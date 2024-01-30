O que é automação empresarial?

Publicado em: 5 de fevereiro de 2024
Colaboradores: Tasmiha Khan
A automação empresarial é o uso estratégico da tecnologia para integrar, simplificar e automatizar processos de negócios em toda a organização. Envolve a integração de aplicações de software, inteligência artificial e outras tecnologias para impulsionar valor de negócio.
A automação empresarial representa uma abordagem abrangente à automação que visa ir além da automação de TI em silos e da automação de processos de negócio, e além de simplesmente alcançar ganhos em eficiência de processos e redução de custos. O objetivo da automação empresarial é criar controle e estratégia centralizados sobre a automação, voltados para realizar maior valor de negócio e ajudar as organizações a se tornarem mais ágeis.
Por meio da automação empresarial, as organizações buscam otimizar fluxos de trabalho, melhorar a produtividade, alinhar equipes isoladas em torno de objetivos organizacionais compartilhados e impulsionar a transformação digital em toda a empresa. A automação empresarial pode ser alcançada de várias maneiras, desde o uso de ferramentas básicas de automação para automatizar tarefas rotineiras como entrada de dados e processamento de documentos, até o uso de soluções mais avançadas projetadas para processos complexos como alocação de recursos e integração de sistemas.
A automação empresarial abrange vários tipos de automação que facilitam a eficiência de fluxos de trabalho e processos. Estes incluem:
A automação baseada em regras envolve a criação de regras ou algoritmos predefinidos para executar tarefas. Ela segue um conjunto de condições para determinar ações, permitindo a execução de tarefas consistente e estruturada.
Este tipo envolve a integração de vários sistemas de software, aplicações ou bancos de dados dentro de uma empresa. Interfaces de programação de aplicativos (APIs), ferramentas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e ferramentas de planejamento de recursos empresariais (ERP) são integradas para otimizar fluxos de trabalho e garantir fluxo de dados sem dificuldades entre os sistemas. Soluções de plataformas de integração como serviços (iPaaS) são frequentemente essenciais para facilitar o fluxo de dados sem dificuldades entre diversas aplicações de software e criar um cenário de automação coeso.
A tomada de decisão em tempo real envolve o uso de análise de dados, aprendizado de máquina e outros algoritmos de IA para tomar decisões rápidas e informadas com base em dados atuais. A automação inteligente usa tecnologias habilitadas por IA para executar tarefas complexas, aprender com os dados e se adaptar a cenários em mudança sem intervenção humana.
RPA refere-se ao uso de robôs de software, ou "bots", para automatizar tarefas repetitivas baseadas em regras. Esses bots imitam ações humanas interagindo com sistemas digitais, executando tarefas e manipulando dados em diversos sistemas.
A automação de processos de negócio envolve o uso de ferramentas de automação para otimizar processos de negócios e minimizar a intervenção humana. As ferramentas de BPA englobam estratégias de automação ponta a ponta, enfatizando a integração sem dificuldades de tarefas dentro de um processo de negócio. Plataformas de automação empresarial fornecem ambientes abrangentes para gerenciar ferramentas de BPA, otimizar processos empresariais e executar estratégias de automação abrangentes.
Do poder da inteligência artificial à integração de aprendizado de máquina e ao surgimento de plataformas de pouco código ou no-code, existem muitas tecnologias de ponta que impulsionam a automação empresarial e sua crescente adoção.
O aprendizado de máquina desempenha um papel significativo na automação empresarial ao permitir que os sistemas aprendam com dados, identifiquem padrões e façam previsões ou decisões sem programação explícita. Isso aprimora as soluções de automação empresarial, possibilitando análise preditiva, detecção de anomalias e recomendações personalizadas.
A inteligência artificial, incluindo tecnologias como processamento de linguagem natural (NLP) e visão computacional, desempenha um papel vital na otimização de fluxos de trabalho. Sistemas impulsionados por IA automatizam a tomada de decisões, reconhecem padrões e auxiliam no tratamento de dados não estruturados, simplificando processos e melhorando a precisão.
Plataformas no-code e de pouco código estão emergindo como ferramentas transformadoras na automação empresarial. Essas plataformas permitem que usuários com pouca ou nenhuma experiência em programação desenvolvam e implementem rapidamente soluções de automação. Elas facilitam a criação de fluxos de trabalho personalizados, a automação de tarefas repetitivas e a integração de sistemas sem a necessidade de extensos requisitos de codificação.
A automação empresarial pode transformar significativamente as operações de negócios. A automação pode ser usada para simplificar fluxos de trabalho, padronizar processos e minimizar erros, tudo isso ajuda as organizações a construir operações consistentes e confiáveis que fortalecem a agilidade e adaptabilidade organizacional.
Ao automatizar tarefas repetitivas e que consomem muito tempo, as organizações podem reduzir custos operacionais e otimizar a utilização de recursos. Isso ajuda funcionários e sistemas a trabalharem com mais eficiência, aumentando a produtividade e a lucratividade da empresa. A automação também pode ter um impacto positivo na dinâmica da equipe, liberando os funcionários de tarefas mundanas e permitindo que eles participem de iniciativas estratégicas de alto valor.
