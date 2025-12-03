Como criar um agente de IA

Um agente de IA é um sistema que pode aproveitar ferramentas externas e fontes de dados para executar tarefas com o mínimo de intervenção humana. Embora os agentes de IA também possam ser alimentados por aprendizagem por reforço (RL) ou até mesmo regras explícitas, na linguagem moderna o termo geralmente se refere a um sistema com um grande modelo de linguagem (LLM) como seu mecanismo. Embora existam muitos frameworks e plataformas para construir agentes de IA com LLMs, atendendo a quase todos os níveis de conhecimento técnico especializado, todos dependem de uma compreensão profunda dos usuários e do propósito de seu agente para ter sucesso.
Agentes orientados por LLMs podem não somente entender a intenção das entradas dos usuários, como também discernir ações a serem tomadas em resposta e gerar saídas que as fazem acontecer.
Em seu nível mais fundamental, um agente de IA generativa é simplesmente um LLM operando em um ambiente no qual sua capacidade de processamento de linguagem natural (NLP) é usada para gerar texto que pode funcionar como entrada para ferramentas externas e fontes de dados às quais foi conectado. Por exemplo, o LLM que conduz um agente pode produzir uma SQL query para extrair informações de um banco de dados da empresa ou um objeto JSON estruturado para fazer uma chamada de API que acione uma ação específica em uma aplicação externa.
Essas saídas do LLM não são ações em si: elas simplesmente acionam ações ao serem enviadas para essas ferramentas externas. Se o LLM receber um conjunto claro de lógica sobre quais ações ele deve acionar em resposta a um determinado feedback de seu ambiente, ele poderá planejar e executar tarefas de forma autônoma de uma maneira mais dinâmica do que sistemas mais antigos baseados em regras explícitas, como a automação robótica de processos ( RPA).
Uma maneira de configurar essa arquitetura agêntica (conectar um LLM às APIs para chamadas de ferramentas externas e fontes de dados, estabelecer a lógica para quais saídas ele deve gerar e quando, e assim por diante) é codificá-la a partir do zero em qualquer linguagem de programação comum, como Python ou Javascript. Isso permite o maior grau de controle, personalização e transparência, mas também exige o maior trabalho manual e conhecimento técnico.
Como alternativa, existem muitos serviços projetados para agilizar o processo de criação e implementação de seus próprios agentes de IA. Frameworks de agentes de IA simplificam o processo de programação por meio de blocos de construção predefinidos, enquanto as plataformas de agentes de IA fornecem uma solução completa para a criação e implementação de agentes. A escolha ideal para seu primeiro agente dependerá de seu nível de habilidade e experiência, bem como da natureza do caso de uso pretendido.
Em qualquer caso e em qualquer nível de habilidade, o processo de construção de seu próprio agente de IA deve começar da mesma forma: definir cuidadosamente a finalidade de seu agente de IA e identificar as ferramentas e informações necessárias para atingir essa finalidade.
Receba insights selecionados sobre as notícias mais importantes (e intrigantes) sobre IA. Inscreva-se no nosso boletim informativo semanal Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
O primeiro e mais importante passo para construir um agente de IA é entender suas necessidades, como um agente de IA pode lidar com elas e como você pode medir objetivamente seu desempenho. Um agente simples, com um problema claramente definido para resolver e uma solução bem mapeada para esse problema, tem mais chances de sucesso do que um agente altamente sofisticado, cujo fluxo de trabalho é pouco adequado à tarefa em questão.
O problema que seu agente de IA pretende resolver ditará as decisões lógicas e técnicas sobre seu projeto. Um agente de suporte ao cliente envolve prompts, ferramentas e ambientes totalmente diferentes do que um agente de avaliação automática de código ou um agente financeiro projetado para consultar dados de receita da empresa e fornecer insights de business intelligence. Um problema estreitamente definido pode ser abordado com um único agente, enquanto um problema amplamente definido pode exigir um sistema multiagentes.
