com sistemas externos. Por meio de APIs, integrações de software e ferramentas como um SDK, os agentes podem recuperar informações, atualizar registros, gerar relatórios ou disparar processos.

    Por exemplo, um agente pode acessar uma plataforma de CRM, abrir chamados de suporte, agendar reuniões ou consultar sistemas de estoque. Essas integrações permitem que os agentes operem dentro dos fluxos de trabalho existentes.

  • Sistemas de memória: muitas implementações incluem sistemas que ajudam os agentes a manter o contexto ao longo das interações. A memória pode variar do contexto conversacional de curto prazo ao armazenamento de longo prazo de preferências do usuário, informações de projetos ou histórico de tarefas.

    O gerenciamento de contexto ajuda os agentes a fornecer respostas mais relevantes e a manter a continuidade em fluxos de trabalho complexos. Sem um tratamento de contexto eficaz, os agentes podem perder informações importantes à medida que as interações se tornam mais complexas.

  • Frameworks de implementação: muitas organizações usam frameworks de software para simplificar o desenvolvimento, a implementação e o gerenciamento de agentes de IA. Esses frameworks oferecem recursos comuns, como orquestração de fluxos de trabalho, gerenciamento de memória, integração de ferramentas e rastreamento de estado.

    Ao oferecer componentes e modelos reutilizáveis, os frameworks de implementação podem reduzir o esforço de desenvolvimento e tornar as implementações de agentes de IA mais fáceis de manter e escalar.

  • Infraestrutura de tempo de execução: os agentes implementados operam dentro de uma infraestrutura subjacente que fornece recursos computacionais, rede e disponibilidade do sistema. Dependendo dos requisitos da organização, os agentes podem ser executados em uma infraestrutura de nuvem, privada ou híbrida. Muitas organizações usam serviços de nuvem de provedores como AWS e Microsoft Azure para implementar agentes de IA.

    A infraestrutura de tempo de execução determina como as aplicações do agente são executadas, escalam e se recuperam de falhas. Ela também dá suporte aos recursos necessários para processar solicitações, interagir com sistemas externos e manter um desempenho confiável. Algumas organizações usam tecnologias de código aberto como o Kubernetes para gerenciar e escalar agentes de IA implementados.

  • Gerenciamento de acesso: como os agentes de IA podem interagir com informações sensíveis e sistemas de negócios, as organizações precisam de mecanismos para controlar o que o agente pode acessar e quais ações pode executar. O gerenciamento de acesso ajuda a definir permissões para usuários, aplicações e sistemas conectados.

    Esses controles podem incluir políticas de autenticação, autorização e acesso baseado em funções. As organizações também implementam proteções operacionais que ajudam a limitar o que os agentes podem fazer e como interagem com os sistemas. Um gerenciamento de acesso adequado ajuda a reduzir os riscos de segurança e, ao mesmo tempo, permite que os agentes operem com eficácia dentro dos limites aprovados.

  • Sistemas de monitoramento: os sistemas de monitoramento oferecem visibilidade sobre como os agentes implementados operam em ambientes reais. As organizações usam esses sistemas para acompanhar métricas como qualidade das respostas, taxas de conclusão de tarefas, latência e disponibilidade do sistema.

    As ferramentas de observabilidade oferecem uma visão mais aprofundada do comportamento do agente ao registrar caminhos de decisão, uso de ferramentas e execução de fluxos de trabalho. Esses sistemas também podem ajudar as equipes a identificar problemas de desempenho ao acompanhar falhas, novas tentativas e gargalos.

Onde as organizações estão implementando agentes de IA

As estratégias de implementação variam conforme a organização e o setor, mas várias funções de negócios se tornaram áreas comuns para a adoção de agentes de IA. As implementações a seguir concentram-se em tarefas que envolvem reunir informações, executar ações rotineiras ou apoiar a tomada de decisões dos funcionários.

Explore em mais detalhes esses e outros casos de uso de agentes de IA.

Operações bancárias e finanças

Bancos, instituições financeiras e equipes de finanças corporativas estão cada vez mais implementando agentes de IA para apoiar análises, relatórios e serviços voltados ao cliente. Os agentes podem ajudar a reunir informações financeiras, resumir relatórios e auxiliar os funcionários em tarefas de pesquisa rotineiras.

