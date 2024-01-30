O que é automação empresarial?

A automação empresarial pode transformar significativamente as operações de negócios. A automação pode ser usada para simplificar fluxos de trabalho, padronizar processos e minimizar erros, tudo isso ajuda as organizações a construir operações consistentes e confiáveis que fortalecem a agilidade e adaptabilidade organizacional.

Ao automatizar tarefas repetitivas e que consomem muito tempo, as organizações podem reduzir custos operacionais e otimizar a utilização de recursos. Isso ajuda funcionários e sistemas a trabalharem com mais eficiência, aumentando a produtividade e a lucratividade da empresa. A automação também pode ter um impacto positivo na dinâmica da equipe, liberando os funcionários de tarefas mundanas e permitindo que eles participem de iniciativas estratégicas de alto valor.

Uma pesquisa conduzida pela Salesforce (link fora de ibm.com) descobriu que a automação no local de trabalho melhorou a satisfação geral dos funcionários. Dos 773 usuários de automação entrevistados nos Estados Unidos, 89% relataram aumento na satisfação no trabalho, enquanto 84% expressaram maior satisfação com sua empresa, atribuindo esses sentimentos positivos à integração da automação em seu local de trabalho.

Embora muitas organizações atualmente abordem a automação de forma isolada, onde cada unidade de negócios aproveita a automação para melhorar seus processos internos, uma ênfase crescente na realização de valor na automação, demandas dos clientes em evolução e tecnologias de automação aprimoradas exigirão uma abordagem mais abrangente. A automação empresarial entra em cena.

A automação empresarial é construída em torno de uma estratégia de automação abrangente, orientada por executivos, que integra os esforços de automação de unidades de negócios separadas em torno de metas organizacionais compartilhadas. Organizações que navegam com sucesso nessa mudança podem obter uma vantagem competitiva a partir da escalabilidade aumentada, análises de dados integradas, controle centralizado e, em última análise, valor de negócios que uma abordagem de automação empresarial proporciona.