Comece com perguntas simples sobre seu agente.
Quem o usará? Os usuários técnicos e os usuários não técnicos têm expectativas diferentes, desde o quão ativamente precisarão gerenciar o fluxo de trabalho até o tipo de interface de usuário com a qual se sentirão confortáveis.
Quais são as responsabilidades dele? Você precisará decidir se o agente de IA destina-se a resolver todo o problema ou simplesmente automatizar algumas das subtarefas mais tediosas necessárias para resolvê-lo.
Que tipos de entradas ele processará? Um agente que processa várias modalidades de dados (texto, áudio, imagem, vídeo) pode exigir vários modelos. Existem modelos multimodais, mas às vezes um único modelo de IA não fornece precisão adequada em todas as suas necessidades específicas. Por exemplo, se seu agente precisar extrair texto de imagens e PDFs,um modelo de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) pode superar um modelo generalista de linguagem de visão (VLM). Se esses PDFs contêm tabelas, gráficos e equações complexos, talvez você precise de um modelo dedicado de document conversion. Se o seu agente estiver trabalhando com exemplos muito específicos de nicho ou de domínio, seus modelos constituintes talvez precisem de um ajuste fino em um conjunto de dados personalizado.
Que fontes de dados e bases de conhecimento ele precisará acessar? Uma das funções mais básicas e essenciais da IA agêntica é a geração aumentada de recuperação (RAG). Um chatbot para suporte ao cliente, por exemplo, pode precisar consultar informações da plataforma de CRM de sua empresa ou das perguntas frequentes. Um agente de engenharia de software provavelmente precisará consultar sua base de código. Muitos agentes precisam acessar informações em tempo real por meio de mecanismos de pesquisa ou serviços da web específicos. É essencial conhecer não apenas as informações das quais um agente de IA precisará, mas também onde elas podem ser encontradas.
Quais ferramentas ele precisará acessar? Um dos benefícios fundamentais de um agente de IA é a capacidade de complementar os recursos de um LLM por meio do uso de ferramentas externas. Um agente atuando como “assistente de IA” deve ser capaz de escrever e modificar itens de calendário. Os agentes de programação precisam de um ambiente isolado para executar scripts. Um agente de IA em um ambiente de vendas ou marketing pode precisar de aplicativos externos para enviar e-mails e outras comunicações. Calculadoras externas ou mecanismos computacionais como o Wolfram Alpha garantem que as operações matemáticas possam ser realizadas de forma confiável e rápida.
Como você vai medir o sucesso? O desenvolvimento de agentes de IA é um processo iterativo de testes, implementação, avaliação e otimização. Dependendo de seu caso de uso, o "sucesso" pode ser medido de forma variável em função de coisas como tempo economizado, avaliações, taxas de conclusão, precisão ou avaliações diretas de usuários.
Você também precisará levar em consideração aspectos práticos.
Seu agente de IA estará operando em um ambiente sensível ao tempo no qual a velocidade é essencial? Ou a precisão será mais importante? Prioridades diferentes geralmente exigem modelos diferentes e níveis diferentes de complexidade dos fluxos de trabalho.
Que tipo de hardware e orçamento você tem disponíveis? Diferentes LLMs implicam diferentes custos e requisitos computacionais, seja por meio de preços de APIs (para modelos de código fechado) ou de custos de hardware e computação em nuvem.
Os prompts de entrada aos quais seu agente de IA responde serão altamente variados e complexos? Serão simples e repetitivos?
Como costuma acontecer no mundo dos LLMs, o "melhor" agente não é necessariamente o mais sofisticado: é aquele que atende com mais eficiência às suas necessidades e limitações. Sistemas agênticos mais simples são mais fáceis e baratos de operar, mais fáceis de depurar e mais fáceis de explicar às pessoas que precisam usá-los.
Uma das decisões mais importantes é qual modelo(s) específico(s) servirá(ão) como o mecanismo de tomada de decisão de seu agente autônomo.