Algumas implementações também oferecem suporte a atendimento ao cliente, detecção de fraudes e avaliação de riscos. Como esses ambientes envolvem dados sensíveis e requisitos regulatórios, os agentes de IA costumam ser implementados com controles de supervisão e governança mais rigorosos do que em muitas outras funções de negócio.

Atendimento ao cliente

O atendimento ao cliente é uma das áreas mais comuns de implementação de agentes de IA. As organizações usam agentes para responder a perguntas de clientes, fornecer informações sobre produtos e auxiliar em solicitações relacionadas a contas. Muitas dessas implementações se integram a sites, aplicativos móveis e plataformas de mensagens em que os clientes podem obter suporte a qualquer momento.

Agentes mais avançados podem se conectar a bases de conhecimento, registros de clientes e sistemas de suporte. Essas conexões permitem que eles recuperem informações, criem tíquetes e auxiliem em tarefas de atendimento de rotina antes de encaminhar questões mais complexas a atendentes humanos.

Recursos humanos

As equipes de recursos humanos usam agentes de IA para dar suporte à integração de funcionários, à orientação sobre políticas e às atividades de recrutamento. Os funcionários podem interagir com esses agentes para encontrar informações sobre benefícios, políticas do local de trabalho e procedimentos internos sem precisar vasculhar uma documentação extensa.

O recrutamento é uma área comum de implementação. Os agentes podem ajudar a filtrar candidaturas, responder a perguntas de candidatos e coordenar o agendamento de entrevistas, o que permite que as equipes de RH dediquem mais tempo à avaliação dos candidatos.

Marketing

Os departamentos de marketing usam agentes de IA para apoiar a criação de conteúdo, o planejamento de campanhas e a análise de público. Os agentes podem auxiliar as equipes na pesquisa de temas, na geração de ideias de conteúdo, no resumo de tendências de mercado e no desenvolvimento de materiais de marketing em múltiplos canais.

Algumas organizações também implementam agentes para monitorar o desempenho de campanhas, analisar o feedback dos clientes e identificar oportunidades emergentes. Os profissionais de marketing continuam responsáveis pelas decisões de estratégia e de marca, mas os agentes de IA podem ajudar a acelerar muitas das tarefas de pesquisa e produção.

Operações e cadeias de suprimentos

As equipes de operações implementam agentes de IA para apoiar a gestão de fluxos de trabalho, a coordenação de recursos, o monitoramento de processos e a automação de negócios. Em ambientes de fabricação, logística e distribuição, os agentes podem ajudar a acompanhar atividades em múltiplos sistemas e a identificar possíveis gargalos antes que afetem o desempenho.

As operações de cadeia de suprimentos são uma área crescente de implementação de agentes de IA. Os agentes podem auxiliar em processos de ponta a ponta, incluindo gestão de estoque, rastreamento de remessas, coordenação com fornecedores e previsão de demanda. Eles fazem isso reunindo informações de múltiplas fontes e as apresentando em um formato mais praticável.

Vendas

As equipes de vendas implementam agentes de IA ao longo de todo o processo de vendas, da geração de leads ao apoio à negociação. Os agentes de IA podem identificar possíveis clientes, pesquisar empresas, resumir informações de contas e ajudar a priorizar oportunidades. Esses recursos dão aos representantes de vendas mais tempo para interagir com os clientes.

Algumas implementações também apoiam etapas posteriores do ciclo de vendas. Elas preparam resumos de reuniões, redigem comunicações de acompanhamento e respondem a perguntas sobre produtos, preços ou contas de clientes. Esses recursos ajudam as equipes de vendas a gerenciar pipelines maiores e a responder mais rapidamente às oportunidades.

Desenvolvimento de software

As equipes de desenvolvimento de software estão cada vez mais implementando agentes de IA para apoiar as atividades de programação, teste e manutenção de software. Os agentes podem ajudar a gerar código, revisar pull requests, identificar bugs e auxiliar em tarefas de documentação. Eles também podem recuperar informações de repositórios, plataformas de desenvolvimento e fontes internas de conhecimento para apoiar os fluxos de trabalho de engenharia.

