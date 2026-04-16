A IA agêntica está emergindo como uma força definidora na fabricação moderna, com base nos recursos tradicionais de IA na fabricação, ao mesmo tempo em que introduz um maior grau de autonomia e coordenação.
A IA agêntica na manufatura refere-se a sistemas de inteligência artificial autônomos e orientados por objetivos que podem planejar, tomar decisões e agir em ambientes de produção com o mínimo de intervenção humana. Os sistemas agênticos geralmente funcionam como agentes de IA coordenados, formando um sistema multiagentes que opera em fluxos de trabalho, em vez de dentro de tarefas isoladas.
Os agentes inteligentes equilibram continuamente restrições como capacidade, mão de obra e disponibilidade de material, e podem ajustar dinamicamente a produção quando ocorrem interrupções. Essa coordenação permite que as fábricas respondam às mudanças nas condições enquanto otimizam continuamente o desempenho.
Na prática, isso significa que os sistemas agênticos podem detectar ineficiências e agir sobre elas em tempo real, muitas vezes sem esperar pela entrada humana. Eles também podem automatizar fluxos de trabalho em processos de produção, reduzindo a coordenação manual e os atrasos. As operações se tornam mais adaptáveis e mais bem alinhadas às mudanças nas demandas de produção.
No chão de fábrica, a IA agêntica também fortalece a tomada de decisões, combinando dados em tempo real com contexto e objetivos definidos. Em vez de apenas sinalizar um defeito, um sistema pode ajustar as configurações da máquina, acionar verificações de qualidade e rastrear as causas raiz em todos os processos upstream. Algoritmos avançados, aprendizado de máquina e raciocínio de IA impulsionam essas ações. Essas tecnologias criam um ciclo de decisão contínuo que considera custo, qualidade e entrega juntos e usa o feedback para melhorar os resultados ao longo do tempo.
A manutenção e a gestão de ativos estão evoluindo de maneira semelhante à medida que a IA agêntica migra da previsão para a execução. Em vez de apenas identificar possíveis falhas, esses sistemas podem Initiate® e coordenar respostas. Eles podem programar a manutenção e alinhar o serviço com as prioridades de produção. Essas habilidades criam uma abordagem mais proativa, em que o downtime é previsto e gerenciado.
Além do chão de fábrica, a IA agêntica ajuda a sincronizar a cadeia de suprimentos e as decisões de produção. Na verdade, 62% dos líderes da cadeia de suprimentos reconhecem que os agentes de IA incorporados nos fluxos de trabalho operacionais aceleram a velocidade de ação, acelerando a tomada de decisões, as recomendações e as comunicações.1
Sistemas impulsionados por IA podem interpretar a demanda, restrições de fornecedores e condições logísticas ao mesmo tempo. A IA na logística também desempenha um papel crescente, permitindo respostas mais rápidas e informadas a interrupções. Os fabricantes podem manter os níveis de serviço e, ao mesmo tempo, controlar os custos.
O Gartner prevê que, até 2028, 33% das aplicações de software empresarial incluirão IA agêntica, o que representa um aumento em relação aos menos de 1% em 2024.2 Ainda assim, adotá-lo requer atenção cuidadosa à qualidade de dados, integração e governança.
As organizações precisam de uma infraestrutura digital robusta, incluindo sensores de IOT (Internet das coisas) e sistemas de execução de fabricação, para dar suporte a dados em tempo real e permitir fabricação inteligente. Esses sistemas ajudam a garantir que as ações autônomas estejam alinhadas com os objetivos de negócios.
A supervisão humana continua sendo importante, especialmente em cenários complexos em que são necessários julgamento e responsabilidade. À medida que a adoção cresce, os fabricantes precisarão equilibrar a autonomia com o controle enquanto criam confiança nesses sistemas.
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A IA agêntica no setor de fabricação muda a forma como as decisões são tomadas e executadas em todas as operações, não apenas em tarefas ou sistemas isolados. Ambientes tradicionais dependem de estruturas de decisão em camadas, onde os dados migrar para análise e as instruções fluem de volta para execução.
Os sistemas agênticos comprimem esse ciclo ao incorporar a tomada de decisão diretamente nos fluxos de trabalho, permitindo que as fábricas respondam às mudanças nas condições em tempo real. As funções de software e humanas mudam da execução de tarefas para a supervisão de sistemas autônomos.