Como regra geral, prioridades diferentes exigem LLMs diferentes. Em alguns casos de uso, a velocidade pode ter precedência sobre a precisão principal. Em outros ambientes, a precisão é fundamental. O primeiro cenário exige LLMs menores e mais rápidos; o segundo se beneficia de modelos maiores e mais eficientes. Quando um fluxo de trabalho agêntico envolve detalhes particularmente complexos ou planejamento multietapas, pode valer a pena considerar um modelo de raciocínio . Se seu fluxo de trabalho envolver tarefas diretas e repetitivas, isso pode não justificar a latência adicional e os custos computacionais.
Em muitos casos, seu fluxo de trabalho pode se beneficiar de um sistema multiagentes. Em uma configuração multiagentes típica, um agente orientado por um LLM maior recebe a solicitação inicial e a divide em subtarefas, que então delega a agentes orientados por LLMs menores, que executam rapidamente tarefas especializadas.
As mesmas considerações devem ser levadas em conta na escolha de outros tipos de modelos. Seu caso de uso envolve uma tarefa de computer vision, como detecção de objetos ou segmentação de imagens? Se respostas em tempo real forem essenciais, um modelo rápido baseado em redes neurais convolucionais (CNN) pode ser o mais adequado. Se a precisão máxima é o mais importante, um transformador de visão (ViT) mais lento, mas com melhor desempenho, pode ser melhor.
No contexto da IA agêntica, os usuários devem considerar métricas de desempenho de LLMs diferentes das que priorizariam no contexto de aplicações orientadas por chatbots. Por exemplo, o desempenho em benchmarks que refletem o conhecimento mundial e a escrita criativa pode ser útil para um chatbot, mas de pouca importância para um agente de IA que terá acesso a fontes de dados externas e produzirá um texto breve e orientado por propósito. Para a IA agêntica, as habilidades de chamada de função e de acompanhamento de instruções de um modelo geralmente têm precedência.
Se você não estiver preparado para programar seu agente de IA a partir do zero, você vai querer explorar diferentes frameworks de agentes de IA ou plataformas de agentes de IA.
Os frameworks de agentes de IA são, essencialmente, bibliotecas de código que fornecem componentes projetados para serem montados juntos em fluxos de trabalho agênticos. Em vez de ter que programar cada elemento a partir do zero, os desenvolvedores podem usar os trechos de código, classes e funções predefinidos de um framework agêntico como blocos de construção para simplificar e agilizar o processo. Idealmente, os frameworks oferecem uma abordagem mais rápida e escalável do que o código bruto, mas ainda permitem um alto grau de controle e personalização. componente projetados para serem montados juntos em fluxo de trabalho agêntico Em vez de ter que programar cada elemento a partir do zero, os desenvolvedores podem usar os trechos de código, classes e funções predefinidos de um framework agêntico como blocos de construção para simplificar e agilizar o processo. Idealmente, os frameworks oferecem uma abordagem mais rápida e escalável do que o código bruto, mas ainda permitem um alto grau de controle e personalização.
Plataformas de agentes de IA, como o IBM watsonx.Orchestrate, são mais abrangentes. Elas abrangem não somente as ferramentas para criar agentes, mas também a infraestrutura para hospedar, implementar, monitorar e gerenciar esses agentes em escala. Muitas plataformas de agentes de IA oferecem interfaces de usuário (IU) com pouco código ou até mesmo no-code , permitindo que até mesmo iniciantes e usuários não técnicos criem e usem agentes de IA para aplicações do mundo real usando uma abordagem baseada em modelos.
Frameworks e plataformas geralmente não são mutuamente exclusivos. Embora algumas plataformas restrinjam os usuários a fluxos de trabalho no-code ou sejam projetadas exclusivamente para compatibilidade com modelos ou frameworks específicos, outras (incluindo o watsonx.Orchestrate) dependem de framework e são adequadas a vários níveis de habilidade. Essas plataformas geralmente incluem uma IU dedicada para a criação de agentes, mas também oferecem aos usuários a opção de criar agentes por meio de um framework de sua escolha e simplesmente usar a plataforma para implementá-los e gerenciá-los.
