Contudo, embora a onda em torno da implementação de IA continue aumentando, muitas organizações estão percebendo que o retorno sobre o investimento (ROI) de suas soluções de IA está sendo insuficiente. Um relatório de 2023 do IBM Institute for Business Value descobriu que as iniciativas de IA em toda a empresa alcançaram um ROI de apenas 5,9%. Enquanto isso, esses mesmos projetos de IA incorreram em um investimento de capital de 10%1.

Então, por que a maioria das empresas está lutando para lucrar com as soluções orientadas por IA? E como elas podem obter um ROI melhor em 2025? Acontece que ter IA não é suficiente. Alguns líderes empresariais migraram para a IA em um movimento impulsivo de curto prazo, orientado pelo FOMO (medo de perder), para ficar à frente de seus concorrentes. Outros imaginaram a IA empresarial como o martelo da estratégia de negócios para cada prego. Ambos os grupos esqueceram a importância da nuance e do planejamento.

“As pessoas disseram: 'Primeiro passo: vamos usar LLMs (grandes modelos de linguagem). Segundo passo: Para que devemos usá-los?'” comentou Marina Danilevsky, Cientista Pesquisadora Sênior de Tecnologias de Linguagem na IBM. O comentário dela é um alerta para empresas que podem cair na mesma armadilha de miopia com agentes de IA em 2025.

Alcançar um ROI positivo em uma transformação de IA exige a abordagem inversa. Felizmente, há um nascer do sol no horizonte para as empresas e a inteligência artificial. Não é apenas possível, mas provável, alcançar ganhos de ROI mensuráveis ao implementar sistemas de IA corretamente, quando as organizações permitem que sólidas qualidade de dados e estratégia de IA assumam a liderança.