Os ambientes de produção são definidos por alta variabilidade, ciclos de vida de produtos mais curtos e, às vezes, cadeias de suprimentos voláteis. A IA agêntica permite que os fabricantes gerenciem essa complexidade de forma contínua e coordenada. Essa sincronização melhora sua capacidade de antecipar mudanças e refinar modelos de Forecasting em tempo real.
Como os sistemas agênticos operam em funções tradicionalmente separadas, como produção, manutenção e cadeia de suprimentos, eles reduzem os silos. Esse modelo operacional unificado permite que as ações em uma área sejam informadas pelas condições em outra.
No chão de fábrica, a IA agêntica remodela a forma como as pessoas trabalham. Os funcionários deixam de executar tarefas predefinidas e passam a supervisionar sistemas e tomar decisões de nível superior. As funções-chave mudam e novas habilidades são necessárias, o que afeta o treinamento, o planejamento da força de trabalho e as prioridades de liderança.
De forma mais ampla, a IA agêntica reflete uma mudança nas tendências de fabricação, à medida que as organizações migram em direção a ambientes autônomos e auto-otimizados. Os primeiros adotantes já estão lançando iniciativas estratégicas para incorporar a IA agêntica nas operações principais. As fábricas tornam-se sistemas dinâmicos que podem se ajustar dentro de metas definidas, em vez de depender da direção humana constante. Esse novo nível de autonomia ajuda os fabricantes a criar uma vantagem competitiva mais forte, ao mesmo tempo em que aumenta as expectativas de eficiência, capacidade de resposta e escalabilidade.
A IA agêntica pode detectar defeitos, tomar medidas corretivas e rastrear problemas de qualidade em todo o processo de produção. Ele conecta dados de sensores, sistemas de inspeção e desempenho histórico. A computer vision é frequentemente usada para controle de qualidade automatizado, identificando o problema, determinando como corrigi-lo e evitando que ele aconteça novamente. Essas ações podem incluir ajustar as configurações da máquina ou acionar mais inspeções. Ao melhorar continuamente os processos, esses sistemas também ajudam a aprimorar a qualidade do produto.
Por exemplo, na fabricação de eletrônicos, se um sistema detectar um defeito recorrente de soldagem, ele poderá modificar automaticamente os parâmetros de temperatura ou tempo no equipamento. Ao mesmo tempo, pode Initiate verificações de qualidade direcionadas em soldas recentes e identificar causas que ocorreram anteriormente, como materiais inconsistentes.
A IA agêntica pode ajustar continuamente os cronogramas de produção com base em inputs em tempo real, como pedidos recebidos e a disponibilidade de máquinas e mão de obra. Ela também coordena robôs e permite a automação avançada de tarefas, ajudando a garantir que as etapas de produção sejam executadas com eficiência à medida que as prioridades mudam. Esses sistemas recalculam o sequenciamento à medida que as condições mudam, ajudando os fabricantes a manter a produção mesmo quando ocorre um problema, como uma interrupção na cadeia de suprimentos.
Um exemplo comum é a montagem automotiva, em que um atraso na remessa de um componente importante normalmente interrompe uma linha de produção. Um sistema agêntico pode manter a produção em andamento, resequenciando automaticamente os trabalhos, priorizando veículos que não exigem a peça que está faltando e reequilibrando as cargas de trabalho entre as linhas de montagem.
Em vez de otimizar etapas individuais, a IA agêntica permite a melhoria contínua em fluxos de trabalho de fabricação inteiros. Ela avalia as compensações entre custo, velocidade e qualidade e faz ajustes que beneficiam o sistema geral.
Em uma fábrica de bens de consumo, o sistema agêntico pode identificar que velocidades de produção um pouco mais lentas reduzem o número de defeitos. Também pode reduzir o tempo e o custo gastos na correção de produtos defeituosos, melhorando a eficiência geral. O sistema pode então implementar e monitorar esse ajuste automaticamente e refinar o equilíbrio ao longo do tempo com base nos resultados.
As operações de fabricação muitas vezes enfrentam custos de energia e metas de sustentabilidade flutuantes. A IA agêntica pode gerenciar dinamicamente o consumo de energia, alinhando as atividades de produção com preços, demanda e metas ambientais. Considera fatores externos e eficiência operacional em suas decisões.
Um exemplo pode ser visto em setores de energia intensiva, como aço ou produtos químicos, onde o sistema pode mudar certos processos de fabricação para horários de pico, quando os custos de energia são mais baixos. Ela também pode equilibrar o uso de máquinas para reduzir o consumo total e manter a produção.
