Como implementar agentes de IA em toda a empresa

A implementação de agentes de IA é o processo de levar um agente de inteligência artificial (IA) de um protótipo ou ambiente de teste para a operação no mundo real.
Enquanto a construção de um agente se concentra em criar seus recursos, a implementação se concentra em tornar esses recursos confiáveis e úteis no dia a dia. O objetivo da implementação de agentes de IA é fazer com que o agente conclua tarefas para usuários reais, interagindo com dados e sistemas reais.
Um agente de IA implementado costuma trabalhar com outros softwares, bancos de dados e ferramentas de negócios impulsionadas por IA. Ele pode recuperar informações de sistemas da empresa, atualizar registros ou coordenar tarefas entre diferentes aplicações. Essas conexões permitem que o agente comece a contribuir para fluxos de trabalho reais.
A implementação também envolve monitorar como o agente opera depois do lançamento. As equipes monitoram a confiabilidade, a precisão e as interações dos usuários, para que possam identificar problemas e aprimorar os resultados ao longo do tempo. Essa gestão contínua ajuda a manter o agente útil à medida que os requisitos evoluem.
O Gartner prevê que, até 2028, 33% das aplicações de software corporativo incluirão IA agêntica, ante menos de 1% em 2024.1 Os agentes de IA podem operar com certo grau de autonomia, ou agência, e estão transformando rapidamente a forma como as organizações coletam, analisam e agem sobre as informações. Eles podem ser treinados para analisar informações, raciocinar quanto a elas e executar ações com base no contexto e nos objetivos.
Os sistemas de IA agêntica combinam grandes modelos de linguagem (LLMs), aprendizado de máquina e outras tecnologias de IA para realizar tarefas complexas. Os agentes de IA podem se conectar a ferramentas e fontes de dados externas, recuperar informações em tempo real e executar ações. Eles podem planejar fluxos de trabalho de múltiplas etapas, adaptar-se a condições em mudança e aprender com interações anteriores.
A implementação de agentes de IA e o desenvolvimento de agentes de IA estão intimamente relacionados, mas se referem a etapas diferentes do ciclo de vida da IA:
Essa distinção é importante porque criar um agente é apenas o começo. As organizações podem dedicar tempo e recursos à construção e ao refinamento de agentes, mas esses esforços têm pouco impacto enquanto os agentes não são integrados aos fluxos de trabalho do dia a dia. A implementação transforma a IA em uma parte funcional da organização.
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A implementação de agentes de IA começa depois que o agente foi projetado, desenvolvido e validado em um ambiente de teste. A validação inclui:
As organizações costumam repetir esse processo várias vezes antes de prosseguir com a implementação. O objetivo é estabelecer a confiança de que o agente pode operar com eficácia em ambientes de negócios do mundo real.
A implementação concentra-se em preparar a arquitetura, a infraestrutura e os controles operacionais necessários para dar suporte ao uso no mundo real. Embora os detalhes possam variar de acordo com a organização, a implementação de agentes de IA geralmente segue um processo passo a passo que leva um agente do desenvolvimento a um estado pronto para produção. Essas etapas incluem:
Concluída a validação, as organizações determinam como o sistema implementado será estruturado. As decisões de arquitetura afetam a capacidade de crescimento do sistema, a confiabilidade de sua operação e a facilidade de manutenção ao longo do tempo. O objetivo do projeto de arquitetura é criar um sistema capaz de dar suporte de forma confiável aos requisitos de negócios, mantendo-se flexível o suficiente para evoluir. As principais decisões incluem:
Definida a arquitetura, as organizações escolhem a infraestrutura que dará suporte à implementação. Essas decisões afetam o desempenho, a escalabilidade, a disponibilidade e a complexidade operacional. As principais decisões desta etapa incluem:
As organizações também avaliam o quanto as plataformas de implementação se adequam ao seu ecossistema tecnológico atual e se oferecem os recursos de monitoramento, segurança e integração necessários para operações de longo prazo.
