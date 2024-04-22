A criação de IA requer grandes quantidades de energia e dados. De acordo com a Diretiva de Eficiência Energética de 2023 da União Europeia, espera-se que o consumo de eletricidade dos data center na Europa cresça 28% de 2018 a 2030, exemplificando os custos ambientais do uso de IA. A IBM tomou muitas medidas para mitigar o impacto ambiental de seus sistemas de IA. No nosso Relatório de Impacto de 2023, informamos que 70,6% do consumo total de eletricidade da IBM veio de fontes renováveis, incluindo 74% da eletricidade consumida pelos data centers da IBM. Em 2023, 28 data centers em todo o mundo receberam 100% de sua eletricidade de fontes renováveis.

A IBM está focada em desenvolver métodos energeticamente eficientes para treinar, ajustar e executar modelos de IA, como seus próprios modelos de base Granite. Com 13 bilhões de modelos de parâmetros, os modelos Granite são menores e mais eficientes do que modelos maiores e, portanto, podem ter um impacto menor no meio ambiente.

Em 2022, a IBM lançou o Vela, seu primeiro supercomputador nativo da nuvem otimizado para IA. O projeto permite a implementação e o gerenciamento eficientes de sua infraestrutura em qualquer lugar do mundo, o que ajuda a reduzir a pressão sobre os recursos existentes.

Outros produtos da IBM projetados para apoiar a sustentabilidade da IA incluem:

O IBM® Envizi, um conjunto de produtos de software projetado para ajudar as empresas a simplificar seus relatórios ambientais, sociais e de governança.

O IBM TRIRIGA, um sistema integrado de gestão do ambiente de trabalho que pode ajudar a melhorar o gerenciamento de energia.

O IBM Maximo, que pode ajudar a monitorar, gerenciar e manter as operações de forma a incentivar a sustentabilidade em todo o ciclo de vida dos ativos.

De acordo com John Thomas, Vice-presidente e Distinguished Engineer do IBM Expert Labs e membro do Conselho de Ética de IA, "É encorajador ver o crescente interesse de nossos clientes em equilibrar os benefícios da IA generativa com suas metas de sustentabilidade de longo prazo. Alguns de nossos principais clientes estão incorporando esse requisito nos frameworks de governança de IA empresarial.