Uma pesquisa conduzida pela Salesforce (link fora de ibm.com) descobriu que a automação no local de trabalho melhorou a satisfação geral dos funcionários. Dos 773 usuários de automação entrevistados nos Estados Unidos, 89% relataram aumento na satisfação no trabalho, enquanto 84% expressaram maior satisfação com sua empresa, atribuindo esses sentimentos positivos à integração da automação em seu local de trabalho.
Embora muitas organizações atualmente abordem a automação de forma isolada, onde cada unidade de negócios aproveita a automação para melhorar seus processos internos, uma ênfase crescente na realização de valor na automação, demandas dos clientes em evolução e tecnologias de automação aprimoradas exigirão uma abordagem mais abrangente. A automação empresarial entra em cena.
A automação empresarial é construída em torno de uma estratégia de automação abrangente, orientada por executivos, que integra os esforços de automação de unidades de negócios separadas em torno de metas organizacionais compartilhadas. Organizações que navegam com sucesso nessa mudança podem obter uma vantagem competitiva a partir da escalabilidade aumentada, análises de dados integradas, controle centralizado e, em última análise, valor de negócios que uma abordagem de automação empresarial proporciona.
Do setor de saúde e gerenciamento da cadeia de suprimentos ao varejo, a automação empresarial está redefinindo a forma como o trabalho é realizado.
No setor de saúde, a automação empresarial desempenha um papel fundamental na otimização de procedimentos de integração e no aprimoramento de vários processos de saúde. A automação facilita a integração sem dificuldades de registros de pacientes, agendamento de consultas, gerenciamento de contas e processamento de sinistros. Também é vital para garantir a conformidade com os requisitos regulatórios.
Além disso, a automação é usada para simplificar tarefas administrativas, como o gerenciamento de registros eletrônicos de saúde (EHRs), melhorando assim a eficiência operacional e permitindo que os profissionais de saúde se concentrem mais no atendimento ao paciente.
Nas operações de compras e gerenciamento da cadeia de suprimentos, a automação é usada para lidar com tarefas repetitivas como processamento de pedidos, gerenciamento de inventário e gerenciamento de relacionamento com fornecedores. Por meio de fluxos de trabalho automatizados e análise de dados em tempo real, as organizações podem otimizar os níveis de inventário, prever a demanda com mais precisão e simplificar o processo de compras desde a requisição até o pagamento. A automação assegura operações mais fluídas, minimiza erros e aumenta a eficiência geral e a capacidade de resposta da cadeia de suprimentos.
As tecnologias de automação revolucionaram a experiência do cliente em vários setores. Por exemplo, a automação permitiu a criação de jornadas do cliente personalizadas e sem dificuldades. Chatbots, sistemas de suporte ao cliente impulsionados por IA e campanhas de marketing automatizadas permitem que as empresas interajam com os clientes em tempo real, forneçam assistência instantânea, ofereçam recomendações personalizadas e aumentem a satisfação geral do cliente. A tecnologia de automação simplifica as interações com o cliente, garante respostas rápidas e oferece experiências sob medida, promovendo a fidelidade e retenção de clientes a longo prazo.
A automação também está sendo usada para melhorar os processos de varejo. Por exemplo, os varejistas utilizam a automação para simplificar o processo de devoluções e permitir que elas sejam concluídas sem assistência de trabalhadores humanos. Isso aumenta a eficiência dos processos e a experiência do cliente no ecossistema de varejo. A automação também pode ajudar no planejamento de lojas e na análise de bancos de dados de vendas e inventário.
Apesar de seus benefícios, a automação empresarial apresenta certas considerações e desafios que as organizações devem abordar durante sua transformação de automação.
Muitos esforços de automação estão isolados em equipes individuais focadas nos objetivos internos e KPIs de suas unidades. Embora isso funcione bem para alcançar ganhos limitados de eficiência e redução de custos, deixa muito valor não aproveitado. Esse escopo limitado leva a ineficiências que poderiam ser evitadas com planejamento e cooperação em toda a empresa, e pode impedir que as organizações aproveitem totalmente o valor que a automação proporciona.
Em alguns casos, é difícil identificar gargalos nos processos existentes e determinar onde a automação pode ser implementada de forma mais eficaz. As organizações devem identificar essas áreas e alinhar as estratégias de automação com os objetivos de negócios para garantir a integração sem dificuldades com sistemas legados.
Obstáculos adicionais à implementação incluem resistência à mudança por parte dos stakeholders, falta de uma estratégia clara de automação empresarial e barreiras culturais dentro da organização.
A precisão e a completude da entrada de dados são críticas nos processos de automação. Dados imprecisos ou inconsistentes podem levar a erros e ineficiências em fluxos de trabalho automatizados. Identificar e corrigir problemas de qualidade dos dados, garantir a integridade dos dados em todos os sistemas e estabelecer protocolos para lidar com exceções são considerações essenciais.
Quando a automação é implementada em tarefas complexas ou não padronizadas que tradicionalmente requerem julgamento humano, pode ser desafiador alcançar o mesmo nível de precisão e tomada de decisão.
A escalabilidade é uma preocupação significativa na automação empresarial, especialmente ao expandir iniciativas de automação em diferentes departamentos. É crucial que as organizações assegurem que os sistemas de automação possam lidar com maiores volumes de dados, transações ou processos sem comprometer o desempenho ou a precisão.
Com uma estratégia bem planejada, planejamento minucioso e colaboração entre os stakeholders, as organizações podem superar esses desafios e alcançar todo o potencial da automação empresarial.