O Guia de agentes de IA da IBM fornece visões gerais, guias passo a passo e tutoriais para uma ampla variedade de frameworks de código aberto para a criação de agentes de IA. Aqui, em ordem alfabética, estão links para explicações e tutoriais para vários frameworks conhecidos.
O Autogen é um framework de código aberto mantido pela Microsoft projetado para sistemas escaláveis de IA multiagentes. Para ajudar a começar, você pode explorar este tutorial para RAG multiagentes com o AutoGen.
O BabyAGI é um framework agêntico experimental de código aberto, construído e mantido por Yohei Nakajima.
O ChatDev é um framework agêntico de código aberto projetado para simular uma empresa de software virtual, na qual vários agentes de IA desempenham diferentes funções dentro dessa estrutura organizacional. A finalidade é servir como um ambiente ideal para o estudo da inteligência coletiva, com os agentes ajudando uns aos outros a resolver tarefas específicas por meio de dramatização. Saiba mais por meio deste tutorial para desenvolvimento de software colaborativo no ChatDev.
O CrewAI é uma framework de orquestração de código aberto proeminente baseada em Python, otimizado para fluxos de trabalho multiagentes, configurável para uso com qualquer LLM ou API de código aberto. Para se familiarizar com ele, confira este tutorial sobre otimização de prateleiras de varejo com sistemas multimodais e multiagentes.
O IBM watsonx Orchestrate oferece uma variedade de watsonx Agents otimizados para executar de forma autônoma muitas funções comuns do ambiente de trabalho.
O LangChain está entre os primeiros e mais populares frameworks de orquestração para agentes de IA de código aberto. Enquanto o LangChain é otimizado para "encadear" tarefas em fluxos de trabalho lineares, o LangGraph é um framework baseado em gráficos projetado para fluxos de trabalho mais complexos e não lineares. Você pode experimentar o LangChain por meio deste tutorial de chamada de ferramentas ou experimentar o LangGraph com tutoriais para criar um agente SQL ou um agente ReAct de suporte de TI.
O LangFlow é um framework de código aberto de pouco código e no-code desenvolvido com base em uma interface gráfica de usuário (GUI) de arrastar e soltar.
O MetaGPT é um framework multiagentes no qual cada agente atua como um funcionário seguindo um fluxo de trabalho simplificado e estritamente especializado. Você pode experimentá-lo usando este tutorial para automação multiagentes da criação de documentos de requisitos do produto (PRD).
O AutoGPT é uma plataforma de código aberto originalmente projetada para integrar os modelos GPT da OpenAI em fluxos de trabalho agênticos. Agora também oferece integração com uma ampla variedade de modelos abertos, bem como modelos proprietários adicionais, como o Claude ou Gemini.
O BeeAI é a primeira plataforma de código aberto construída com base no Agent Communication Protocol (ACP), um padrão aberto projetado para permitir uma comunicação fluida entre agentes de IA construídos em qualquer framework. Originalmente desenvolvido pela IBM Research, o BeeAI agora está hospedado na Linux Foundation. Para ajudar a começar, você pode verificar este tutorial para um sistema de gerenciamento de contratos multiagentes com o BeeAI.
O IBM watsonx Orchestrate é uma plataforma completa e independente de framework para criar, implementar e coordenar agentes em toda a empresa. Ele oferece fluxos de trabalho que vão desde arrastar e soltar, IUs de criadores de agentes de IA no-code até personalização total pro-code. Os usuários podem aproveitar agentes criados previamente, desenvolver seus próprios agentes dentro da plataforma ou importar agentes de terceiros de outros lugares, conforme acharem melhor.
