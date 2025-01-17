Imagine este cenário: uma campanha de phishing sofisticada e maliciosa tem como alvo uma grande instituição financeira. Os invasores usam e-mails gerados por inteligência artificial (IA) que imitam de perto as comunicações internas da empresa. Os e-mails contêm links maliciosos projetados para roubar credenciais de funcionários, que os invasores podem usar para obter acesso a ativos e dados da empresa para fins desconhecidos.

A solução de cibersegurança impulsionada por IA da organização, que monitora continuamente o tráfego de rede e o comportamento do usuário, detecta várias anomalias associadas ao ataque, bloqueia o acesso aos domínios suspeitos em toda a rede, coloca os e-mails de phishing em quarentena, redefine senhas para todas as contas potencialmente comprometidas e envia dados reais tempo de alerta para o centro de operações de segurança, fornecendo informações detalhadas sobre o vetor do ataque e os sistemas afetados.

Utilizando análise preditiva de dados, a IA sugere as próximas etapas que os invasores podem tomar, permitindo que a equipe de segurança fortaleça as defesas nessas áreas de forma proativa.

Os mocinhos venceram. Mas a solução de IA valeu o preço? Qual é o valor em dólares dessa vitória? É fácil medir o investimento em IA. Mas como você mede o retorno desse investimento? Especificamente, como você mensura o valor dos dados que nunca foram roubados, os danos desconhecidos à reputação que nunca aconteceram, a confiança do cliente que nunca foi perdida ou a redução de riscos operacionais nunca incorridos?