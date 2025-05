A adoção da IA traz desafios. O IBM Institute for Business Value identificou vários desafios comuns na adoção da IA. As organizações devem navegar pela privacidade de dados e pelos imperativos de uma IA responsável.



Promover sistemas de IA éticos e transparência é crítico para manter a confiança. As empresas também devem investir no desenvolvimento de skills de IA para desenvolver conhecimentos e apoiar iniciativas orientadas por IA. Alocar orçamentos para a estratégia de IA e lidar com as preocupações com a integração do fluxo de trabalho continuam sendo fatores-chave.

O Institute for Business Value, em parceria com a Oxford Economics, entrevistou 400 líderes globais de 17 setores e 6 regiões entre outubro e novembro de 2024. Eles constataram que os entrevistados “ainda enfrentam dificuldades” para transformar operações de negócios com IA, mas acreditam estar “muito próximos” de um avanço.

Se 2024 foi um ano de experimentação, 2025 será o ano em que essas experiências se tornarão práticas comuns. No entanto, o caminho entre os testes iniciais e a criação de uma estratégia empresarial ampla para a adoção da IA não seguirá uma linha reta.



Com a redução das barreiras tecnológicas graças a modelos mais acessíveis, haverá um novo impulso para implementações de IA feitas de maneira responsável. Os líderes sabem que é possível usar IA de forma mais rápida e econômica do que nunca, mas garantir a segurança e a responsabilidade tornou-se uma prioridade para as empresas em 2025.