A maioria dos agentes de IA agrega valor por conseguir acessar informações e interagir com outros sistemas. Durante a implementação, as organizações estabelecem as conexões que permitem aos agentes recuperar dados e executar ações.
Entre as integrações comuns estão bancos de dados, bases de conhecimento, repositórios de documentos, plataformas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP), ferramentas de suporte ao cliente e outras aplicações de negócios. A complexidade dessas integrações influencia de forma significativa o esforço geral de implementação e a manutenção do sistema no longo prazo. Entre as considerações importantes estão:
As considerações de segurança e governança influenciam quase todas as etapas da implementação de agentes de IA. As decisões sobre acesso a dados, permissões de ferramentas e integrações de sistemas costumam ser tomadas em conjunto com o trabalho de arquitetura e integração descrito nas etapas anteriores.
Antes de disponibilizar um agente aos usuários, as organizações confirmam que esses controles estão totalmente implementados e definem com clareza como o agente pode operar e quais ações pode executar. Entre as principais medidas de segurança estão:
Assim que a arquitetura, a infraestrutura e os controles estiverem implementados, o agente pode ser implementado em aplicações e fluxos de trabalho de negócios. Essa implementação pode abranger um site, um aplicativo móvel, uma plataforma de mensagens ou um sistema de negócios interno.
A maioria das organizações usa processos de implementação automatizados e pipelines de integração contínua/entrega contínua (CI/CD) para testar atualizações, lançar novas versões e gerenciar as mudanças ao longo do tempo. Essas práticas ajudam a reduzir o risco operacional e a melhorar a consistência entre os ambientes.
Após a implementação, o monitoramento passa a ser uma atividade contínua. As equipes costumam acompanhar:
As organizações também usam ferramentas de observabilidade para obter uma visibilidade mais profunda do comportamento do agente. Esses sistemas capturam os caminhos de execução dos fluxos de trabalho, os pontos de decisão e as interações do sistema, o que torna a depuração e a resolução de problemas mais eficazes.
A implementação de agentes de IA é um processo iterativo. Não é a etapa final do ciclo de vida de desenvolvimento de IA (ADLC) mais amplo, mas um processo contínuo de operar, aprimorar e governar sistemas de IA em ambientes reais. As equipes refinam regularmente os prompts, expandem integrações, ajustam fluxos de trabalho e reavaliam o desempenho à medida que os requisitos de negócios evoluem.
Um agente de IA implementado costuma ser composto por vários componentes interconectados. Juntos, esses componentes permitem que o agente compreenda solicitações, acesse informações, interaja com sistemas externos e dê suporte a operações de negócios do mundo real.
As estratégias de implementação variam conforme a organização e o setor, mas várias funções de negócios se tornaram áreas comuns para a adoção de agentes de IA. As implementações a seguir concentram-se em tarefas que envolvem reunir informações, executar ações rotineiras ou apoiar a tomada de decisões dos funcionários.
Explore em mais detalhes esses e outros casos de uso de agentes de IA.
Bancos, instituições financeiras e equipes de finanças corporativas estão cada vez mais implementando agentes de IA para apoiar análises, relatórios e serviços voltados ao cliente. Os agentes podem ajudar a reunir informações financeiras, resumir relatórios e auxiliar os funcionários em tarefas de pesquisa rotineiras.
Algumas implementações também oferecem suporte a atendimento ao cliente, detecção de fraudes e avaliação de riscos. Como esses ambientes envolvem dados sensíveis e requisitos regulatórios, os agentes de IA costumam ser implementados com controles de supervisão e governança mais rigorosos do que em muitas outras funções de negócio.
O atendimento ao cliente é uma das áreas mais comuns de implementação de agentes de IA. As organizações usam agentes para responder a perguntas de clientes, fornecer informações sobre produtos e auxiliar em solicitações relacionadas a contas. Muitas dessas implementações se integram a sites, aplicativos móveis e plataformas de mensagens em que os clientes podem obter suporte a qualquer momento.
