A digitalização teve um impacto profundo no setor de fabricação, permitindo que as empresas otimizem processos, melhorem a qualidade e reduzam custos. A Indústria 4.0 (também conhecida como a quarta revolução industrial) é a fase mais recente da transformação digital do setor de fabricação. Ela integra tecnologias avançadas (como a Internet das Coisas (IoT), inteligência artificial (IA) e computação em nuvem) nos processos de fabricação existentes de uma organização.

A Indústria 4.0 permite que os fabricantes realizem coleta e análise de dados em tempo real para grandes quantidades de dados, fornecendo insights valiosos sobre suas operações.

Ela também ajuda as organizações a gerenciar e manter equipamentos com mais facilidade, utilizando armazenamento em nuvem e facilitando a comunicação entre equipamentos habilitados para criar sistemas de fabricação mais flexíveis e ágeis que podem se adaptar rapidamente às mudanças na demanda.