Implementações mais avançadas auxiliam na garantia de qualidade, na análise de código e no planejamento de desenvolvimento. Os agentes de IA podem ajudar desenvolvedores que trabalham com linguagens de programação comuns, como Python, dando às equipes mais tempo para dedicar à arquitetura, à resolução de problemas e ao desenvolvimento de produtos.

Benefícios da implementação de agentes de IA

As organizações implementam agentes de IA por muitas razões, mas a maioria dos benefícios se enquadra em algumas categorias comuns.

  • Melhor apoio à decisão: os agentes de IA podem ajudar os funcionários a tomar decisões mais rápidas e bem fundamentadas ao reunir, resumir e organizar informações.

  • Tempos de resposta mais rápidos: os agentes podem responder a perguntas, prestar assistência e concluir tarefas mais rapidamente do que os processos tradicionais, o que melhora a capacidade de resposta tanto para clientes quanto para funcionários.

  • Maior escalabilidade: uma vez implementados, os agentes de IA podem dar conta de cargas de trabalho crescentes sem exigir que as organizações ampliem o quadro de pessoal no mesmo ritmo.

  • Melhor acesso a informações: os agentes podem se conectar a múltiplos sistemas e fontes de conhecimento. Essas conexões facilitam que os usuários encontrem informações relevantes quando precisam delas.

  • Maior eficiência: os agentes de IA podem dar conta de tarefas de rotina, recuperar informações e concluir fluxos de trabalho de múltiplas etapas mais rapidamente do que os processos manuais.

  • Maior produtividade: os agentes de IA reduzem o tempo gasto em tarefas repetitivas, o que permite que os funcionários se concentrem em trabalhos de maior valor que exigem julgamento ou especialização humana.

  • Resultados mais consistentes: os agentes de IA seguem instruções e fluxos de trabalho definidos, o que ajuda a reduzir variações na forma como tarefas comuns são executadas.

  • Redução de custos operacionais: as organizações podem reduzir o custo de certos processos ao automatizar atividades de rotina e melhorar a eficiência dos fluxos de trabalho.

Desafios da implementação de agentes de IA

Embora os agentes de IA possam gerar um valor significativo, operá-los em escala pode apresentar diversos desafios técnicos e operacionais.

  • Requisitos de conformidade: as organizações que atuam em setores regulamentados enfrentam requisitos mais rigorosos relacionados à privacidade de dados, à segurança e à manutenção de registros. Estabelecer políticas de governança no início do processo de implementação pode ajudar a cumprir essas obrigações.

  • Qualidade dos dados: os agentes de IA dependem de informações precisas e acessíveis. Dados incompletos, desatualizados ou inconsistentes podem reduzir o desempenho e levar a resultados não confiáveis. Avaliações regulares de dados e práticas claras de gerenciamento de dados podem ajudar a melhorar os resultados.

  • Monitoramento e manutenção: a implementação não é um evento único. Os agentes de IA exigem monitoramento, atualizações e otimização contínuos à medida que as necessidades do negócio evoluem. Supervisão humana dedicada e revisões regulares podem ajudar a manter a eficácia no longo prazo.

  • Escalabilidade: um agente de IA que funciona bem durante os testes pode encontrar desafios à medida que o uso aumenta. O planejamento de infraestrutura, os testes e arquiteturas de implementação escaláveis podem ajudar a sustentar o crescimento ao longo do tempo.

  • Riscos de segurança: como os agentes de IA frequentemente interagem com informações sensíveis e sistemas de negócio, eles podem introduzir novas preocupações de segurança. As organizações podem reduzir o risco implementando controles de acesso robustos, monitorando a atividade dos agentes e as protegendo contra ameaças.

  • Integração de sistemas: muitas organizações dependem de múltiplas aplicações, bancos de dados e sistemas legados que não foram projetados para funcionar com agentes de IA. Integrar esses sistemas pode ser complexo e demorado. Começar com fluxos de trabalho bem definidos e priorizar integrações de alto valor pode ajudar a simplificar a implementação.

  • Adoção pelos usuários: funcionários e clientes podem hesitar em depender de sistemas orientados por IA, especialmente quando os fluxos de trabalho estão mudando. Comunicação clara, tutoriais de integração e treinamento e uma implementação gradual podem ajudar a gerar confiança e a incentivar a adoção.

Autores

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think

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