Agentes mais avançados podem se conectar a bases de conhecimento, registros de clientes e sistemas de suporte. Essas conexões permitem que eles recuperem informações, criem tíquetes e auxiliem em tarefas de atendimento de rotina antes de encaminhar questões mais complexas a atendentes humanos.
As equipes de recursos humanos usam agentes de IA para dar suporte à integração de funcionários, à orientação sobre políticas e às atividades de recrutamento. Os funcionários podem interagir com esses agentes para encontrar informações sobre benefícios, políticas do local de trabalho e procedimentos internos sem precisar vasculhar uma documentação extensa.
O recrutamento é uma área comum de implementação. Os agentes podem ajudar a filtrar candidaturas, responder a perguntas de candidatos e coordenar o agendamento de entrevistas, o que permite que as equipes de RH dediquem mais tempo à avaliação dos candidatos.
Os departamentos de marketing usam agentes de IA para apoiar a criação de conteúdo, o planejamento de campanhas e a análise de público. Os agentes podem auxiliar as equipes na pesquisa de temas, na geração de ideias de conteúdo, no resumo de tendências de mercado e no desenvolvimento de materiais de marketing em múltiplos canais.
Algumas organizações também implementam agentes para monitorar o desempenho de campanhas, analisar o feedback dos clientes e identificar oportunidades emergentes. Os profissionais de marketing continuam responsáveis pelas decisões de estratégia e de marca, mas os agentes de IA podem ajudar a acelerar muitas das tarefas de pesquisa e produção.
As equipes de operações implementam agentes de IA para apoiar a gestão de fluxos de trabalho, a coordenação de recursos, o monitoramento de processos e a automação de negócios. Em ambientes de fabricação, logística e distribuição, os agentes podem ajudar a acompanhar atividades em múltiplos sistemas e a identificar possíveis gargalos antes que afetem o desempenho.
As operações de cadeia de suprimentos são uma área crescente de implementação de agentes de IA. Os agentes podem auxiliar em processos de ponta a ponta, incluindo gestão de estoque, rastreamento de remessas, coordenação com fornecedores e previsão de demanda. Eles fazem isso reunindo informações de múltiplas fontes e as apresentando em um formato mais praticável.
As equipes de vendas implementam agentes de IA ao longo de todo o processo de vendas, da geração de leads ao apoio à negociação. Os agentes de IA podem identificar possíveis clientes, pesquisar empresas, resumir informações de contas e ajudar a priorizar oportunidades. Esses recursos dão aos representantes de vendas mais tempo para interagir com os clientes.
Algumas implementações também apoiam etapas posteriores do ciclo de vendas. Elas preparam resumos de reuniões, redigem comunicações de acompanhamento e respondem a perguntas sobre produtos, preços ou contas de clientes. Esses recursos ajudam as equipes de vendas a gerenciar pipelines maiores e a responder mais rapidamente às oportunidades.
As equipes de desenvolvimento de software estão cada vez mais implementando agentes de IA para apoiar as atividades de programação, teste e manutenção de software. Os agentes podem ajudar a gerar código, revisar pull requests, identificar bugs e auxiliar em tarefas de documentação. Eles também podem recuperar informações de repositórios, plataformas de desenvolvimento e fontes internas de conhecimento para apoiar os fluxos de trabalho de engenharia.
Implementações mais avançadas auxiliam na garantia de qualidade, na análise de código e no planejamento de desenvolvimento. Os agentes de IA podem ajudar desenvolvedores que trabalham com linguagens de programação comuns, como Python, dando às equipes mais tempo para dedicar à arquitetura, à resolução de problemas e ao desenvolvimento de produtos.
As organizações implementam agentes de IA por muitas razões, mas a maioria dos benefícios se enquadra em algumas categorias comuns.
Embora os agentes de IA possam gerar um valor significativo, operá-los em escala pode apresentar diversos desafios técnicos e operacionais.
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