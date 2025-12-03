Como criar um agente de IA

Agentes orientados por LLMs podem não somente entender a intenção das entradas dos usuários, como também discernir ações a serem tomadas em resposta e gerar saídas que as fazem acontecer.

Em seu nível mais fundamental, um agente de IA generativa é simplesmente um LLM operando em um ambiente no qual sua capacidade de processamento de linguagem natural (NLP) é usada para gerar texto que pode funcionar como entrada para ferramentas externas e fontes de dados às quais foi conectado. Por exemplo, o LLM que conduz um agente pode produzir uma SQL query para extrair informações de um banco de dados da empresa ou um objeto JSON estruturado para fazer uma chamada de API que acione uma ação específica em uma aplicação externa.

Essas saídas do LLM não são ações em si: elas simplesmente acionam ações ao serem enviadas para essas ferramentas externas. Se o LLM receber um conjunto claro de lógica sobre quais ações ele deve acionar em resposta a um determinado feedback de seu ambiente, ele poderá planejar e executar tarefas de forma autônoma de uma maneira mais dinâmica do que sistemas mais antigos baseados em regras explícitas, como a automação robótica de processos ( RPA).

Uma maneira de configurar essa arquitetura agêntica (conectar um LLM às APIs para chamadas de ferramentas externas e fontes de dados, estabelecer a lógica para quais saídas ele deve gerar e quando, e assim por diante) é codificá-la a partir do zero em qualquer linguagem de programação comum, como Python ou Javascript. Isso permite o maior grau de controle, personalização e transparência, mas também exige o maior trabalho manual e conhecimento técnico.

Como alternativa, existem muitos serviços projetados para agilizar o processo de criação e implementação de seus próprios agentes de IA. Frameworks de agentes de IA simplificam o processo de programação por meio de blocos de construção predefinidos, enquanto as plataformas de agentes de IA fornecem uma solução completa para a criação e implementação de agentes. A escolha ideal para seu primeiro agente dependerá de seu nível de habilidade e experiência, bem como da natureza do caso de uso pretendido.

Em qualquer caso e em qualquer nível de habilidade, o processo de construção de seu próprio agente de IA deve começar da mesma forma: definir cuidadosamente a finalidade de seu agente de IA e identificar as ferramentas e informações necessárias para atingir essa finalidade.