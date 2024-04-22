A IA pode ser uma força para o bem, mas também pode levar a preocupações ambientais e de sustentabilidade. A IBM se dedica ao desenvolvimento e à implementação responsáveis dessa Tecnologia, o que pode possibilitar que nossos clientes atinjam suas metas de sustentabilidade.
“A IA é uma oportunidade inacreditável para lidar com alguns dos desafios mais urgentes do mundo em saúde, fabricação, mudança climática e mais”, disse Christina Shim, Chefe Global de Software de Sustentabilidade da IBM e membro do Conselho de Ética de IA. "Mas é importante colher esses benefícios e, ao mesmo tempo, minimizar o impacto ambiental. Isso significa fazer escolhas mais sustentáveis sobre como os modelos são construídos, treinados e usados, onde ocorre o processamento, qual infraestrutura é usada e quão abertos e colaborativos somos ao longo do caminho."
A Comissão Europeia estima que mais de 80% de todos os impactos ambientais relacionados a produtos são determinados durante sua fase de projeto. Com o aumento da popularidade dos grandes modelos de linguagem (LLMs), é importante determinar se é necessário um LLM ou se modelos de IA serão mais adequados. Um artigo da Universidade de Columbia afirma que as consultas de LLM usam até cinco vezes mais energia do que um mecanismo de busca tradicional. À medida que o uso e as atividades de processamento de dados aumentam, as emissões globais também aumentarão. Portanto, é crítico projetar e gerenciar sistemas de forma sustentável.
A criação de IA requer grandes quantidades de energia e dados. De acordo com a Diretiva de Eficiência Energética de 2023 da União Europeia, espera-se que o consumo de eletricidade dos data center na Europa cresça 28% de 2018 a 2030, exemplificando os custos ambientais do uso de IA. A IBM tomou muitas medidas para mitigar o impacto ambiental de seus sistemas de IA. No nosso Relatório de Impacto de 2023, informamos que 70,6% do consumo total de eletricidade da IBM veio de fontes renováveis, incluindo 74% da eletricidade consumida pelos data centers da IBM. Em 2023, 28 data centers em todo o mundo receberam 100% de sua eletricidade de fontes renováveis.
A IBM está focada em desenvolver métodos energeticamente eficientes para treinar, ajustar e executar modelos de IA, como seus próprios modelos de base Granite. Com 13 bilhões de modelos de parâmetros, os modelos Granite são menores e mais eficientes do que modelos maiores e, portanto, podem ter um impacto menor no meio ambiente.
Em 2022, a IBM lançou o Vela, seu primeiro supercomputador nativo da nuvem otimizado para IA. O projeto permite a implementação e o gerenciamento eficientes de sua infraestrutura em qualquer lugar do mundo, o que ajuda a reduzir a pressão sobre os recursos existentes.
Outros produtos da IBM projetados para apoiar a sustentabilidade da IA incluem:
De acordo com John Thomas, Vice-presidente e Distinguished Engineer do IBM Expert Labs e membro do Conselho de Ética de IA, "É encorajador ver o crescente interesse de nossos clientes em equilibrar os benefícios da IA generativa com suas metas de sustentabilidade de longo prazo. Alguns de nossos principais clientes estão incorporando esse requisito nos frameworks de governança de IA empresarial.
A IBM aspira causar um impacto positivo duradouro no meio ambiente, nas comunidades em que trabalhamos e vivemos e na ética nos negócios. Em 2021, a IBM lançou o IBM Sustainability Accelerator, um programa pro bono de impacto social que aplica tecnologias IBM, incluindo IA, e expertise para aprimorar e escalar soluções de organizações sem fins lucrativos e governamentais. Este programa ajuda populações que são especialmente vulneráveis a ameaças ambientais. Em 2024, a IBM anunciou nossa mais recente solicitação de proposta sobre o tema cidades resilientes, que terá como objetivo encontrar maneiras de promover a resiliência urbana no longo prazo. A IBM planeja aumentar o investimento no programa em até US$ 45 milhões nos próximos cinco anos.
A IBM também se concentra em preencher a lacuna de habilidades na força de trabalho, inclusive em torno da IA e da sustentabilidade. No ano passado, oIBM SkillsBuild adicionou uma nova seleção de cursos de IA generativa como parte do nosso novo compromisso de treinamento em IA. A IBM também lançou um novo currículo de sustentabilidade para ajudar a capacitar a última geração de líderes com habilidades para a economia verde. Este treinamento gratuito conecta tecnologias de ponta à ecologia e às mudanças climáticas.
A IBM há muito tempo se comprometeu a fazer negócios com fornecedores que se comportam com altos padrões de responsabilidade ética, ambiental e social. Esse compromisso inclui um código de conduta por meio da Responsible Business Alliance, da qual a IBM é membro fundador. Apoiamos esse compromisso determinando requisitos ambientais específicos para nossos fornecedores e estabelecendo parcerias com eles para impulsionar a melhoria contínua.
Em 2022, a IBM concluiu seu primeiro compromisso de promover práticas éticas de IA em todo o nosso ecossistema, superando sua meta de treinar 1.000 parceiros do ecossistema em ética na tecnologia. Em 2023, anunciamos um novo compromisso de treinar 1.000 fornecedores de Tecnologia em ética tecnológica até 2025, e estamos no caminho certo.
A IA pode ampliar a inteligência humana, aumentar a justiça e otimizar a receita ou diminuí-las. As regulamentações podem impor alguma responsabilidade, mas desenvolvedores e usuários devem considerar as pessoas, o planeta e o lucro no uso da IA.
Uma abordagem centrada no ser humano para a IA precisa avançar os recursos da IA, adotando práticas éticas e lidando com imperativos de sustentabilidade. À medida que a IBM integra a IA em todas as aplicação, estamos comprometidos em usar a IA de forma sustentável e em capacitar os stakeholder da IA para fazer o mesmo.
Aprenda sobre os principais benefícios adquiridos com a governança de IA automatizada para a IA generativa atual e os modelos tradicionais de aprendizado de máquina.
Conheça os novos desafios da IA generativa, a necessidade de governar modelos de IA e ML e as etapas para criar um framework de IA confiável, transparente e explicável.
Entenda a importância de estabelecer um processo de avaliação defensável e de categorizar consistentemente cada caso de uso no nível de risco apropriado.
Leia sobre a condução de práticas éticas e de conformidade com um portfólio de produtos de IA para modelos de IA generativa.
Entrevistamos duas mil organizações a respeito de suas iniciativas de IA para descobrir o que está funcionando, o que não está e como se preparar.
Governe modelos de IA generativa de qualquer lugar e implemente na nuvem ou no local com o IBM® watsonx.governance.
Veja como a governança de IA pode ajudar a aumentar a confiança dos seus funcionários na IA, acelerar a adoção e a inovação e melhorar a confiança dos clientes.
Prepare-se para a Lei de IA da UE e estabeleça uma abordagem de governança de IA responsável com a ajuda da IBM® Consulting.
Direcione, gerencie e monitore sua IA com um único portfólio para acelerar a IA responsável, transparente e explicável.