A IA agêntica cria uma abordagem mais integrada à gestão de ativos. O sistema agêntico estende a manutenção preditiva ao coordenar a resposta completa a possíveis problemas nos equipamentos. Ela avalia quando a manutenção deve ocorrer, alinhando-a com os cronogramas de produção e ajuda a garantir que os recursos necessários estejam disponíveis.
Em uma fábrica de grande porte, se uma máquina crítica apresentar sinais de desgaste, o sistema poderá programar a manutenção durante uma pausa de produção planejada. Ela pode solicitar peças de reposição e designar técnicos para realizar o trabalho necessário. Também pode evitar interrupções transferindo temporariamente as cargas de trabalho para outras máquinas.
A IA agêntica está começando a transformar a maneira como os fabricantes projetam e desenvolvem novos produtos, acelerando os fluxos de trabalho de pesquisa e desenvolvimento. Esses sistemas podem dividir problemas complexos de engenharia em tarefas menores. Eles podem gerar alternativas de projeto e coordenar simulações, muitas vezes usando um digital twin para testar e validar o desempenho em um ambiente virtual. Esse processo reduz o tempo necessário para migrar do conceito para o design validado e melhora a qualidade dos resultados.
Por exemplo, um fabricante automotivo que desenvolve um novo componente pode usar a IA agêntica para gerar automaticamente variações de projeto com base nos requisitos de desempenho. Ao incorporar recursos de IA generativa e grandes modelos de linguagem (LLM), o sistema pode auxiliar na resolução de problemas complexos. Ela pode executar testes virtuais e refinar especificações com base nos resultados, permitindo que os engenheiros se concentrem em decisões de nível superior.
Um departamento de vendas não está baseado no chão de fábrica, mas impacta diretamente o planejamento da produção e o alinhamento com a demanda. A IA agêntica está influenciando a forma como os fabricantes gerenciam as vendas e o engajamento do cliente. Esses sistemas podem analisar dados de clientes, tendências de mercado e disponibilidade de produtos para orientar estratégias de preços, configuração e vendas em tempo real. Esse processo cria um vínculo mais estreito entre demanda e fabricação.
Por exemplo, um fabricante de equipamentos industriais pode usar a IA agêntica para recomendar configurações de máquinas personalizadas com base nos padrões de uso e no comportamento de compra anterior de um cliente. Ao mesmo tempo, o sistema pode alinhar essas recomendações com a capacidade de produção atual e a disponibilidade de componentes para ajudar a garantir que o que é vendido possa ser feito de forma eficiente.
A IA agêntica pode sincronizar decisões de produção com as condições da cadeia de suprimentos. O sistema monitora o desempenho dos fornecedores, os níveis de inventário e a demanda. Ele usa modelos de previsão de demanda para atualizar continuamente sua previsão, então ajusta as estratégias de aquisição e produção de acordo.
Esse processo reduz o atraso entre as alterações externas e as respostas internas e ajuda a evitar gargalos ou excesso de inventário. Em um estudo da IBM, 76% dos CSCOs afirmam que agentes de IA que realizam tarefas repetitivas baseadas em impacto em um ritmo mais rápido do que as pessoas melhorarão a eficiência geral dos seus processos. 1
Por exemplo, se um fornecedor sinalizar um atraso, o sistema pode ajustar automaticamente as quantidades dos pedidos e identificar fornecedores alternativos. Ou pode modificar os planos de produção para usar os materiais disponíveis de forma mais eficiente. Em setores em rápida evolução, esse nível de capacidade de resposta ajuda a evitar gargalos e o acúmulo excessivo de inventário.
A capacidade da IA agêntica de agir de forma autônoma, coordenar fluxos de trabalho e aprender continuamente cria impactos mensuráveis em operações, inovação e desempenho de negócios. Os benefícios incluem:
A IA agêntica oferece um potencial significativo, mas não é uma solução plug-and-play. A implementação e operação desses sistemas introduzem novos desafios técnicos, organizacionais e estratégicos. Eles não se limitam à implementação, mas se estendem à forma como os sistemas são governados, integrados e confiáveis ao longo do tempo.
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1. Scaling supply chain resilient: Agentic AI for self operations, IBM Institute for Business Value (IBV) em parceria com Oracle e Accelalpha, publicado originalmente em 08 de abril de 2025
2. Top Strategic Technology Trends for 2025: Agentic AI, Gartner, outubro de 2024