Como os sistemas multiagentes complexos começaram a proliferar no ecossistema de IA, vários protocolos de agentes de IA foram propostos para padronizar as comunicações entre os agentes de IA e as APIs de outros sistemas. Embora se espere que o setor eventualmente se unifique em torno de um único padrão, atualmente há vários protocolos em uso.
A maioria dos frameworks se esforça para acomodar todos os protocolos conhecidos, mas em alguns casos sua preferência de protocolo pode limitar sua escolha de framework e vice-versa. Alguns protocolos proeminentes de agentes de IA incluem:
Agent Communication Protocol (ACP): originalmente lançado pelo BeeAI da IBM, o ACP tem como objetivo definir e padronizar os meios pelos quais os agentes de IA operam e se comunicam entre si. O ACP utiliza comunicação baseada em REST com base nas convenções HTTP padrão, facilitando a integração de agentes de IA em produção. Foi projetado para comunicação assíncrona por padrão e não requer nenhuma biblioteca especializada. Você pode explorá-lo por meio deste tutorial.
Agent2Agent (A2A): originalmente lançado pelo Google e outros parceiros sob a plataforma Google Cloud em abril de 2025, agora é hospedado pela Linux Foundation como um projeto de código aberto. Segue uma configuração de modelo cliente-serviço com um fluxo de trabalho de três etapas: descoberta, autenticação e comunicação. Para uma experiência prática com o A2A, consulte este tutorial. Vale a pena observar que a Linux Foundation, que agora opera o ACP e o A2A, está trabalhando para fundir os dois protocolos, migrando a funcionalidade do ACP para o A2A.
Model Context Protocol (MCP): lançado pela Anthropic, o MCP padroniza as comunicações por meio de um sistema de conversões no formato JSON-RPC. O MCP foi adotado por muitos provedores de tecnologia proeminentes, incluindo Figma, Notion, Atlassian, Zapier, Striper, PayPal e Square. Para saber mais sobre o MCP, acesse este tutorial para criar um MCP
Descubra nossas cinco previsões sobre o que definirá as empresas mais bem-sucedidas em 2030 e as etapas que os líderes podem seguir para obter uma vantagem em priorizar a IA.
Aprenda como a evolução das regulamentações e o surgimento de agentes de IA estão remodelando a necessidade de frameworks robustos de governança de IA.
O Techsplainers da IBM detalha os fundamentos da IA agêntica, desde os conceitos-chave até os casos de uso do mundo real. Episódios claros e rápidos ajudam você a aprender rapidamente os fundamentos.
Aprenda estratégias comprovadas para aumentar a produtividade e impulsionar a transformação empresarial com IA e inovação no núcleo.
Aprofunde-se neste guia abrangente que detalha os principais casos de uso e recursos, fornecendo recomendações passo a passo para ajudar você a escolher as soluções certas para sua empresa.
Saiba como agentes de IA e assistentes de IA podem trabalhar juntos para atingir novos níveis de produtividade.
Entenda como a IA generativa é capaz de aliviar sua carga de trabalho e aumentar a produtividade
Saiba como as organizações estão deixando de lançar a IA em pilotos díspares para usá-la para impulsionar a transformação no núcleo.
Descubra como você pode liberar todo o potencial da IA generativa com agentes de IA.
Aprenda maneiras de usar a IA para ser mais criativo e eficiente e começar a se adaptar a um futuro que envolve trabalhar em estreita colaboração com agentes de IA.
Mantenha-se a par dos novos agentes de IA, um ponto de ruptura fundamental na revolução da IA.
Fique à frente da curva com nossos especialistas em IA neste episódio de Mixture of Experts enquanto eles se aprofundam no futuro dos agentes de IA e muito mais.
Crie, implemente e gerencie assistentes e agentes de IA potentes que automatizam fluxos de trabalho e processos com a IA generativa.
Construa o futuro do seu negócio com soluções de IA em que você pode confiar.
Os serviços de IA da IBM Consulting ajudam a reinventar a forma como as empresas trabalham com IA para gerar transformação.