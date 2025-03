A IA generativa ainda é nova, mas as empresas podem lidar com a falta de conhecimento especializado em IA generativa investindo em desenvolvimento de talentos, parcerias estratégicas e ferramentas de IA acessíveis.



Uma das abordagens mais eficazes é aprimorar as habilidades dos funcionários existentes por meio de programas de treinamento especializados, workshops e certificações em IA e aprendizado de máquina (ML). Oferecer experiência prática com ferramentas de IA e promover uma cultura de aprendizado contínuo ajuda a diminuir a lacuna de habilidades internamente.

Além de desenvolver a expertise interna, as empresas podem colaborar com fornecedores de IA, instituições de pesquisa e empresas de consultoria para obter acesso a conhecimento especializado.



A parceria com startups de IA ou fornecedores de tecnologia permite que as empresas usem conhecimentos externos sem a necessidade de criar tudo do zero. A participação no ecossistema de código aberto também pode fornecer insights valiosos e modelos criados previamente que reduzem a complexidade da implementação de uma estratégia de IA.

Outra solução é adotar plataformas de IA de pouco código ou no-code que permitem que funcionários com conhecimento técnico limitado trabalhem com a IA generativa. Essas ferramentas simplificam a implementação e a personalização da IA, facilitando para as empresas a integração da IA nos seus fluxos de trabalho sem a necessidade de conhecimento profundo.